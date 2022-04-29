История

Поднятый со дна Невы артиллерийский тягач будет отреставрирован

Автор:
Тягач Сталинец-2 (С-2)
Тягач Сталинец-2 (С-2)

Д. Василенко: Поднятый со дна Невы артиллерийский тягач будет отреставрирован и в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда займет почетное место в музее

Поднятый со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области артиллерийский тягач «Сталинец» будет доставлен на Невский судостроительно-судоремонтный завод в Шлиссельбург, где пройдет реставрацию.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко.

По словам сенатора, машина затонула в ходе боя. «Это — самое героическое место во время прорыва блокады Ленинграда. Здесь в январе 1943 года была проведена знаменитая операция «Искра». Несмотря на ожесточенное сопротивление немецко-фашистских войск, советским военнослужащим удалось перейти на другой берег Невы. В результате блокада была прервана, и паровозы по временной железной дороге повезли продукты и горючее в блокадный Ленинград».

В январе 2023 года будет отмечаться 80-летие прорыва блокады Ленинграда. «В день празднования этой даты, 18 января, мы планируем передать тягач в экспозицию музея «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске. Там он займет свое почетное место», — отметил парламентарий.

Дмитрий Василенко рассказал, что операция по подъему техники проведена при содействии Совета Федерации, в рамках проекта «Память». Была создана экспедиция, участники которой в течение 2021 года занимались поиском военной техники на месте проведения операции «Искра». Все работы ведутся за счет меценатов и благодаря помощи организаций и предприятий Ленинградской области.

Сенатор напомнил, что в предыдущие годы при участии Совета Федерации в регионе были организованы работы по поднятию со дна Невы и Ладожского озера другой советской военной техники — полковой пушки и «полуторки».

В торжественном мероприятии в Кировском районе участвовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, представители администрации Кировского района, студенты Санкт-Петербургского горного университета, бойцы отряда «Память».

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