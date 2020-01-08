Знамена Сатаны наступают! (заявление СПХ о событиях в Черногории)

«Знамена Сатаны наступают!»

(Заявление Союза Православных Хоругвеносцев о событиях в Черногории)

В воскресенье 29 декабря 2019 года – последнее воскресенье уходящего 2019-го! – Хоругвеносцы провели Итоговое Собрание года, составление планов на год грядущий – Что год грядущий нам готовит – что ждет нас: мир или война? – Иль будет тьма ещё суровей, или развеется она?

В начале Собрания была наша акция протеста против решения правительства Миле Джукановича о передаче монастырей и всех святынь от Сербской Православной Церкви новоявленной незаконной т. н. Церкви черногорской.

Вообще, надо сказать, что мiровая масонерия всё более и более наглеет. Сначала они отделили Черногорию от Сербии, затем образовали отдельный черногорский народ и отдельный черногорский язык. Потом искусственно создали черногорскую Церковь. И вот теперь, в конце 2019 года – они отнимают все святыни у Сербской Православной Церкви и хотят передать их «Церкви черногорской»!

Но народ восстал. И в Черногории, и в Сербии. Даже мусульмане на стороне Сербской Церкви. Му–суль–мане!.. А масоны против. Вот и началась последняя религиозная война в «пороховой бочке Европы» – на Балканах!

Очень интересную и по-моему совершено верную мысль выразил один из священников Сербской Православной Церкви. Вот статья, которую в «Сети» опубликовали на сайте «Светосавцы Франкфурт»:

Важно!

Сегодня отец Драган Павлович, священник Храма Св. Иоанна Крестителя на Центральном кладбище заявил, что главная цель черногорской клики, а также истинная причина отбирания имущества Сербской Православной Церкви – это захват Десницы Святого Иоанна Крестителя, которой он крестил Господа. За это президенту Мило Джукановичу обещаны огромные ссуды денег, которыми он сможет расплатиться со своими непомерными долгами. Такова цена Десницы Пророка Иоанна.

Братья и сестры!

Если это произойдет, точно начнется начало конца Света. Начинаются события, о которых говорил и старец Тадей, и старец Гаврило из Бошняна. Начнется последняя битва Христа с Антихристом. А мы своими делами сможем показать кто мы и что мы. Да, или мы воины Христовы, или мы комедианты, играющие в Православие. Действительно ли мы облеклись во Христа или только надели христианские маски. Прольем нашу кровь за Него, доказав, что воистину приняли Христа и носим Его в своей душе. Да поможет нам Господь претерпеть до конца и вытерпеть всё ради Него.

Аминь.

Вот такой текст Последних времен . . .

Да, это уже не шутка. Уже полиция Черногории избила ногами епископа Диоклийского Мефодия, и он лежит в больнице. Причем, все находятся, так сказать, в «безвыходном положении». Церковь не отступит и пойдет на мучения. Но и Миле Джуканович не может отступить, иначе ему тоже придется терпеть «мучения» от «своих». . .

Вот, мы, Хоругвеносцы, 29 декабря, на День рождения Святителя Василия Острожского и в канун Дня мученической кончины Григория Ефимовича Распутина выступили со следующим заявлением, которое и сняли на видео. Глава Союза Православных Хоругвеносцев сказал:

– Во Имя Отца,

и Сына,

и Святаго Духа!

Сегодня у нас день особенный. Сегодня, 29 декабря, День рождения Святого Василия Острожского. В этот день он родился. Это величайший святой Православия, Сербии и Сербской Православной Церкви и величайший Святой Черногории, к которому идет непрестанное паломничество православных в монастырь Острог.

В Черногории происходят совершенно невероятные события. Правительство во главе с Мило Джукановичем решило отобрать у Сербской Православной Церкви всё имущество, все святыни, и передать всё это новоявленной Черногорской лже-церкви, которой, по сути дела, не существует. И это делается, как заявил один священник, для того, чтобы забрать из Цетиньского монастыря Святого Петра Цетиньского величайшую Святыню Православия – Десницу Святаго Пророка Божия – Иоанна Предтечи. Ту самую Десницу, которой он крестил Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Всё это делается именно для этого. И эту Священную Десницу хотят выставить на торги, на каком-нибудь очередном «Сотбис». Выставить на продажу, на которой, кто даст больше денег, кто-то заберёт величайшую святыню Православия.

То есть совершается величайшее кощунство против Православия и всей Православной Церкви. Не только в Черногории и не только в Сербии, а, подчеркиваю, всего Православия. И шире – всего Христианства. Ибо это самая Великая наша Святыня – Десница Иоанна Предтечи.

И мы, Хоругвеносцы, сегодня выражаем свой протест против того, что делает Миле Джуканович, президент Черногории, который уже подписал указ о том, что все святыни, все храмы, и все монастыри будут конфискованы, или, как говорили большевики «экспроприированы». У Сербской Православной Церкви, и переданы новоявленной лже-церкви черногорской.

Мы, Хоругвеносцы, шли Царским Крестным Ходом в Сербии и Черногории. Были во всех монастырях в Цетинье, у митрополита Амфилохия, в Никшиче, у епископа Иоанникия, – там самые серьёзные дела происходят сейчас именно в Никшиче, и самые святые дела там происходят. Монастырь, где подвизался Св. Василий, находится рядом с Никшичем. Это родина моих предков по отцовской линии: Никшич, гора Требица, и там живет племя Старых Требишан — Оногоштов, из которого происходит священник Радо Симонович – Никшич, мой прямой предок, который служил в Горней (Верхней) и Дольней (Нижней) Мораче, в монастырях, которые и были созданы Неманичами.

Да, итак, мы сегодня, 29-го декабря, в День рождения Св. Василия Острожского, и собрались для того, чтобы выразить протест против указа, который подписал Миле Джуканович, который возможно, и сам того не понимая, работает по сути дела против Христа, против Христианства, работает на мiровую масонерию, на весь международный сио-, извините, сатанизм.

Поэтому мы, русские Хоругвеносцы, поддерживаем наших братьев Черногорцев и Сербов, которые сейчас там начали величайшее движение по защите Сербской Православной Церкви и Десницы Иоанна Предтечи.

И дай, Бог чтобы Его Десница, со временем, вернулась к нам, в Россию, как это было при Императоре Павле Петровиче, убиенном Мученике, которого мы, Хоругвеносцы, прославляем во святых.

Прославляем в настоящее время. Одна икона уже написана – наши другом, Михалом Михайловичем, сейчас пишется вторая, и мы надеемся, что Десница Иоанна Предтечи вернется в Россию и, таим образом, мы – Православные Черногорцы, Сербы и Русские не отдадим её в руки международных сатанистов.

Святый Предтеча и Пророче Божий Иоанне Крестителю – моли Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара,

Представитель Друштва Старых Требишан –

Ордена Святого Георгия Победоносца –

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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