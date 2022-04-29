Китай назвал отношения с Россией «новой моделью» для мира

Китай называет отношения с Россией «новой моделью» для мира — Bloomberg

Как отмечает издание, сотрудничество Китая и России в современных реалиях обязано выйти на новый уровень, такова текущая геополитическая обстановка.

«Важным выводом из успеха китайско-российских отношений является то, что обе стороны поднимаются над моделью военно-политического союза эпохи холодной войны», — заявил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, добавив, что Россия и Китай «обязуются развивать новую модель международных отношений».

Кроме того, Пекин неоднократно подчеркивал, что он поддерживает всесторонние торговые контакты с Россией, а также понимает угрозы ее безопасности со стороны НАТО. Такой теплоте общения во многом способствуют личные контакты лидеров стран — последняя их встреча состоялась незадолго до зимних олимпийских игр в Пекине.