Вузам будет рекомендовано ограничить практику заключения краткосрочных контрактов с преподавателями

Соответствующее решение Министерства науки и образования РФ принято в результате проведенной работы по исполнению поручения Председателя Совета Федерации

Вузам будет рекомендовано исключать практику суперсрочных трудовых договоров с профессорско-преподавательским составом на срок до одного года включительно, и заключать контракты на более продолжительный период, в частности, на срок реализации образовательных программ. Об этом сообщила член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«В феврале текущего года Министерство науки и образования РФ направит в организации высшего образования методические рекомендации по оформлению «эффективных контрактов». Там будет также отмечена необходимость всестороннего учета деятельности преподавателя, а не только его научной и публикационной активности», — сообщила сенатор.

Она подчеркнула, что решение Министерства принято в результате проведенной работы по исполнению поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко от 23 октября 2019 г.

На 471-м заседании Совета Федерации, прошедшем 23 декабря 2019 г., Ирина Рукавишникова проинформировала о промежуточных итогах исполнения поручения об ограничении практики заключения преподавателями вузов краткосрочных трудовых контактов.

По результатам проведенного профильным Министерством мониторинга трудовых договоров, заключенных образовательными организациями высшего образования с профессорско-преподавательским составом и научными работниками, 20 проц. составляют контракты, заключённые на срок до одного года включительно, — сообщили нам в Совете Федерации Р.

«Сформировалась устойчивая практика необоснованного заключения трудовых договоров с педагогическими работниками сроком на один год по основному месту работы. Бессрочные трудовые договоры, которые предусмотрены сейчас Трудовым кодексом, или договоры на более длительный срок в вузах сейчас практически не заключаются. Это ставит профессорско-преподавательский состав вузов в положение крайней неопределенности, не позволяет им планировать собственную жизнь и карьерную траекторию, брать ипотечные кредиты и так далее», — добавила Ирина Рукавишникова.

Сенатор также сообщила, что до конца апреля 2020 г. Министерство науки и образования РФ проведет дополнительный мониторинг содержания «эффективных контрактов», заключаемых подведомственными ему образовательными организациями высшего образования с научно-педагогическими работниками. Результаты мониторинга будут представлены на совместном с Советом Федерации «круглом столе», сказала парламентарий.