Новости

 

 

Авторы

Награды и благодарности Объявление

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян

Ярослав Мошков
Март 10
15:41 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян. Награждён: «за сохранение и возрождение исторических традиций Российской Империи». Подписано Председателем Совета Международного союза дворян князем В.А. Голицыным. Москва, 9 февраля 2019 г.

 

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Ярослав Мошков награждён Грамотой

Ярослав Мошков награждён Грамотой

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым Грамотой «За заслуги в деле возрождения

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright ИА "Русские Новости". All Rights reserved.