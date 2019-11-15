Лидеры по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

В Генпрокуратуре подвели итоги социологического опроса, в ходе которого россиянам предлагалось выбрать самые коррумпированные сферы. «Победителями» опроса стали правоохранительные органы, суды, сфера государственной и муниципальной собственности.

О результатах опроса рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на ведомственном видеоканале «Эфир».

«Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%. Значительным, по мнению граждан, он (уровень коррупции) является в сферах ЖКХ и оказания услуг — 63%», — сказал Куренной.

Меньшую угрозу, по мнению респондентов, представляют госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень коррупции не превышает 44%.

При этом 81% всех опрошенных считают коррупцию в России по-настоящему серьезной проблемой, и только 11% видят прогресс в борьбе с коррупцией.

Также граждане считают, что СМИ замалчивают большинство информации о коррупции — такой точки зрения придерживаются 85% опрошенных. Воочию же с проявлениями коррупции сталкивались только 11% участников опроса.

В опросе Генпрокуратуры, который был проведен в июне 2019 года, приняли участие 38 тысяч человек со всех регионов страны.