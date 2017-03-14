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Главный редактор ИА «Русские Новости» Ярослав Мошков награждён медалью «Григорий Ефимович Распутин»

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Март 14
21:47 2017
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Ярослав Мошков

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава«, «Возрождение Державы«,  «Николай II — Последний русский император«) Ярослав Мошков награждён медалью «Григорий Ефимович Распутин». Медаль учреждена Войсковой Православной Миссией к столетию мученической кончины Царского Друга по благословению афонских старцев и изготовленные на народные средства тиражом 100 штук.

На лицевой стороне медали помещен портрет Григория Ефимовича, на обратной стороне надпись: Боже! Храни своих!

Медаль была вручена начальником Войсковой Православной Миссии Смыковым Игорем Евгеньевичем.

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Главный редактор ИА «Русские Новости» Ярослав Мошков награждён медалью «За верность Присяге»

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «Иван Дмитриевич Волков. За верность Присяге», посвящённой памяти генерал-лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова,

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