Главный редактор ИА «Русские Новости» Ярослав Мошков награждён медалью «Григорий Ефимович Распутин»

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава«, «Возрождение Державы«, «Николай II — Последний русский император«) Ярослав Мошков награждён медалью «Григорий Ефимович Распутин». Медаль учреждена Войсковой Православной Миссией к столетию мученической кончины Царского Друга по благословению афонских старцев и изготовленные на народные средства тиражом 100 штук.

На лицевой стороне медали помещен портрет Григория Ефимовича, на обратной стороне надпись: Боже! Храни своих!

Медаль была вручена начальником Войсковой Православной Миссии Смыковым Игорем Евгеньевичем.