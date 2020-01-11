Общество

Вузам будет рекомендовано ограничить практику заключения краткосрочных контрактов с преподавателями

Автор: ИА “Русские Новости”

Соответствующее решение Министерства науки и образования РФ принято в результате проведенной работы по исполнению поручения Председателя Совета Федерации

Вузам будет рекомендовано исключать практику суперсрочных трудовых договоров с профессорско-преподавательским составом на срок до одного года включительно, и заключать контракты на более продолжительный период, в частности, на срок реализации образовательных программ. Об этом сообщила член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«В феврале текущего года Министерство науки и образования РФ направит в организации высшего образования методические рекомендации по оформлению «эффективных контрактов». Там будет также отмечена необходимость всестороннего учета деятельности преподавателя, а не только его научной и публикационной активности», — сообщила сенатор.

Она подчеркнула, что решение Министерства принято в результате проведенной работы по исполнению поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко от 23 октября 2019 г.

На 471-м заседании Совета Федерации, прошедшем 23 декабря 2019 г., Ирина Рукавишникова проинформировала о промежуточных итогах исполнения поручения об ограничении практики заключения преподавателями вузов краткосрочных трудовых контактов.

По результатам проведенного профильным Министерством мониторинга трудовых договоров, заключенных образовательными организациями высшего образования с профессорско-преподавательским составом и научными работниками, 20 проц. составляют контракты, заключённые на срок до одного года включительно, — сообщили нам в Совете Федерации Р.

«Сформировалась устойчивая практика необоснованного заключения трудовых договоров с педагогическими работниками сроком на один год по основному месту работы. Бессрочные трудовые договоры, которые предусмотрены сейчас Трудовым кодексом, или договоры на более длительный срок в вузах сейчас практически не заключаются. Это ставит профессорско-преподавательский состав вузов в положение крайней неопределенности, не позволяет им планировать собственную жизнь и карьерную траекторию, брать ипотечные кредиты и так далее», — добавила Ирина Рукавишникова.

Сенатор также сообщила, что до конца апреля 2020 г. Министерство науки и образования РФ проведет дополнительный мониторинг содержания «эффективных контрактов», заключаемых подведомственными ему образовательными организациями высшего образования с научно-педагогическими работниками. Результаты мониторинга будут представлены на совместном с Советом Федерации «круглом столе», сказала парламентарий.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяГенеральная проблема в претворении светлого будущего России и всего мирового сообщества
Следующая статьяЗащита прав потребителей финансовых услуг

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Бережное отношение к памяти защитников Отечества – отличительная черта нашего народа

Общество
Заместитель Председателя СФ провел заседание, на котором обсужден ход реализации Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества: к 75-летию Победы в Великой...
Узнать больше

Расходы региональных бюджетов, на что они идут?

Общество
Счетная палата опубликовала отчетные данные о расходах региональных бюджетов. Оказалось, что больше всего денег съедает образование, а дешевле всего — здравоохранение. Образование занимает лидирующую позицию...
Узнать больше

Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа

Общество
Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев провел парламентские слушания на тему «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа». Участники мероприятия рассмотрели вопросы дифференциации тарифов ОСАГО в зависимости от стиля вождения автомобилистов. В...
Узнать больше

Большинство украинцев мечтают восстановить связи с Россией

Общество
Несмотря на официальную пропаганду ненависти к России, даже те украинские политики, которых трудно заподозрить в симпатиях к России, делают заявления противоположные "официальной точке зрения"....
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.