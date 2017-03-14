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Главный редактор ИА «Русские Новости» Ярослав Мошков награждён медалью «За верность Присяге»

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Март 14
22:34 2017
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Ярослав Мошков

Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «Иван Дмитриевич Волков. За верность Присяге», посвящённой памяти генерал-лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова, начальника Петроградского окружного жандармского управления.

Медаль учреждена Ассоциацией ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск России по инициативе Войсковой Православной Миссии.

Памятная медаль была подписана Председателем Правления Ассоциации генерал — лейтенантом внутренней службы В.Б. Турбиным.

 

Из биографии Ивана Дмитриевича Волкова:
Генерал — лейтенант Иван Дмитриевич Волков родился в 1854 г. в Православной семье. В службу вступил 24 февраля 1870 г. По окончании в 1872 году Виленского пехотного юнкерского училища (по первому разряду) служил в 108 -м Саратовском пехотном полку.
Шаг за шагом , проходя все ступеньки служебной лестницы, в 1873 г становится подпоручиком, а в 1876 году поручиком. Как и многие строевые Офицеры принимал участие и отличился во время русско — турецкой войны 1877 — 1878 годов.
В апреле 1880 года переводится в Отдельный корпус жандармов- на должность адъютанта Виленского губернского жандармского управления (ГЖУ).
Через 2 года становится начальником жандармского управления Чаусского, Мстиславского и Горецкого уездов. В 1899 г переводится на должность начальника жандармского управления Витебского и Гродокского уездов.
В 1899 году становится начальником Терского ГЖУ, получив в марте этого же года чин полковника досрочно.
В 1902 году возглавляет Екатеринославское ГЖУ, а затем с июля 1903 года — Лифляндское ГЖУ. За отличие в службе 22 апреля 1907 г получает звание генерал — майора.
Пиком его полицейской карьеры стало назначение в январе 1915 года на должность начальника Петроградского ГЖУ, где уже через год он получает звание генерал — лейтенанта.
 За время своей многолетней службы по Высочайшему повелению Иван Дмитриевич Волков был награждён многими государственными наградами, среди которых: ордена Святой Анны 4-й, 3-й и 1-й степеней, Святого Станислава 3-й, 2-й и 1-й степеней, Святого Владимира 4-й степени с бантом, Святого Владимира 3-й и 2-й степеней.
Во время февральских событий 1917 года, отпустив всех сотрудников, чтобы избежать напрасных жертв, не покинул своего служебного кабинета, и, оставшись верным Присяге, был подвергнут пыткам и затем убит вооруженными сторонниками мятежников.

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