Культура и искусство

Фильм Клима Шипенко “Холоп” установил рекорд по сборам в Европе

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Фильм Клима Шипенко “Холоп” установил новый рекорд по сборам: картина побила рекорд по сборам за первую неделю проката в Европе. Картине удалось подвинуть прошлогодних лидеров по европейскому бокс-офису среди русскоязычных проектов —  “Движение вверх”, “Последний Богатырь” и “Т-34”. Об этом сообщили представители кинопрокатной компании KinoKartina.TV, ведущего дистрибьютора российского кино в Европе.

По данным компании, за первую неделю европейского проката картина собрала более 250 000 евро. Показы комедии стартовали 5 января в Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурге, а 12 января картина также появится в кинотеатрах Великобритании  Лондоне, Манчестере, Питерборо, Кингстоне и Бирмингеме.

“Мы ожидаем хорошую динамику по сборам и по итогам второй недели проката, а также появления картины в Великобритании. У фильма прекрасное сарафанное радио — зрители рекомендуют его в своих соцсетях, отмечают уникальную идею, хороший сценарий, отличную актерскую игру и общее приятное впечатление от проекта, позитивные эмоции, которые люди особенно ждут именно в Новогодние праздники”, — поделилась исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко. — “Фильм особенно хорошо восприняли в Германии, где спрос на российский контент традиционно чуть выше других стран Европы. Приятно, этот сильный и качественный проект произведен нашими партнерами из студии Yellow, Black and White, которых мне бы хотелось отдельно поздравить успехом”.

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