Здоровье и медицина

Эндоваскулярные хирурги извлекли тромб после ишемического инсульта

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хирурги

Эндоваскулярные хирурги Александро-Мариинской больницы впервые в практике региона извлекли тромб после ишемического инсульта

67-летний пациент в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой помощи в неврологическое отделение областнойбольницы.На компьютерной томографии головного мозга было выявлено острое нарушение мозгового кровообращения.Протяженность тромба составляла 5 мм.Заведующимотделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Александром Янпольским, совместно схирургом АделейТвороговой было впервые выполнено удаление тромба (тромбоэкстракция стент-ретривером) из бассейна внутренней сонной и средней мозговой артерии.

«Во время данного вмешательства через небольшой прокол в сосуде, под местной анестезией в области паха вводится баллонный катетер и продвигается к сосудам головного мозга под контролем рентгеновского излучении, к месту, где расположен тромб. После этого катетер раздувается, и через его просвет заводится тромбоэкстрактор (ловушка для тромба).После чего тромбоэкстракторвытягивается обратно вместе со сгустком и кровоток в головном мозге восстанавливается», -поясняет суть методики Александр Янпольский.

Врачи отмечают: при поступлении у пациента были полностью парализованы конечности – их функции начали восстанавливатьсяуже во время операции. Признаки инсульта, которые впоследствии могли привести к инвалидизации, за время пребывания в стационаре практически полностью исчезли.После операции пациент находился под наблюдением врачей регионального сосудистого центра больницы, гдепрошёл первичную реабилитацию. В эти дни мужчина ужеготовится к выписке.

Тромбоэкстракция – это современная высокотехнологичная операция, которая входит в число ведущих мировых практик в борьбе с ишемическими инсультами. Методика была разработана совсем недавно и внедрена еще далеко не во всех регионах страны. Выполнению таких операций предшествовала большая работа: был закуплен новый ангиограф с функциями работы на сосудах мозга, приобретены дорогостоящие расходные материалы, сотрудники прошли обучение в столичных клиниках и на международных конференциях, наконец, в декабре 2019 года проведен выездной мастер класс в АМОКБ. Специалисты Александро-Мариинской больницы уверены: у тромбоэкстракции – хорошие перспективы в Астраханской области. Программу ее внедрения осуществляет администрация больницы под руководством регионального министерства здравоохранения, при поддержке Территориального фонда ОМС, который выделил на нее в 2020 году значительные средства.

«Тромбоэкстракция расширяет границы «терапевтического окна и может использоваться там, где неэффективен, или противопоказан тромболизис. Операция проводится с минимальными рисками для пациента, так как воздействие оказывается непосредственно на патологический очаг, оставляя в сохранности здоровые ткани», — поясняет Александр Янпольский.

Медики призывают пациентов ответственнее относиться к своему здоровью и реагировали на первые признаки инсульта, так как возможность выполнения подобных операций, а также их эффективность напрямую зависит от времени начала оказания медицинской помощи в стационаре: не позднее 4-6 часов от начала инсульта.

За прошедший год специалисты кабинета рентгенохирургических методов диагностики и лечения на 30% увеличили количество хирургических вмешательств. За 2019 годбыло выполнено 4400 вмешательств. Из них –621 операция по стентированию сосудов сердца, 2940коронарографий. Специалисты отделения стали выполнять уникальные для нашего региона операции – эмболизации артерий простаты у мужчин с гиперплазией предстательной железы (аденомой простаты) и периферические вмешательства на артериях нижних конечностей у пациентов с облитерирующим атеросклерозом. Сегодня в отделении трудится 15 хирургов, и 11 медицинских сестер, нацеленных на достижение многосложных задач.

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