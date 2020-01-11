Экономика

Защита прав потребителей финансовых услуг

Автор: ИА “Русские Новости”

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что члены верхней палаты парламента провели значительную законодательную работу в сфере микрокредитования.

«Так, в 2020 году вступает в силу очередное снижение порогового значения для размера процентов, пени и штрафов, начисляемых по микрозаймам. Эта норма была принята в нашем законе, направленном на снижение закредитованности граждан и противодействие недобросовестным кредиторам», — напомнил Николай Журавлев, подчеркнув, что теперь переплата не может превышать полуторного размера суммы займа.

«Мы также ввели предельное значение полной стоимости кредита и ограничили ежедневную процентную ставку до одного процента в день. Недобросовестные МФО были лишены права судебной защиты».

По словам законодателя, с этого года, для урегулирования разногласий с микрофинансовыми компаниями граждане также смогут обратиться к финансовому уполномоченному, который поможет это сделать в досудебном порядке. «Рассмотрение обращения омбудсменом осуществляется, в том числе, в электронной форме, бесплатно для заявителя. Микрофинансовые компании будут обязаны выполнять его решения, в противном случае  они будут исполняться принудительно через службу судебных приставов».

«В осеннюю сессию мы приняли еще один закон, направленный на защиту прав заемщиков, — продолжил Николай Журавлев. — Теперь в случае досрочного погашения займа, они смогут вернуть часть уплаченной страховой премии, пропорционально периоду, в котором страховая защита потеряла актуальность. Эта норма вступит в силу с сентября 2020 года».

Заместитель Председателя СФ также сообщил, что сенаторы продолжают работу по совершенствованию законодательства в этой сфере для обеспечения защиты интересов граждан, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«В Государственную Думу также внесена наша законодательная инициатива, направленная на усиление ответственности за выдачу займов нелегальными кредиторами, которая должна быть рассмотрена в предстоящую сессию. На рассмотрении находится и законопроект, предусматривающий возможность оперативной блокировки сайтов в интернете, распространяющих рекламу нелегальных кредиторов, финансовых пирамид и вредоносное программное обеспечение», — проинформировал Николай Журавлев.

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