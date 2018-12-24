Главный редактор ИА «Русские Новости» Ярослав Мошков награждён медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича»

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы», «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича».

Медаль была назначена 19 декабря 2018 г. под №58 известным православным миссионером и политтехнологом, автором многих церковно-общественных проектов, Начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Памятной медали

«В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича»

1. Памятная медаль (далее – медаль) «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» является общественной медалью, учрежденной Войсковой Православной Миссией и Обществом Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» по благословлению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно – Американского и Нью-Йоркского Илариона.

2. Медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича » вручается ветеранам российского монархического движения, писателям и историкам, деятелям науки и культуры, военным и представителям духовенства, иностранным гражданам, достойным потомкам аристократических родов за укрепление традиционных духовных ценностей, активную жизненную позицию, патриотизм, и в связи со Столетием Русской Голгофы.

3. Право подписи наградных документов и вручения медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» предоставляется:

— Председателю Попечительского Совета Войсковой Православной Миссии

— Начальнику Войсковой Православной Миссии.

— Руководству Общества Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл».

4. Вручение медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» производится в торжественной обстановке.

5. Тираж медалей (300 экземпляров) освящён в Храме — на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.