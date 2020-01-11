Афон и Греция: «Адольф Гитлер великий Царь Европы»!

История нам преподаёт интересные и удивительные уроки, некоторые «совпадения» с современностью просто шокируют последовательностью текущих обстоятельств. О чем же речь?..

В апреле 1941 года германские и болгарские войска (в составе гитлеровцев) вторглись в Грецию и оккупировали эту страну. Первоначально это были болгары. Болгарское правительство намеревалось присоединить гору Афон к Болгарии, а это означало, что гипотетически большинство монастырей могли заселить болгарами.

В связи с этим Священный Кинот горы Афон (правительственный совет монашеской республики, состоящий из игуменов 20 монастырей), находящийся в управленческом центре Карелии, решил обратиться за покровительством непосредственно к Адольфу Гитлеру: «Его Превосходительству канцлеру славного Германского государства, господину Адольфу Гитлеру».

Как вы понимаете, противоположное мнение меньшинства (не греческих монастырей) на этом совете, а именно русского, сербского, грузинского, а тем более болгарского, не принималось во внимание.

Послание было составлено иеромонахом Гавриилом и переведено на немецкий язык монахом Герасимом (Менагиасом), насельниками Дионисийского монастыря.

Священный Кинот просил Гитлера «взять под своё высокое покровительство и попечение». Послание было утверждено на заседании Священного Кинота 26 апреля 1941 года. И здесь, заметьте, проявились исторические способности совсем не святости греков. Вы только вдумайтесь до какого нужно было дойти шовинистического великовизантийского блюдолизства и лицемерства, чтобы вместе с письмом отправить образ самого Гитлера в иконографическом виде. Его сделал известный афонский мастер резьбы по дереву греческий монах Арсений Ксилоглиптис (резчик) из скита Святой Анны, с надписью на греческом: «Адольф, великий царь».

Существует фотография этой иконы, которую по понятным причинам греки не афишируют ее.

Духовенство и монахи эллинисты, а вместе с ними и большая часть мирян до сих пор живут с таким сознанием, для которого любая действительность преломляется по модели византийского политического мировоззрения, в основе которого лежит тоталитарное византийско-римское понятие о государстве (стоит вспомнить хотя бы, что монах Критовул писал дифирамбы новому императору ромеев — завоевателю Константинополя мусульманину Мухаммаду II 1453г.).

Лично Гитлер не был в восторге от такого византийского идолопоклонства, он заявлял: «если монахи с горы Афон вдруг объявят преемником византийских императоров, то это надлежит немедленно пресечь» (29.06.1942, «Застольные разговоры Гитлера»).

Гора Афон была включена непосредственно в зону оккупации германских войск, куда был назначен немецкий комендант. Фашисты первыми проложили на Афоне дороги и провели электричество. Это обязывало к тому, что во всех монастырях был вывешен портрет Гитлера, в том числе и в русском Свято-Пантелеимоновском в «Царских покоях». Но этот монастырь первый уже в 1942г. снял портрет рейхсканцлера (фотографии Гитлера в этом году там уже не было), в отличие от греческих, где портрет Гитлера висел до конца оккупации. В период войны русский монастырь больше всего был угнетаем от ревнителей эллинизма, претерпевал голод и русскую братию затравливали и вытесняли из монастыря.

Еще до прихода «спасителей» гитлеровцев в 1941г. на греческих монастырях висели вывески, написанные большими буквами: «Адольф, великий царь Европы!». Большой портрет в виде картины висел в монастыре Ксиропотам, его фото представлено в книге, подготовленной членами немецкой экспедиции. А ведь их никто не принуждал к такой «афонской святости».

При этом прослеживается интересная наследственная закономерность в связи с современностью. Оказывается, именно те греческие монастыри, которые сегодня поддержали раскольническую деятельность патриарха Варфоломея по признанию раскольников СЦУ и служения с ними и с латинянами, вывешивали прославляющие надписи Гитлера, как великого царя Европы.

В июне 1942 года Святую Гору посетили корреспонденты немецкого информационного агентства DNB. Священный Кинот в 1943г. распространил через него своё заявление, в котором выразил благодарность Германии за её политику в отношении Афона. Священный Кинот также заявил о поддержке усилий Третьего рейха в войне с Советским Союзом. Частично процитирую:

«С великим умилением следили мы за мужественной борьбой немецкой армии и её союзников… Всюду, куда приходят немецкие войска, восстанавливается религиозная жизнь и снова звонят церковные колокола… Священная община на святой горе Афонской с уверенностью ожидает победы защитника христианства – немецкого рейха и его союзников. Она молится, да благословит Господь победоносное оружие вождя рейха, и шлёт верующим в восточных областях свои сердечные поздравления и искреннейшие пожелания добра». (Церковное обозрение, 1943 г., № 6. С. 8).

Напомню, что такое сердечное заявление, поздравление, «пожелания добра» происходит в период массового уничтожения народов Европы, кровавых расправ над мирным населением, когда дымили печки крематориев на полную силу в концлагерях.

Аналогично по поводу «великого царя Европы» Гитлера высказывались и другие иерархи Елладской Церкви. Митрополит Фессалоникский призывал возносить молитвы «за всех тех, кто с оружием в руках борется на Восточном фронте против безбожного большевизма и этим даёт возможность нам свободно исповедовать православную веру». Митрополит Флоринский Василий выражал «глубокую благодарность всего цивилизованного человечества вождю германского рейха». Митрополит Халкидский Ириней призывал Божье благословение на германское оружие.

Интересно, что позиция русских и греческих простых монахов, отшельников была весьма твердой: немцы – захватчики, компромисс невозможен. Так и сейчас простые монахи, отшельники категорически против раскольнических действий патриарха Варфоломея.

Но может быть фило-гитлеровцев греков можно оправдать тем, что они боролись против безбожия и большевизма, ревновали за чистоту канонов, за спасение Русской Церкви и русского народа от безбожия в тех сложных исторических обстоятельствах?

Да вот нет, когда гитлеровцы оккупировали Польшу и Западную часть УССР, то на этих землях, на канонической территории РПЦ, они организовали церковный раскол, известный под названием раскол Поликарпа Сикорского (1942–1944гг.). Этих раскольников, нарушая все каноны, как и сегодня, признал Константинопольский патриархат. Поликарп Сикорский известен своей открытой антисемитской и русофобской пропагандой.

Но этому предшествовало еще одно чудовищное каноническое преступление, т.е. вмешательство Константинопольского патриарха Григория Седьмого в каноническую территорию РПЦ — это создание под влиянием политических сил Польской Автокефальной Церкви в 1924г, а также признание расколов «Живоначальной церкви» и Липкивцев.

Диаспорные остатки украинских раскольников Липкивцев, Поликарповцев были организованы за рубежом в церковные структуры с неканонической «апостольской» иерархией под названием УПЦ в Канаде и УПЦ в США, которые вошли в состав в Константинопольского Патриархата в 1990г. и 1994г.

Как известно, сейчас современная секта СЦУ (Священная Церковь Украины, так ее назвал Константинопольский патр. Варфоломей) героизирует помощников гитлеровцев, например «епископ» Михаил (Зинкевич) Луцкий и Волынский освящает храм в честь убийц УПА, как «святых украинских мучеников-героев», которые устроили геноцид полякам, русским, чехам в УССР и тем украинцам, которые не разделяли бандеро-фашистские убеждения убийц-«самостийников».

Хочется задаться вопросом, что это совпадение, случайность или наследственность предательства веры в Бога греческих Афонских монастырей, греческих иерархов Елладской, Константинопольской, Александрийской Церквей и в угоду политических предпочтений?

Интересное «совпадение», что Константинопольский патриарх Варфоломей украинских националистов, которые убивают других только за то, что они русские, или украинцев за то, что те не разделяют их бандеро-фашистские идеалы, отбирают насильно храмы в другой конфессии, распространяют ксенофобию, русофобию, антисемитизм, не обладающие апостольской преемственностью, канонизирующие фашистских пособников-убийц, вдруг, по мановению американской волшебной палочки назвал такое дерьмо «Священная Церковь Украины»!!! И мало того, признавшие СЦУнов греческие иерархи с ними служат, дискредитируя каноническую Украинскую Православную Церковь.

Как тогда, признавая Гитлера «великим царем Европы», тем самым легитимизируя чудовищные преступления против человечества фашистских мразей, так сегодня, признавая раскольников, легитимизируют, «благословляют» убийства православных христиан, захваты храмов, гражданскую русофобскую войну в угоду политическим интересам США и греческому шовинистическому этнофилитизму.

Как же мерзко было видеть, когда весьма почтительные и влиятельные в православном мире архимандрит Ефрем Ватопедского Афонского монастыря и Александрийский патриарх Федор с начала заявляли о поддержке гонимой Церкви УПЦ, а потом целовались с раскольниками и провозглашали их на службе…

Хочется по этому поводу вспомнить из Библии исповедование святых мучеников Маккавейских, когда старца Елеазара принуждали под угрозой смерти, хотя бы притворно, на показ съесть идоложертвенное мясо, на что он ответил: «ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь мучения от людей, но не изб теперь с жизнью, сам я явлюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример — охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение» (2 Мак.6:24-28).

Но к глубокому сожалению, исповедование веры в истинного Бога ни архимандриту Ефрему, ни Александрийскому патриарху Федору и другим греческим иерархам, признавшим секту СЦУнов за Церковь, не свойственно. Только каноническая церковь УПЦ, находясь в гонении, не лицемерит перед лицом смерти и достойно, как мученики Маккавейские, держит ответ перед Богом во главе с современным исповедником, блаженнейшим митрополитом Онуфрием – «наша Церковь основана Христом»!

Дорогие отцы, братья и сестры Церкви-мученицы с нами Господь, Он еще две тысячи лет назад сказал нам: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:34).

Автор: Доктор богословия, писатель-публицист протоиерей Олег Трофимов.

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