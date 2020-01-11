Сугроб Дятлова по АПВЕРГИДу. Часть 1

В предыдущей статье «Находки Дятлова по АПВЕРГИДУ» были подробно описаны находки, которые обнаружила группа Дятлова в начале февраля, а позднее повторно их раскопал из-под снега полковник Ортюков в начале мая. Все это произошло в районе знаменитого кедра, у подножья горы, которая на топографических картах 1959 года обозначалась как высота 1079.

Но про снежный сугроб, под которым находились последние четыре Дятловца, было сказано вскользь, хотя его существование оказало ключевое влияние на поиски погибших туристов. Поскольку лучше один раз увидеть это необычное снежное образование, чем долго его описывать, поэтому все сказанное о нем будет сопровождаться фотографиями поисковиков, которые взяты из фонда памяти группы Дятлова, которым руководит Кунцевич.

Возникновение сугроба: все версии

Но прежде чем показать и описать сам сугроб и его необычные детали, лучше сразу выяснить его возникновение. Сходу почти все говорят, что он образовался из снега, который выпал из облаков, так сказать естественным путем. Проверяем эту здравую мысль. Для этого вспоминаем, что официально туристы погибли 2 февраля, а первые трупы туристов нашли у кедра 27 февраля, то есть в это время в районе кедра уже были поисковики и ходили по этому сугробу. А теперь смотрим рисунок 1 со сводкой метеорологов за весь февраль 1959 года в этой местности, чтобы узнать, выпало ли за это время столько снега, чтобы появился сугроб высотой не менее 3 метров, который накрыл собой настил и четверку Дятловцев в ручье.

Оказывается, февраль 1959 года оказался очень малоснежным, выпало всего 5,7 мм осадков или около 10 см снежного покрова. То есть снег из облаков не мог создать за февраль такой высокий сугроб, который скрыл от глаз поисковиков в конце февраля четыре тела погибших людей и настил. Но в этот момент обычно появляются сторонники другой версии создания этого сугроба.

Они утверждают, что этот снег намело ветром с вершины горы. Для этих сторонников естественного появления сугроба сообщаем, что все туристы, кто был в районе кедра и ручья (иногда уточняют, что это первый ручей, если смотреть с вершины горы 1079, который впадает в четвертый правый приток реки Лозьва) в феврале месяце, да и в другие месяца тоже, отмечают необычную тишину этого места. Если на горе в это время бушует ураган, то здесь ветра почти нет. Снег с вершины под действием ветра оседает у подножья горы в метрах 300 от кедра и ручья, так как между ручьем и горой растет густой кустарник и мелкие деревья в виде полосы как раз шириной около 300 метров. К тому же надо напомнить, что с того момента, когда там был Дятлов в начале февраля и до появления там поисковиков в конце февраля, снег практически не выпадал и наметать сугроб с горы было просто не из чего.

В результате изложенного получается, что две естественные причины возникновения огромного сугроба на небольшом пространстве над ручьем отпадают. Остаются еще две версии, но уже искусственного происхождения сугроба. Первая гласит, что сугроб накидали люди лопатами. Но чтобы проделать такой огромный объем работ необходима бригада рабочих минимум из 10 человек и потеть бы им пришлось в лучшем случае неделю. К тому же сгребая снег с ближайших полян лопатами, они оставили бы там ярко выраженные следы своей работы. Но таких улик их работы поисковики в конце февраля не обнаружили, следовательно, люди этот сугроб не делали. Остается только предположение, что сугроб возник вследствие кратковременной работы какого-то неизвестного современной науке механизма в момент гибели туристов.

Сам сугроб и три ямы

Теперь перейдем к самому сугробу и покажем визуально, что и где было у него спрятано внутри на фоне знаменитого кедра, что бы читатель легче воспринимал представленную ему информацию. Начнем с ручья, то есть с раскопанного места в сугробе в мае, где лежали последние, не найденные в феврале, четыре туриста. Тут надо уточнить, сам ручей в районе сугроба был полностью закрыт снегом и только в месте раскопа, то есть на дне ямы он течет примерно 2 метра полностью открыто. Поскольку сам сугроб имел конечную длину не более 50 метров, то там, где не было этого исторического феномена, все ручьи и приток в районе кедра в начале мая того года выглядели примерно так, как на рисунке 2.

Рисунок 2 Примерный вид всех ручьев и притока в районе кедра вне сугроба в начале мая 1959 года

Здесь мы видим наглядно водную обстановку в начале мая 1959 года, где по его мелководному руслу спокойно идет поисковик Мохов, фотографии которого мы изучали в предыдущей статье. В таком виде, как на рисунке 2, ручьи видят в мае все туристы, которые побывали там за последние 60 лет. Но такого огромного сугроба высотой в 3 метра, как в то трагическое время, там больше никто никогда не видел. Это было только один раз и было это в 1959 году.

Теперь посмотрим на яму в сугробе, которую раскопали, чтобы достать из ручья погибших туристов. Это фото взято из уголовного дела без номера (фото лежат в конверте) и представлено на рисунке 3.

Для информации скажем, что это дно ямы и на переднем плане виден маленький водопад, который переливается через камень. Поскольку вода всегда течет сверху вниз, то это значит, что течение ручья направлено на фотографа. Из топографической карты данного района видно, что этот ручей течет на север, следовательно, этот водопад находится по отношению к фотографу на юге. Зачем это надо знать, вы поймете чуть позже. Слева от водопада на камне лежала Дубинина головой против течения, за ней в 0,5 метров от нее лежал Тибо-Бриньоль с двумя часами на левой руке, сразу за ним Золотарев с компасом на левой руке и фотоаппаратом, висящим у него на ремешке на правой руке. За Золотаревым сразу лежал Колеватов. Все мужчины лежали головами на север, то есть по течению, только голова Тибо-Брильоля была под водой и плохо видна на фото. Фотографии нахождения тел в ручье и потом на снегу, после их выноса из ручья, легко найти в интернете, здесь они не приведены из экономии места в статье. Для дальнейшей работы на этом фото выбраны две скрещивающиеся веточки, на следующем фото они будут у нас использоваться в качестве ориентира. Так же обратите внимание на то, что в данном ручье в начале мая днем расход воды минимален, а сам он очень мелководный.

На следующем фото, так же взятым из уголовного дела, представленном на рисунке 4, мы видим уже часть этого таинственного сугроба, который условно можно назвать «Сугроб Дятлова» ввиду того, что он появился здесь только один раз в 1959 году, в год гибели туристов. Здесь же находится наш ориентир, который указывает нам на то, что трое людей на фото стоят в яме, на дне которой течет раскопанный ручей длиной примерно два метра и в котором лежали погибшие туристы. Дальше ручей скрывается в толще сугроба. Крупный план нашего ориентира, находящегося возле трех поисковиков, представлен на рисунке 5. В центре стоящих в яме людей находится полковник Ортюков в фуражке, слева от него в темных очках — радист Неволин. Поскольку рост полковника в сапогах и фуражке примерно 180 см, то по нему можно определить высоту снежного сугроба в этом месте, ориентировочно это минимум 2,5 метра (официально из уголовного дела от 2,0 до 2,5 метра).

За первой ямой с раскопанным ручьем, примерно в 6 метрах, мы видим уже другую яму, на дне которой лежит настил. Как это определяется, что он там лежит, будет сказано чуть позже.

Ну а на заднем плане, примерно в 50 метрах от места фотосъемки, мы видим знаменитый кедр. Хочется здесь еще добавить, что на данном фото мы видим примерно половину сугроба. Для лучшей ориентации читателя нужно заметить, что по отношению к фотографу кедр находится на юге, ручей течет от кедра мимо троих поисковиков на север, то есть в сторону фотографа. Так же надо уточнить, что сам фотограф, один сидящий и один стоящий поисковик расположились на правом берегу ручья. На этом же берегу ручья растут мелкие деревца и кусты. А на левом берегу ручья сразу за двумя ямами лежит только снег.

Теперь мы убедимся в том, что за первой ямой с ручьем находится именно вторая яма с настилом. На рисунке 6 показано начало этих раскопок, а также часть обстановки вокруг будущей ямы с настилом. Характерные элементы этой обстановки помогут нам позже сориентироваться на общем виде рассматриваемого сугроба по отношению ко всем трем ямам. Прежде всего мы видим, что фотограф стоит на правом берегу ручья, то есть там, где растут маленькие деревья и кусты. За ямой на левом берегу ручья голый снег и три больших дерева. Для нас они будут хорошим ориентиром на фото с общим видом уникального сугроба, который рассмотрим позже.

На следующем фото, представленном на рисунке 7, мы видим уже выкопанную яму до самого настила. Здесь надо сразу сказать, что фотограф стоит на правом берегу ручья, где растут мелкие деревья и кусты, что хорошо видно на фото.

В яме около настила стоит поисковик, рядом с ним лопата и белый щуп с черным наконечником и длиной 2 метра. Над головой поисковика, стоящего в яме, фотограф Мохов для ориентира на макушке сугроба воткнул лыжную палку. По щупу и лыжной палке высота снега в этом месте определяется примерно в 3 метра, но возможно здесь часть снега накинута поисковиками при раскопке, поэтому берем официальную (из радиограммы полковника от 5 мая) высоту сугроба в этом месте — от земли 2 метра 60 см. Под настилом толщина снега 30 см, о чем полковник Ортюков сообщил в радиограмме. Вскользь упомянем здесь, что настил сделан из довольно толстых деревьев, некоторые из них толще ручки лопаты (по советскому ГОСТу диаметр деревянной ручки лопаты должен быть 35 мм), а по углам лежат четыре кучки из одежды погибших туристов.

После разъяснений по первой яме с ручьем на ее дне и по второй яме с настилом переходим к третьей яме, которая также была отрыта в то время в этом таинственном сугробе. Но про эту яму ничего не говорится в уголовном деле без номера, про нее ни разу не сказали гражданские поисковики, которые откапывали две предыдущие ямы в начале мая 1959 года. Уже почти 30 лет как нет страны СССР, исчезла советская армия, испарилась знаменитая организация из трех букв, а наши поисковики молчат о третьей яме, как партизаны.

Как добраться: координаты для путешественников

Но чтобы читателю стало легче ориентировался на местности, посмотрим на рисунок 8, где показана фотография, сделанная поисковиком в марте 1959 года. На ней представлена панорама всего места трагедии, на которой хорошо виден кедр, сугроб, три больших дерева, первый ручей, его устье, четвертый правый приток реки Лозьва. От устья до трех больших деревьев расстояние примерно 10 метров, высота самих трех больших деревьев около 6 метров, ну а расстояние от кедра до трех больших деревьев и первой ямы с ручьем, где нашли туристов, примерно 50 метров.

Это замерил лично прокурор Темпалов 6 мая и записал это в Протоколе осмотра места обнаружения трупов (см. лист 342 уголовного дела без номера), не забыв указать там, что это был именно первый ручей. Здесь же хорошо видно, что первый ручей разделяет от горы 1079 полоса леса, состоящая из мелких деревьев и кустов. Эта часть леса задерживает весь снег, сдуваемый с вершины этой горы и до ручья он не долетает. Для путешественников возможно будут интересны представленные ниже географические данные:

1) координаты устья первого ручья, наиболее удобная природная реперная точка:

61град. 45мин. 56сек. с.ш. 59град. 27мин. 19сек. в.д.

2) координаты камня в первом ручье, на котором лежала Дубинина:

61град. 45мин. 55,5сек. с.ш. 59град. 27Мин. 19,3сек. в.д.

Расстояние от устья ручья до этого камня 10 метров. Расстояние между камнем в ручье и ямой с настилом 6 метров. Расстояние от устья ручья до ямы с настилом 16 метров.

3) координаты кедра: 61град. 45мин. 54сек. с.ш. 59град. 27Мин. 19,6сек. в.д.

Расстояние от устья ручья до кедра 60 метров, от кедра до ямы с ручьем 50 метров (из майского протокола в уголовном деле). В том месте стоят три кедра. Знаменитый кедр стоит ближе всех к ручью, за ним, немного восточнее, стоит более молодой кедр, еще немного восточнее стоит тоже большой кедр, но он был заметно ниже знаменитого в 1959 году.

Все координаты указанных точек взяты из топографической карты P-40-083-D-a,b работающей в системе координат Пулково 1942 год. Поскольку многим читателям удобно увидеть все это также на самой топографической карте, то на рисунке 9 дан фрагмент этой карты с соответствующими пояснениями.

Рисунок 9 Фрагмент карты с кедром

Тайна третьей ямы

После сказанного, обращаемся к уголовному делу без номера, где имеется одна замечательная фотография (она хранится в отдельном пакете), где во всей красе виден знаменитый кедр, исторический сугроб и три ямы в нем. Рассмотрим рисунок 10, где все это хорошо видно. Но прежде чем подробно поговорить о третьей яме, еще раз сделаем географическую привязку этой фотографии по сторонам света, чтобы читатель в дальнейшим легко ориентировался на данной местности. Над кедром слева на фото небо значительно светлее, чем над тремя большими деревьями справа, это означает, что за кедром находится солнце, которое всегда на южной стороне. Значит кедр стоит на юге по отношению к фотографу.

Об этом так же указывают тени во всех трех ямах.

Так же из топографических карт известно, что ручей здесь течет на север, что и показано синей стрелкой. Так же хочу напомнить, что весь ручей под сугробом скрыт снегом, его видно только на дне первой ямы на длине примерно в два метра.

Итак, несмотря на пустоту в уголовном деле и молчание поисковиков на эту тему, мы хорошо видим третью яму на этом фото, как раз недалеко от трех больших деревьев и буквально в двух метрах от первой ямы с ручьем. Также вокруг нее нет мелких деревьев и кустов, только один снег, поэтому ее не спутаешь с другими ямами. Больше того, из первой ямы с ручьем в соседнюю третью яму ведет прорытый туннель, тень от солнца хорошо выделяет его вход на фоне белого снега. Также видно, что в районе третьей ямы высота сугроба больше, чем у других ям, это примерно три метра. Что же лежало на дне третьей ямы?

В предыдущей статье «Находки Дятлова по АПВЕРГИДу» было сказано, что из снежной пещеры полковник Ортюков, радист Неволин и два солдата вынесли одного неизвестного в черных рукавицах, другого в серых рукавицах и третьего в трехпалых перчатках. Также ими был вынесен какой-то механизм, упакованный в черную пленку. Поскольку в той статье без подробного описания сугроба Дятлова говорить о туннели было бессмысленно, то было применено условное название — снежная пещера. На самом деле, все это находилось и было вынесено потом из третьей ямы через снежный туннель в первую яму, а дальше, перейдя ручей, выносили все на твердую землю, а именно на правый берег ручья. Почему не поднимали сразу из третьей ямы? Поднимать груз на высоту три метра было неудобно, им проще было прокопать туннель длиной всего два метра. Кстати, там же в третьей яме упаковали неизвестный механизм в черную пленку, военные всегда при транспортировке закрывают ценный груз от посторонних глаз чем-либо, часто это просто брезент.

Основные сведения, что связаны с уникальным сугробом Дятлова, сообщены в этой части статьи. Чтобы не перегружать читателя информацией, об еще одной странной находке в этом сугробе, про которую также ничего не говорилось и в предыдущей статье (ввиду того, что читатель может понять, о чем идет речь только после подробного рассказа о сугробе), будет рассказано во второй части статьи, а именно: часть 2 Все тайны сугроба.

Автор статьи: АПВЕРГИД (АПпаратная ВЕРсия ГИбели Дятловцев)