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Главный редактор ИА «Русские Новости» Ярослав Мошков награждён медалью «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи»

Ярослав Мошков
Ярослав Мошков
Декабрь 24
18:19 2018
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Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи».

Медаль была назначена ещё 17 июля 2017 г. под №16 и подписано духовником общины Конвоя Святого Царя Страстотерпца архимандритом Гавриилом (Коневиченко), но вручить её удалось только сейчас.

Медаль «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи» изготовлена по заказу Санкт-Петербургской общественной организации «Конвой Памяти Государя Императора Николая II» к юбилейным датам:

-100-летие трагической гибели Российской Империи (2017)

-100-летие мученического подвига Царской Семьи (2018)

Именно к этим датам «Конвой Памяти Государя Императора Николая II» и учредил эту награду. Медаль «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи» вручается соработниками и миссионерами Духовно-просветительского центра города Сестрорецка Санкт-Петербурга по благословению духовника «Конвоя Памяти Государя Императора Николая II» архимандрита Гавриила (Коневиченко) и за его подписью за верноподданнические чувства и любовь к Государю и Его Августейшей Семье.

Всего изготовлено 700 медалей.

Страны
Россия

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Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича». Медаль была назначена

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