Запрещать снюсы необходимо коллегиально и повсеместно

Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал тему, обсуждавшуюся на совещании Председателя Правительства РФ с Министром внутренних дел и руководителем Роспотребнадзора

Инициативу Совета Федерации о запрете продажи бестабачных никотинсодержащих смесей (снюсов) планируется распространить на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта тема обсуждалась на совещании Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Комментируя данный вопрос, председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что в конце декабря прошлого года Председатель Правительства в ответ на обращение к нему Совета Федерации поручил провести по всей стране масштабную проверку торговых точек и Интернет-магазинов, где продаются снюсы.

По словам руководителя Роспотребнадзора, в результате рейда изъято около миллиона единиц подобных смесей. Никаких документов, подтверждающих безопасность продукции, нет. Как сообщил глава МВД, по итогам проверки было заблокировано 400 сайтов. Уже в 23 регионах страны принято решение запретить продажу бестабачных никотинсодержащих смесей.

«Глава Правительства выступил с инициативой запретить снюсы в России, а также обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза. Полностью поддерживаю — запрещать надо повсеместно, иначе они появятся вновь», — уверен Валерий Рязанский.

Законодатель привел статистические данные: с начала 2020 г. Роспотребнадзором проведено почти 44 тыс. проверок на объектах торговли, которые занимались реализацией запрещённой к продаже некурительной никотинсодержащей продукции. Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий было обнаружено свыше 911,1 тыс. единиц никотинсодержащей продукции, из которых более 90 проц. — импортного производства.

«Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. Теперь нарушители должны будут заплатить крупные штрафы на общую сумму 3,39 миллиона рублей», — сказал сенатор. Он добавил, что если в первые дни проверок запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день — лишь на каждом пятидесятом объекте.

«324 материала направлено в суды, 240 – в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», — уточнил Валерий Рязанский.

По словам сенатора, ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора и Министерства внутренних дел РФ, а также продолжает мониториться Комитетом СФ по социальной политике, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Учитывая высокую степень готовности внесенного нами закона и сложившуюся со снюсами крайне острую ситуацию, надеемся на прохождение в кратчайшие сроки этого документа в Государственной Думе», — подчеркнул Валерий Рязанский.