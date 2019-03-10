Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы», «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян. Награждён: «за сохранение и возрождение исторических традиций Российской Империи». Подписано Председателем Совета Международного союза дворян князем В.А. Голицыным. Москва, 9 февраля 2019 г.