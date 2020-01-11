Мировая миссия РПЦ: итоги, перспективы, предложения

«Кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лук. 12:48-49).

Русская Православная Церковь создана Господом Иисусом Христом и является самой большой среди Поместных Православных Церквей. Благодаря Русской Православной Церкви (РПЦ) состоялось то, что мы называем сейчас Русский мир – это цивилизация Христа – Святая Русь, Катехон, Третий Рим. А это значит, что на РПЦ лежит призвание перед Богом к вселенскому миссионерству «кому много дано, с того и много востребовано будет». РПЦ вышла далеко за границы своей колыбели и в силу своих территорий, богатства культуры, богатством своих святых призвана быть вселенского масштаба миссионером.

Несмотря на то, что в истории РПЦ были трагические страницы истории, она выстояла вместе с народом, который уничтожался, как внешними, так и внутренними силами. Она выстояла после чудовищных гонений и разных глобальных вызовов современности.

Когда мы были слабы и гонимы от безбожной власти «братские» Церкви нас рвали на части. Константинопольский патриархат (далее – Кон.П.) признавал многочисленные расколы (Живоначальную церковь (обновленцы), раскол Лыпкивского, раскол Сикорского), от нас были отторгнуты части церкви в Польше, Финляндии, Эстонии. Сейчас, кроме признания раскола на Украине, происходит посягательство на Латвийскую Православную Церковь.

Но теперь настало другое время, вековому беззаконию на протяжении ослабления РПЦ обозначен предел.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом… время разрушать, и время строить… время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий… время раздирать, и время сшивать… время войне, и время миру. (Екк.3:1-8)

Давайте посмотрим на статистику, я приведу примеры разных лет, чтобы был виден рост в сравнении с разными историческими периодами.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом…» (Екк.3:1-8)

Статистика РПЦ до революции 1917г., до гонений.

На 1914г. было 68 епархий, 54 174 приходов; 1 025 монастырей, приходов — за границей 227 храмов. На 1 января 1915г. духовенства (священники и диаконы) — 66 140 человек. На 1917г. — 179 архиереев; 4 духовных академии, 57 духовных семинарий, 185 духовных училищ.

Статистика РПЦ 1988г., празднование тысячелетия Крещения Руси, начало оттепели.

76 епархий; 74 архиерея; 6893 прихода; 7397 клириков (6674 священника, 723 диакона); 22 монастыря с 1 190 монашествующими; 5 духовных школ (2 академии, 3 семинарии).

Статистика РПЦ 2009г., начало служения Патриарха Кирилла.

На 1 января — 157 епархий; 217 архиереев; 29263 прихода; 30670 клириков (27216 священников, 3454 диаконов); 804 монастыря, 57 учебных заведений.

Статистика РПЦ, конец 2019 года (полные статистические данные еще не обнародованы, поэтому статистика указывается промежуточная).

314 епархий, 399 архиереев, приблизительно 41 000 духовенства, 40 000 приходов, 1120 приходов за рубежом, 1030 монастырей, 5 академий и 50 семинарий, 147 православных общеобразовательных организаций.

Эта статистика показывает нам, что в структуре РПЦ за последние 10 лет прослеживается высокая динамика роста количества духовенства, учебных заведений, количества епархий и приходов. В среднем в год появляется 15 епархий, 1000 приходов и столько же духовенства. До сих пор остро стоит вопрос нехватки как духовенства, так и храмов. Сравните, до революции было 66 140 человек, а сейчас только 40 000 человек.

Как мы видим, после прекращения гонений произошел взлет ее роста, РПЦ это одна из самых быстрорастущих конфессий в мире. И такая тенденция развития РПЦ говорит о том, что этот рост будет только увеличиваться.

Даже те, казалось бы, горькие и трагические страницы истории ее гонений, расколов и разделений послужили вселенской миссии в мире. Благодаря многочисленной русской эмиграции на разных континентах мира открывалась красота православия – Святое Благовестие при помощи русского православия.

Если мы посмотрим историю Церкви, то это история и расколов, которые были все время Ее существования. Но даже в таких условиях, в наше современное время происходит по промыслу Божьему чудо соединения отделившихся частей Русской Православной Церкви.

Таким ярким примером является воссоединение РПЦЗ с РПЦ в 2007г. В ее составе теперь находится более 400 приходов с многочисленными успешными зарубежными миссиями. Например, в ее составе есть приходы как западного обряда, так и русские старообрядческие приходы.

Особым и знаковым событием стало то, что в 2016г. в состав РПЦЗ попросилась и влилась одна из западных «церквей» в США под названием «Католическая Церковь Востока», примерно с 60-ю общинами.

Стоит признать, что не все приходы из состава РПЦЗ присоединились и вошли в состав РПЦ, осталась часть, которая с этим актом объединения не согласилась, как под влиянием внешних сил противников единства РПЦ, так и из-за предвзятого отношения ее членов, которое уже давно не совместимо с новыми обстоятельствами жизни РПЦ.

Эта небольшая часть (не более 30-40 приходов, разбросанных по всему миру) даже внутри себя так же разделилась на маргинальные группки, у которых епархия может собою представлять одного епископа с одним приходом. Но это так же наши братья и сестры, с которыми необходимо вести диалог о возврате их в лоно Матери-Церкви.

В 2019 г. к РПЦ присоединилась Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (АПРЦвЗЕ) примерно в составе 60 приходов и 6 монастырей. Уходу этой части русских приходов от Кон.П. поспособствовало шовинистическое эллинское отношение к ним.

В связи с этим событием Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Это не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа».

«Время раздирать, и время сшивать» (Еккл.3:1-8)

Но драма раскола русского православия окончательно не закрыта. Это раскол на старообрядцев и новообрядцев, начавшийся в 1650г после Никоновской реформы. Это триста пятидесятилетняя драма не только раскола Церкви, но и русского народа, которая психологически и исторически отражается до сих пор более болезненно, чем другие расколы, существовавшие в РПЦ.

Старообрядчество сейчас представлено Русской Православной Старообрядческой Церковью (РПСЦ) и Русской Древлеправославной Церковью (РДЦ), а также рядом старообрядческих беспоповских согласий.

Хотя в расколе нет догматических разделений, а только обрядовый, религиозно-ментальное разделение довольно глубокое. Для сравнения скажу, «Католической Церкви Востока», у которой совсем не православная догматика и каноны, намного легче было войти в лоно православия (РПЦЗ), чем старообрядцам ментально вести диалог и представить это соединение с РПЦ, когда, между нами, даже нет догматических разделений.

Если мы сравним статистические данные, в РПЦ более 40 000 приходов, а у РПСЦ менее 300 приходов, в РДЦ – около 77 приходов и, возможно, около 50 общин различных старообрядческих беспоповских согласий, и можно было бы сказать, что это количество несущественное, чтобы они влияли на РПЦ. Но тем не менее, исцеление ран раскола весьма благотворно и взаимно повлияет друг на друга, и вместе мы будем представлять полноту Русской Церкви и большую духовную силу. Об этом я подробно писал в «Открытом обращении к старообрядцам» https://bit.ly/35dPc6R. Сейчас происходит активное налаживание диалога на уровне местных архиереев между РПЦ и РПСД, позиции наши сближаются.

В связи с тем, что в состав РПЦ вошла ее диаспорная часть – АПРЦвЗЕ, возгорелся вновь актуальный вопрос о единстве со старообрядцами. В связи с такой тенденцией меня очень удивили на униатских (УГКЦ), католических, либеральных антиправославных сайтах ряд публикаций, разжигающих взаимную ненависть между РПЦ и старообрядцами, что говорит нам о том, что расколы в церкви это повод нашим врагам уничтожать наше Отечество, а так же говорит нам о выбранном правильном курсе сближения.

РПЦЗ, АПРЦвЗЕ, Американская ПЦ являются прекрасными свидетелями русского православия, миссии среди инославного мира и осколков православия, которые не находятся в каноническом единстве с мировым православием.

Сразу же после присоединения АПРЦвЗЕ к РПЦ, в состав АПРЦвЗЕ попросились войти во главе с архимандритом Мелхисидеком и архимандритом Дионисиосом Калампокасом 21 старостильных монастырей (находящихся в разных странах Европы, и в том числе один монастырь в Греции (ссылка католический сайт https://bit.ly/39ptmAP). Это конечно же произвело возмущение в Елладской Церкви и в Кон.П. Но эти Церкви сами отбросили их. В коммюнике митрополита Иоанна (Реннето), главы АПРЦвЗЕ, по поводу их возвращения в лоно православия говорится, что архиепископия дает им временное каноническое гостеприимство. Ну как вы понимаете, ничего не бывает более долговечное, чем то, что временное.

Сейчас ведутся активные переговоры со старостильниками, которые есть не только на территории поместных новостильных Церквей, но и в диаспоре. А это минимум 10% верующих новостильных Церквей.

15 декабря 2019 года приходы Православной Архиепархии на Ямайке – викариата Греческой Православной Митрополии Мексики Кон.П., проголосовали за присоединение к РПЦЗ. Они нашли способ более оправданно находиться в составе миссионерской РПЦЗ, чем в Кон.П, из-за того, что ими пренебрегали. Кроме того, во время встреч верующих была также выражена озабоченность в связи с нынешней напряженностью, нарастающей в мировом Православии из-за Кон.П.

Долгое время русские верующие были пренебрегаемы в Турции Кон.П. и оставались без духовное опеки. В августе 2019г. было учреждено Общество русскоязычных православных верующих, для духовной опеки которых был направлен священник РПЦ.

Конечно же, такие события происходят на фоне глубоких антиканонических действий Кон.П на Украине – вторжения в каноническую территорию РПЦ, признание расколов без апостольской преемственности, дарования им «автокефалии». Эту профашистскую организацию без апостольской преемственности назвали Священная Церковь Украины (СЦУ). СЦУнов признали за Церковь, кроме Кон.П., иерархи Элладской (ЭПЦ) и Александрийской Церквей (АПЦ). Согласно священным канонам, служащий с раскольниками сам становится раскольником.

Ящик Пандоры открыт, теперь по канонам верующие тех Церквей нуждаются в законной иерархии.

Раскол на Украине усугубился. УПЦ последних 5 лет находилась под жесточайшими гонениями репрессивной государственной системы и нападками радикалов, униатов, католиков и СЦУнов. Но несмотря на это, количество приходов за последний год возросло на 246, прибавилось 6 викарных епископов. При новом президенте гонения относительно притихли, хотя локально продолжаются с попустительства местных властей.

Безусловно, как заявил митрополит Иларион (Алфеев), глава УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий (Березовский) является человеком года!

В связи тем, что украинские верующие в диаспоре нуждаются в канонической опеке УПЦ, был открыт приход в Канаде Ричмонд Хилл (регион Большой Торонто). Эту территорию Кон.П канонически считает своей.

Очень важным для православной миссии был последний Синод РПЦ в этом году (26 декабря 2019г.), а именно, где было принято постановление «О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени» (журнал № 165). Это постановление улучшает православную миссию среди инославных конфессий и утверждает РПЦ Вселенской Церковью, уже давно вышедшую за грани народов бывшей Российской Империи.

На этом же Синоде были приняты вынужденные меры в связи с антиканоническими действиями патриарха Александрийской ПЦ. Этот выход русских приходов из состава АПЦ, присвоение им ставропигийного статуса, является и миссионерским шагом, так как к ним вполне сможет по своему желанию присоединиться африканская паства коренного населения, а так же те священники с паствой, которые стали гонимые за отстаивание чистоты православия, канонической позиции по отношению к незаконному признанию раскольников на Украине патриархом Феодором. Вполне реально, что следующим шагом будет создание Африканского экзархата с полноценными епархиями, так как, к сожалению, греческая миссия страдает элленистическим шовинизмом.

На очереди стоит и создание Латино-Американского экзархата, известно, что в Латинской Америке от традиционных конфессий массово отказывается местное население.

Решение Синода в прошлом году (26 декабря 2018г.) по образованию патриарших экзархатов в Западной Европе и Юго-Восточной Азии (журналы № 105, №106), весьма плодотворное и архимиссионерское, подтвердило в этом году развитие вселенской миссии РПЦ.

В 2019 г. президент Филиппин Дутерте пригласил русских православных миссионеров на Филиппины, хотя там действует миссия РПЦЗ. Активно развивается миссия в Тайланде, где уже есть своя семинария и сеть православных приходов.

Исходя из пасторских соображений Индонезийская миссия РПЗЦ вошла в состав Юго-Восточного экзархата РПЦ и активно действует.

Активна миссия РПЦ и в Индии, где в 2019г. около 10 протестантских общин приняли православие. Но этой миссии, к сожалению, еще очень мало уделяется внимания.

Прекрасные отношения складываются с ориентальными православными Церквями (Дохалкидонскими Церквями), вполне реально, что они, видя красоту и духовность ПЦ, смогут войти в семью ПЦ, а это десятки миллионов христиан.

В Западно-Европейском экзархате прослеживается активный рост общин за счет роста эмигрантов и интереса к православию верующих инославных конфессий. Среди католических стран самой православной страной можно назвать Италию, где около 2х миллионов православных, входящих в разные юрисдикции. Это в основном румыны и молдаване (вместе около 70%), потом идут украинцы, болгары, сербы, русские и др. В связи с таким ростом молдавских эмигрантов Мос.П-та. 30 мая 2019 г. даже был учреждено викариатство с епископом. Если в начале 1990х. там не было ни одного прихода РПЦ, то с учетом приходов РПЦЗ и АПРЦвЗЕ их сейчас около 70 общин. Теперь прихожане некоторых приходов это не только эмигранты, но и местные итальянцы. Планируется открытие и старообрядческого прихода в Риме.

При всем том, что между Римо-Католической Церковью (РКЦ) и РПЦ была договоренность на Гаванской встрече об осуждении прозелитской деятельности, об осуждении метода униатизма, статистика последних 5 лет показывает обратное и мы должны смотреть правде в глаза.

Статистика приходов УГКЦ и РКЦ на Юго-Востоке Украины.

УГКЦ: Кировоградская – 5, Николаевская – 12, Одесская – 13, Херсонская – 15, + 1 монастырь, Днепропетровская – 10, Донецкая – 30, + 3 монастыря, Запорожская – 15, Луганская – 2 (было 4), Харьковская – 6.

Крым – 5.

В общей сумме 113 приходов, 3 епископа. Кроме того, существует около 6-ти часовен в зоне дислокаций военных частей в прифронтовой зоне, где пребывает от 25 до 57 священников-капелланов УГКЦ.

Римо-Католических общин (РКЦ) в этих областях – 80, епископов – 6!

И это не просто общины – статистические приходы, а это активные ячейки, прекрасно финансируемые, обладающие отделами: миссионерства, молодежи, семьи.

Какие наши ошибки и что делать?

«Время обнимать, и время уклоняться от объятий» (Еккл.3:1-8)

Сейчас вопрос стоит о целесообразности результатов экуменической договорённости РКЦ с РПЦ. И каков итог от нашей толерантности и упреждённости от прозелитизма? Если даже Папа Римский жалуется, что он не может повлиять на греко-католиков (а это ложь, ведь только он утверждает главу и епископов УГКЦ, миссия УГКЦ финансируется чисто католическими фондами РКЦ, и это многомилионные вклады!!!), то зачем тогда на Юго-Восточной Украине открыты новые общины РКЦ и на 80 общин поставлено 6 епископов?

А это говорит о том, что от существующей формы экуменизма (речь идет о диалоге с Католической Церковью) Православная Церковь только теряет свое лицо, как в лице паствы, так и в лице агрессивных греко-католиков. На внешней арене во взаимосвязи с инославными нашу порядочность воспринимают как слабость, так как с нами они не считаются на нашей канонической территории.

Мы, гонимые католиками православные христиане на Украине, не понимаем, как можно целоваться с теми, кто нас убивает и отбирает у нас храмы? Экуменизм нас унижает и подтверждает для гонителей то, что они выбрали для себя правильный курс отношений – нас убивать.

В связи с экуменизмом также возникла проблема появления «не поминающих» священников с общинами. Хотя, в этой проблеме совокупность причин.

На фоне активной прозелитской деятельности католиков и греко-католиков, а также вторжения на каноническую территорию РПЦ Кон.П, нужно срочно принимать ряд миссионерских контрмер.

Каков должен быть наш ответ?

«Время войне, и время миру» (Екк.3:1-8)

Это укрепление зарубежных позиций, присутствовать там, где нуждаются в Слове Божьем. Применять без смущений метод униатизма, как, например, ряд приходов англикан и старокатоликов, сохраняя западный обряд, но исповедуя православную догматику, присоединились к Антиохийской ПЦ, Кон.П, РПЦЗ, таков опыт успешно существует.

Традиционным католикам, среди которых есть здоровые силы, мы можем предложить: истинную Церковь спасения, независимость Церкви (Поместная автокефальная церковь) и женатое духовенство. Ведь даже среди униатских Католических Церквей есть проблемы с навязыванием целибата. Так, например, из Чехии и Словакии приезжали женатые ставленники на Украину к епископам УГКЦ, чтобы они их рукополагали.

Если мы посмотрим на количество отколовшихся от РКЦ и самоорганизованных Западных «церквей», то увидим, что нас ждет широкое поле работы. Некоторые из них исповедают православную догматику. Для неискушенного читателя в этих вопросах хотя бы некоторые «церкви» перечислю:

Православные Церкви западного обряда (не состоящие в евхаристическом общении ни с одной ПЦ) – около 8 «церквей».

Старокатолические и национальные Церкви – более 85 «церквей». Такое большое количество связанно с тем, что почти в каждой католической стране есть раскол.

Церкви западного обряда с неопределенным статусом с плавающей догматикой или близкой к Православной церкви – около 36.

Малые и независимые Церкви с апостольским преемством – более 40.

Малые католические Церкви — около 19.

Либеральные и крайне либеральные католические Церкви – около 23.

Апостольские (Ирвингитские) Церкви – около 33.

Англиканские Церкви – около 90.

Более подробно об этих ответвлениях вы можете узнать на сайте: Иерархия литургических церквей https://bit.ly/31S3JDO .

Все эти «церкви», вместе взятые, представляют собой многомиллионную паству, не меньше, чем все существующее православие. Для реализации проекта необходимо создать «Православный институт Западных вероисповедований» с филиалами по всему миру, где подготовленные специалисты будут работать по каждой конфессии. Это так же укрепит Россию на международной арене. Почему бы не осуществить такой проект на базе той же Сретенской, Санкт-Петербургской или Коломенской семинарий?

Отказ Католической Церкви на практике от Гаванских и других договорённостей, падение в ересь Кон.П и ЭПЦ, Ал.ПЦ развязывают нам руки. РПЦ в силе осуществлять всемирную миссию Спасения, противостоя ересям и католической экспансии.

Внутренняя и вселенская миссия: предложение проекта.

«Время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Еккл.3:1-8)

Ну а теперь хочется поговорить о внутренней миссии, а именно в России. Управленческая реформа, проведенная Патриархом Кириллом, а именно административное деление на митрополичьи округи с местными епархиями, учреждение викариатств дало свои щедрые результаты. Так как перед каждым новым епископом ставится ряд задач и миссионерский потенциал набирает постоянные обороты.

Как на мой взгляд, не хватает цельной и централизованной миссии в России среди всех народов, находящихся в ней, среди волны мигрантов, которые прибывают к нам. Значительная часть крещенных или ассоциирующих себя как члены РПЦ находятся за орбитой активной церковной жизни. Социальное служение, служение в разных государственных сферах, проникновение в разные государственные структуры, грантовая деятельность РПЦ хотя и дают свои положительные результаты, но этого явно недостаточно, перед теми глобалистическими вызовами, которые стоят перед Церковью.

В современных условиях и коммуникациях взаимодействия, я, протоиерей Олег Трофимов, предлагаю открыть (в т.ч. поучаствовать) глобальный вселенский миссионерский проект — централизованная «Открытая миссионерская биржа труда и грантовой деятельности» в интернете. Эта биржа в какой-то мере будет банком данных миссионерских проектов. Рассчитана она будет больше на деятельность активных мирян, чем на духовенство, но при этом корректировка деятельности и направление миссионерских проектов будет осуществляться через миссионерский отдел Церкви.

Метод ее деятельности довольно прост и универсален: спрос, возможности, предложения.

Так как миссионерство предполагается в разных сферах, в разных странах разными методами, соответственно на электронной площадке биржи будут разработаны разделы, куда можно будет открыто обратиться с предложением или заказом. При том всем, что биржа открытая, все данные проекта будут указываться сокращенно, а при установлении прямого контакта информация будет доступна и «заказчику», и «исполнителю».

Как эта биржа должна осуществлять свою деятельность?

«Время искать… время сберегать» (Еккл. 3:6)

Например, я активный православный христианин и желаю миссионерствовать, еду за рубеж по работе или в гости, или допустим, в Перу, или страну «№»., обладаю определёнными навыками и возможностями (заполняю анкету на сайте биржи в приложении того отдела который выбрал), в той стране у меня в друзьях ряд семей и мы оплатим переезд священнику для исповеди и причастия или основания общины. И тут вдруг по данным банка информации биржи оказывается, что там кроме нас есть еще заинтересованные личности, происходит контакт. К моей заявке подключается грантовый специалист биржи (их уже очередь выстроилась, ведь все хотят заработать на бирже грантов), который очень заинтересован написать успешный и деятельный, конкурентный грантовый проект под эту поездку. В миссионерском отделе уже есть готовые для первых стадий воцерковления программы, возможно, переведенные книги и т.д., а, возможно, даже провести спецкурсы (вебинары) для участников.

Действие «биржи» на епархиальном уровне. Епархия осуществляет миссионерский, волонтерский проект, для этого необходимы специалисты которых нет у них.

Выставляется суть проекта, какие нужны кадры и что им будет оплачено, или что специалисты с «биржи» смогут предложить, и что оплатить для воплощения этого проекта. Так же епархия может заявить о нехватке священников или преподавателей учебных заведений, кого-то это может заинтересовать. А ведь это экономит время для ищущих священников, преподавателей.

Простой мирянин сможет принять на этой бирже активное участие. Например, у меня на стройке работали таджик и киргиз, они приняли православие. Едут к своим семьям и будут просвещать их. Через епархиальный отдел их можно направить там на Родине к ближайшему православному пастырю и приходу. Это конечно же пополнит как местные, так и зарубежные общины активными прихожанами.

Например, я еду в страну «№», могу что-то передать местной православной общине, или здесь купив, им там подарить. А если система биржи будет что-то оплачивать (приоритетные направления и проекты) частично проезд, то и найдутся много желающих.

Реализация всех миссионерских проектов хоть внутренних, хоть внешних, может осуществляться и в онлайн режиме с отчетом, что будет давать гарантию инвесторам правильности вложенных денег. Это будет также защищать реализаторов от посягательств недоброжелателей.

Инвесторы это не только фонды, но и конкретные физические лица. Например, бизнесмен живет за рубежом, а на Родине он готов построить храм и воскресную школу.

Итак, биржа будет предлагать проекты, давать возможность самореализации, искать кадры, воспитывать кадры для миссионерства, искать инвесторов. Биржа даст дополнительно заработать церковной экономике. Биржа покажет статистику – реальный спрос, возможности и предложения. Миссионерская работа будет осуществляться точечно и эффективно активными заинтересованными людьми.

У нас очень много творческих и активных людей, которые смогут себя найти и реализовать. К сожалению, есть те, кто ушли в расколы или секты, так как не смогли себя реализовать в РПЦ. Биржа будет создавать здоровую конкурентность. Биржа привлечет в орбиту активной церковной деятельности дополнительный трудовой ресурс.

Эта биржа так же может быть в помощь и тем священникам, которые видят себя и хотят реализовать на миссионерской ниве в других странах, смогут выложить свои проекты и их реализовать. С помощью этой биржи смогут найти себя и те священники, которые, оказались за штатом или в запрете. А ведь среди них есть очень много прекрасных творческих личностей.

Братья и сестры, я верю и знаю, и вижу это, Святая Русь явит и откроет миру Христа Бога нашего, откроет спасительные объятия Церкви Божьей, и это не мечты и не гипотетические предположения, а это наш общий труд уже и сейчас!

Миссия выполнима!

«Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мт.28: 19-20).

Автор: доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук, писатель-публицист Протоиерей Олег Трофимов

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