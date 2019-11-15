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Протоиерей Георгий Нидерле о Ярославе Мошкове

Автор: ИА “Русские Новости”

Митрофорный протоиерей Георгий Нидерле — настоятель храма Петра и Павла в городе Опава (Чешская республика), что в Оломоуцко-Брненской епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии, рассказал о Ярославе Мошкове (русском православном журналисте, ведущем Видеоканал Держава).

Справка:

Ярослав МОШКОВ

Журналист, режиссёр.

Родился в 1974 году в Вильнюсе, Литовская ССР (ныне Литовская Республика), в офицерской семье. Окончил Филиал Московского государственного индустриального университета по специальности менеджмент в 2002 году. Руководитель и главный редактор ИА «Русские Новости» и созданного на базе агентства видеоканала Держава.Ру. Имеет церковные и общественные награды, среди которых: грамота от Первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Иларионапочетный диплом «Слава России»медаль «В память Великой Войны»медаль «Григорий Ефимович Распутин»медаль «Иван Дмитриевич Волков. За верность Присяге»., «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи»«В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича»медаль «Noblesse oblige» Международного союза дворян.

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