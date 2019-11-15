Протоиерей Георгий Нидерле о Ярославе Мошкове

Cо светлым праздником Христова Воскресения! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Всем мира и добра! https://youtu.be/HU1N7a5DNFc Песня: Юлия Берёзова - Пасхальная Кто это не слыхал, да пусть услышит, Как в день Пасхальный чистые...