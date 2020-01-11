Генеральная проблема в претворении светлого будущего России и всего мирового сообщества

«Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное; которая живым опытом (может быть, вполне «иррациональным») испытала объективное и безусловное достоинство этого священного — и узнала его в святынях своего народа» Иван Ильин

Человечество переживает ныне эпоху глобализации сознательных усилий людей в претворении будущего, утверждая в их коллективных действиях универсальные законы мировой целостности. Этот период в истории человеческого сообщества слагается из двух подэтапов — глобальной конфронтации ведущих держав современного социума, обозначенной двумя мировыми войнами прошлого века, и разумной консолидации в наступившем столетии жизнедеятельности народных масс цивилизаций Юга и Севера, Востока и Запада. Наше время поставило мировое сообщество перед фатальной проблемой: или прийти к общему согласию в понимании совместного будущего, или погибнуть в огне нового глобального конфликта. Великое Устроение — такова коренная идейная суть, генеральная гуманистическая задача современной эпохи.

Историческая «глобализация» общественной жизни как процесса «универсализации» законов социального бытия — это не нравственная «прихоть» современного человечества, а «железная необходимость» его исторического развития в соответствии с требованиями коллективного разума и потенциалами объективной реальности. Реализация данной потребности мирового сообщества в достижении разумной консолидации собственных действий определяется возникновением «глобальной угрозы» для будущего всего человечества, стремительно приближающегося к моменту своей гибели. Нарастание «смертельной угрозы» для мировой цивилизации явно просматривается в темпоральной динамике ее исторического развития: эта динамика представлена поэтапным «сжатием», регулярным «усыханием» длительности временных параметров существования общественных формаций по мере утверждения «настоящего» и его превращения в интервал «нулевой протяженности», свидетельствуя этим о наступлении эпохи «безвременья» как реальной возможности гибели современного социума.

Смоделируем общие контуры глобальной динамики исторического развития мирового сообщества в ретроспективной проекции от настоящего в прошлое: исходной мерой намечаемой ретроспекции будет интервал времени в 1 век (100 лет). Отложим последовательно 6 отрезков мирового времени, из которых каждый последующий в ретроспекции этап будет охватывать удвоенное время предшествующего. Сумма элементов данного числового ряда – 1, 2, 4, 8, 16, 32 – составит отрезок времени в 6300 лет, указывая в своем итоге на такой узловой момент истории человечества, как становление на рубеже V–IV тыс. л. до н.э. раннеклассовых цивилизаций Востока – Древнего Египта и Месопотамии. Если к полученной сумме в 63 столетия прибавить десятикратное увеличение 6-го шага нашей прогрессии (320 веков), то полученная величина в 38300 лет будет соответствовать примерному возрасту «Человека Разумного», выступившего на историческую арену около 40 тысяч лет назад и определившего идеальные перспективы социально-исторической практики человечества, создав в итоге современную техногенную цивилизацию.

Повторим ту же процедуру вычислений, но уже с единицей измерения, равной десятикратному увеличению 6-го шага первого числового ряда, т. е. с величиной в 32000 лет: 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Сумма этих величин обозначит отрезок мировой истории длительностью в 2016000 лет. Согласно данным современной антропологии, примерно 2 миллиона лет назад на Земле появились первые представители человеческого рода, возник вид «Человека Умелого». Если сложить полученный результат (2016000) с десятикратным увеличением 6-го шага данного числового ряда (10240000) и возрастом «социализированного человечества» (38000), то величина в 12294000 лет будет указывать на период существования в истории земной фауны такого ископаемого вида антропоидов, как «Рамапитек», отделившего около 12 миллионов лет назад Человека от ныне существующих человекообразных обезьян, ставшего прародителем человеческого рода.

Проделаем вновь обозначенный алгоритм вычислений, но уже с исходной единицей, равной десятикратной величине 6-го шага предшествующего ряда (10240000 лет): 10240, 20480, 40960, 81920, 163840, 327680. Сумма величин этого ряда (645120000 лет) указывает на эпоху кардинального преображения видов живой природы, обозначившую переход от примитивных форм жизни к сложноорганизованным, целостным существам животного мира. Если к этой величине (645120000) прибавить десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (3276800000 лет) и возраст человечества в его максимальных границах (12294000 лет), то интервал в 3934214000 (3,9 млрд) лет укажет в общих чертах длительность существования биотических форм жизни на Земле.

Не углубляясь далее в длительность физического существования материального мира, вернемся к реалиям социального бытия человечества. Наше прочтение темпоральной динамики мировой эволюции при всей меткости математических попаданий в узловые точки исторического процесса все же остается в своей количественной форме довольно абстрактной моделью действительной истории, требуя дополнительного подтверждения своей эмпирической достоверности. Таким подтверждением будет служить качественная интерпретация ее исторических трансформаций.

Проясним качественный смысл первого цикла представленной схемы: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32. Эта последовательность обозначает продолжительность социально-исторических формаций в развитии мировой цивилизации. Так, современный «капиталистический» мир, рожденный в огне наполеоновских войн, существует около 2-х столетий (XIX–XX вв.). Предшествовавшее ему общество «просвещенного абсолютизма» жило 4 столетия (ХV–ХVШ вв.). Средневековье, утвердившись в полноте своей религиозной идеи в исламском натиске на Древний мир, охватило 8 веков (VII–XIV вв.). Античное общество, взращенное эстетикой древнегреческого миросозерцания и закрепленное правовым регламентов римской цивилизации, пережило 16 столетий своей истории (X в. до н. э. – VI в. н. э.). Социальный уклад раннеклассовых цивилизаций эпохи бронзы («азиатский способ производства») просуществовал около 3-х тысячелетий (IV–II тысячелетия до н.э.), тогда как «первобытно-общинный строй» времен Варварства растянулся на 30 тысячелетий – от появления «Человека Разумного» до утверждения ремесленного способа хозяйственной деятельности в ходе овладения тайнами металлургического производства.

Полное соответствие «возрастных параметров» формационной истории мировой цивилизации закономерностям геометрической прогрессии позволяет сделать прогноз, что «посткапиталистическая» эпоха народившегося ныне информационного общества продлится всего одно столетие, захватит лишь ХХI век. Информационный глобализм ХХI века преодолевает в своей исторической динамике порог «устойчивого существования» как «протяженной», длительной, растянутой во времени реальности и определяет мир как чистый феномен творческой силы жизни, как непрерывное пробуждение первородной энергии сущего из «небытия», из глубин мирового вакуума. Действительным выражением скрытых энергий «исторического вакуума» и становится глобальный социум, способный «разрядить» свой деятельный потенциал и в самоубийственном для человечества взрыве новой мировой войны, и в созидательном преображении действительности (См.: Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161886.htm). Таким образом, темпоральная динамика мировой целостности обозначает реалиями глобального социума точку бифуркации в историческом развитии человечества — перехода от естественной необходимости к «духовной свободе», к сознательному выбору своего будущего: свет творчества становится направляющим лучом в утверждении вселенского будущего человечества. Но рядом с этой творческой возможностью присутствует и угроза реализации «разрушительной свободы», способной привести к самоуничтожению человечества в пожаре термоядерной войны.

На фоне исторически выявленной глобальной угрозы гибели человечества становятся все более актуальными искания мирового сообщества надежных путей в созидании будущего. Полноценной созидательной энергией в утверждении этого будущего может служить лишь целостный разум мирового сообщества. Практической первоосновой реализации созидательных сил общественного разума служит живая речь людей, народный язык общения индивидов как действительность их социального взаимопонимания. Следовательно, законы исторического развития национальных языков должны указать человечеству путь в светлое будущее: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Эту «христианскую веру» в чудодейственную силу Слова мы определили понятием «онтологический символизм», концептуально зафиксировав глобальные параметры его идейного содержания в системе положений современного научно-философского мировоззрения (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.22199, 16.06.2016 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011653.htm).

Коренная суть сформулированной нами концепции «онтологического символизма» заключается в признании логики развития национальных языков символическим ключом в открытии и освоении «новых уровней» объективной реальности. Историческим основанием для понимания этой логики выступают «формационные преобразования» в развитии мировой цивилизации, преодолевающие традиционный уклад жизни родо-племенных объединений и утверждающие в институтах государства полновластие коллективного разума в претворении будущего. Поскольку созидательная природа разума определяет способность социума к саморазвитию, постольку историческая динамика мирового сообщества предполагает наличие на каждой формационной ступени его жизнедеятельности двух главных конкурирующих сообществ, наиболее полно представляющих творческий ресурс соответствующих социальныхэпох. Так, древнеегипетский и аккадский (ассиро-вавилонский) языки господствовали в жизни древнейших цивилизаций Бронзового века. Древнегреческий и латинский языки доминировали в Античную эпоху. Арабский и тюркский языки получили приоритетное развитие в период Средневековья. Испанская и французская речь стали символами мировой культуры во времена Возрождения и Просвещения, тогда как немецкий и английский языки утвердились в качестве всеобщих потенциалов научного познания и технического прогресса в Новейшее время XIX–XX столетий.

Вопрос об этнокультурных лидерах наступившего XXI века остается открытым для широкого научного обсуждения и социально-исторического уточнения. Может быть, таким языком XXI века станет китайский как выразитель самосознания наиболее многочисленного этноса в современном «информационно-коммуникативном» социуме. Вполне возможно, что этим символическим лидером будет иврит как язык духовно наиболее независимого этноса, проявившего железную волю в своем национальном самоопределении, показавшего способность к творческому преодолению всех жизненных препятствий, утратившего 2000 лет назад свое государство и восстановившего его в ХХ веке. Но может быть, наконец, и русский язык скажет свое «верное» слово современному социуму, переполненному страданием и так нуждающемуся в словах утешения и веры в светлое будущее, наполненных православным смыслом всеобщей любви между странами и народами. Но одно можно твердо сказать: господство в современном мире англо-саксонского этноса подходит ныне к концу. Сегодня мировому сообществу предстоит воочию наблюдать социально-историческое крушение Британии и разрушение «американской мечты» о мировом господстве.

Ныне светлое будущее человечества, его спасение от нарастающей угрозы мировой катастрофы будет зависеть от познавательных способностей филологов-лингвистов, от их умения целостно охватить и систематически выразить научными средствами логику исторического развития языков мирового общения народных масс в созидании разумного будущего. Тот Человек, который выявит разумную преемственность, установит глобальную связь в исторической палитре языков мирового общения, станет Новым Христом, действительным Спасителем рода людского от приближающейся гибели. Я полагаю, что такой современный Спаситель явит миру творческую силу Русского языка в проектировании разумного будущего человечества и будет представителем белорусского, то есть «чисто русского» этноса.

Беларусь должна ныне пробудить Русский мир к социальному творчеству и тем спасти от исторического крушения все мировое сообщество. «Великодержавие, — подчеркивает Иван Ильин, — определяется не размером территории и не числом жителей, но способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих международных задач и творчески справляться с этими задачами. Великая держава есть та, которая, утверждая свое бытие, свой интерес, свою волю, вносит творческую, устроящую, правовую идею во весь сонм народов, во весь «концерт» народов и держав» (Ильин И.А. Религиозный смысл философии. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694 с., с.224). Только коренная «научная революция», реализованная интеллектуальным сообществом белорусского социума, способна ввести его в когорту ведущих держав современного мира. Все ныне зависит от принципиальной решимости национального лидера белорусского общества в претворении суверенного будущего страны. Если природный темперамент Украины определил когда-то начало русской исторической жизни, а великодержавный рассудок России утвердил ее настоящее, то глобальное будущее Русского мира будет зависеть от интеллектуальных ресурсов Белорусской земли.

Да исполнится Воля Божья в идейных предначертаниях языковой практики человеческого сообщества!

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук