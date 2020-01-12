Каритас: убийства и «милосердие» – методика католической экспансии на Юго-Востоке Украины

Дьявол обладает много тысячелетним опытом соблазна «добром» и убийства человека. Католическая организация Каритас в лучших традициях своего хозяина переняла этот опыт. Цель оправдывает действия – экспансия Востока.

Caritas (лат.) – католическая благотворительная организация, переводится как «милосердие» Божие, «жертвенная любовь».

И что же тут плохого, скажите вы? Ведь все же хотят милосердия и добра!

Кроме того, что эта всемирная организация имеет колоссальное финансирование, она имеет всеобщий доступ в структуры разных стран мира, ведь вывеска бесплатной гуманитарки, лекарств, праздничных подарков, общественных проектов внушают доверия.

Чтобы не быть голословными переходим к фактам.

Дерево по плодам познается (Лук.6:44)!

Таким недавним красочным примером политической и диверсионной деятельности католической организации Caritas Venezuela в Венесуэле являются неоднократные попытки свержения действующего президента.

Напомню ход событий. Для свержения действующего президента Николаса Мадуро США был провозглашен Хуан Гуайдо народным президентом, а действующий — нелегитимным.

С десяток европейских стран «цивилизованного мира» признали положение таких вещей. Усиленно в продвижении «народного президента» сыграли католические епископы, занимаясь государственным терроризмом, открыто называя Николаса незаконным, а Хуана Гуайдо, законным https://bit.ly/2McvrVv».

Представители Caritas Venezuela совместно с католическим духовенством и с шавкой США «народным президентом» Гуайдо организовывают встречу, где обсуждают доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Ведь в течение трех лет Caritas Venezuela просила разрешить ввоз гуманитарной помощи в страну. Но венесуэльские военные, верные законному президенту Мадуро, препятствовали этому, так как, по их мнению, ввоз «гуманитарки» станет началом вторжения США.

Ожидания народа Венесуэлы не стали себя долго ждать. Власти Венесуэлы конфисковали «гуманитарную помощь» Каритас – партию оружия и техники, которые прибыли в аэропорт штат Карабобо из США для свержения законного президента.

Чтобы понять, почему США подключили католическую благотворительную организацию Каритас к достижению своих целей, можно привести слова любимца Папы Римского Франциска – генерала ордена Иезуитов Артуро Созы: «препятствием на пути развития демократии в Венесуэле является монополия государства на нефть» (Радио Ватикана http://bit.ly/2gDI4wY). Представляете, какой это ГРЕХ?!! Монополия государства на нефть! Напомню, что ныне действующий папа римский так же иезуит.

Более подробно о террористической деятельности Католической «церкви» и ее «благотворительных» организациях в моей статье «Зачем просить помощи у сатаны?» https://bit.ly/2NjeI3N.

Известно также, что Caritas Internationalis входит в совет директоров проекта The Sphere Project, главной задачей которого является издание и продвижение методички по использованию средств контрацепции и гормональных средств для прерывания беременности. 20 марта 2018г. об этом скандале сообщил институт Lepanto Institute.

В методичке сформированы так называемые «минимальные стандарты оказания помощи развивающимся странам». Данная методичка является обязательной для всех участников Caritas Internationalis, которая принимала активное участие в разработке и редактировании данного руководства.

Руководство требует, чтобы сотрудники благотворительных организаций знали о «средствах контрацепции», заявляя о том, что доступ к бесплатным презервативам является одним из «важнейших» условий развития. В издании 2011 года «бесплатные презервативы для мужчин и женщин» указаны в качестве «ключевых мер по охране здоровья» https://bit.ly/2Qh4Aet.

На данный момент существует около 165 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира (в том числе и в России) и объединенных в международную конфедерацию «Caritas Internationalis». В связи с террористической деятельностью Каристас возникает логический вопрос, а на сколько безопасна эта организация в нашей стране?

«Добрыми намерениями дорога в ад устелена»

Но какое отношение имеет Каритас в Украине к религиозной экспансии?

Полное название этой «благотворительной» организации в Украине Каритас УГКЦ. Хотя в официальном статусе и в коммюнике приставка – УГКЦ (Украинская Греко-Католическая Церковь) не указывается и есть оговорка, что ее деятельность осуществляется «в независимости национальной или религиозной принадлежности», но на самом деле это не так. Эта организация является подразделением Отдела социального служения УГКЦ, ее возглавляет священник — глава Отдела социального служения УГКЦ Андрей Нагирняк, который является ее вице-президентом. Цель и задача, которую они указывают в статуте – «развитие общин» это развитие религиозной прозелитской деятельности греко-католических и римокатолических общин на Востоке Украины, о чем открыто заявил на пресс-конференции о. Андрей Нагирняк https://youtu.be/uGx_TZQjvnI. Об этом говорит и карта их размещения на Востоке Украины, там, где нет коренного греко-католического и католического населения.

Что же собой представляют отделы УГКЦ? В первую очередь это полная взаимосвязь между собою и единая прозелитская экспансивная политика в осуществлении своей деятельности.

О плотной взаимосвязи программ Каритас, которые осуществляют другие отделы УГКЦ говорят ее программы: «Укрепление социальной сплоченности», «Basic Needs» «Пособие предпринимательства», акция «Рождественская свечка».

Некоторые выдержки из них я вам приведу в пример.

Лжецы изобретательны на зло (Рим.1:30).

Из программы «Укрепление социальной сплоченности» видно, объектом деятельности Каритаса является православная паства на Восточной и Южной Украины, где они проводят свою прозелитскую деятельность.

Целевой аудиторией деятельности Каритаса являются бывшие участники боевых действий, которые как известно имели духовное наставничество в зоне боевых действий от грекокатолических капелланов (послушайте фашистские проповеди капелланов УГКЦ https://youtu.be/tWKRchf9Sqo, https://youtu.be/vbg9fsKnIok). Если прямо говорить, то что скрыто за текстом «социальной сплоченности», то это сотрудничество с воинами АТО не столько их опека (ведь «воины света» призваны с разных областей Украины, а не там где размещены пункты Каритос, а местные донбасские отказываются убивать своих граждан и не служат в АТО), сколько привлечения дополнительного ресурса в Восточные и Южные регионы, тех людей которые прошли войну и пронацистки мотивированы по отношению к жителям Донбасса.

Прозелитская деятельность осуществляется довольно мощно и организовано, это видно из той методики и программ, которые осуществляет Каритас.

«Основные активности:

Интеграция и миростроительстве:

Предоставление психосоциальных консультаций отдельным лицам и группам

Организация тренингов по ненасильственного общения и медиации для бенефициаров

Проведение открытых мероприятий, направленных на примирение и миростроительстве

Организация недельных визитов семей с востока Украины в западный регион и наоборот

Средства жизнеобеспечения (занятость и бизнес-сети):

Социальное сплочение и способность общин:

Проведение информационных мероприятий по привлечению активных местных жителей и групп, связанных с самоорганизованными группами по интересам или социальными / культурными клубами.

Развитие потенциала активистов местных общин и самоорганизующихся групп через: обеспечение наличия пространства, технической и материальной поддержки общественных активистов и групп, проведение обучающих семинаров для местных общин и групп, проведение презентаций по методологии для местных общин и групп.

Предоставление субгрантов для социальных центров в восточных регионах».

Как мы видим, программа рассчитана на бандеризацию и окатоличевание местного населения, для этого подготавливается базовая экономическая почва для новых адептов УГКЦ. Для усиления экономической базы прозелитской деятельности УГКЦ на Юго-Востоке Украины разработаны целые бизнес-программы.

Скриншот учебника предпринимательства «Как начать собственное дело?»

«Общие платформы для общения» и получение возможности открытия бизнеса, является условием, это принадлежать к католикам или грекокатоликам.

Итак, действительно ли Каритас несет одно только милосердие и любовь Божию на Украине? Может автор сгущает краски преувеличивает на почве религиозности?

Каритас Запорожье ; «уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мт.23:27-28).

Как говорится в Евангелии, «дерево по плодам познается» (Лук.6:44). Таким красочным примером служит антигосударственная террористическая деятельность центра Каритас в Запорожье с привлечением «воинов света» с целью разжигания межрелигиозной ненависти и насилия УПЦ МП.

Это было в период предвыборной президентской гонки Петра Порошенко, который продвигал «Томос» для будущих СЦУнов. Особенно на этом поприще в Запорожье постарались Игорь Артюшенко и Юрий Гудыменко. Первый является главой регионального отделения партии Порошенко (БПП), а второй состоит в партии в Запорожье и является одним из немногих доверенных блогеров украинского экс-президента. Примечательным было и то, что к этим провокациям были привлечены открытые фашисты и поклонники убийцы Андерса Брейвика в среде добровольческих батальонов, рекомендую об этом ознакомиться здесь https://bit.ly/2Q5Zcwy .

Сообщается https://bit.ly/37UeDMw, что после этого из Киева в Запорожье прибыла экспертная комиссия во главе с директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андреем Юрашем (открытый русофоб, униат), которая провела заседание в здании Запорожской ОГА при участии Владислава Мороко. Юраш и Мороко не скрывают своих агрессивных настроений против УПЦ МП и покровительства раскольническим и католическим организациям.

И вот, что интересно, местом дислокации и сборов перед нападением на православные структуры является католический собор в г. Запорожье с представителями Каритас!

Участников «акций» возглавил глава римско-католической епархии епископ Ян Собило в католическом соборе. Католические организаторы озвучили с самого начала зачем они сюда собрались: «мы пришли сюда, чтобы поддержать тех, кто выступает за создание Украинской поместной православной Церкви». То есть целью католиков было повлиять на епархиальные власти УПЦ в деле присоединения к «Томосу».

Ведущим и организатором акции оказался Дмитрий Харьков, один из самых активных деятелей «благотворительной» организации Каритас https://bit.ly/37VWzSm

Как указано у него на странице https://bit.ly/2FJSzs9 в социальной сети Фейсбук, Харьков во время майдана был координатором Самообороны майдана в Запорожье, а теперь является региональным координатором партии «Вільні люди» (Свободные люди) и помощником директора по безопасности католической организации Каритас в Запорожье. Открываем официальную страницу Каритас-Спес https://bit.ly/30ezZBQ и видим, что основатель, Первый Президент и советник Каритас-Спес Украина – епископ Станислав Широкорадюк, который является https://bit.ly/2smm8wU главой Харьковско-Запорожской диецезии (епархии) РКЦ. Именно Широкорадюк, известный своим активным участием в майдане, который благословлял боевиков на убийство «беркутовцев», является непосредственным начальником епископа Яна Собило, о котором мы говорили выше.

Итак, мы имеем дело с членом Блока Петра Порошенко и при этом униатом, который давно декларирует мысли о том, что очень хочет ликвидации УПЦ МП на территории Украины, и пришел с этим к управлению УПЦ МП в Запорожской области. А поляк епископ РКЦ Ян Собило безприпятственно использует финансы «благотворительной» организации Каритас-Спес в разбойнических провокациях против Православной Церкви (УПЦ МП).

Оказалось, что даже журналисты, пришедшие на пикет, имеют четкую идейную религиозную направленность, например, журналист Виталий Горбенко (вот публикации с его страницы на ФБ: https://bit.ly/30aHYjm). У него половина записей о том какая УПЦ МП плохая, о том, что враги Порошенко на самом деле не хотят добра стране и т.д. 21 апреля 2018 года на территории римо-католического собора было проведено собрание духовенства христианских церквей (униатов и католиков, раскольников УПЦ КП) г. Запорожья: «обсуждался вопрос инициативы президента Петра Порошенко касательно автокефалии православной церкви и отношения к тому, что митрополит Лука из УПЦ МП осудил вмешательство президента во внутренние дела Церкви». Но далее Горбенко говорит: «собравшиеся поддержали инициативу президента и осудили выступление митрополита Луки».

«Представители запорожской ячейки Всеукраинской сети католиков «Свободные Люди» и Каритас также присоединились к этому мероприятию и выразили свои требования к московским попам… накануне объединения Украинских церквей возникает вопрос: господин Лука, вы с Украиной идете к цивилизации, или остаетесь с Московии там, где вам и место? Потому филиалам Кремля – не место в цивилизованной и развитой Украине», — отметил координатор Запорожского отделения Всеукраинской сети «Свободные Люди» Дмитрий Харьков». А в заключение Д.Харьков, заявляет о том, что если иерархи УПЦ МП не пойдут на условия власти, то их будут расценивать как сторонников Кремля и коллаборационистов и «им не будет места на территории Украины». То есть были озвучены откровенные угрозы православным от представителей Каритас Римо-католической Церкви.

Открываем Википедию https://bit.ly/37XcFuV и узнаем, что организацию «Свободные Люди» создал Андрей Левус, по вероисповеданию униат, который сейчас является депутатом Верховной Рады.

Свое отношение к УПЦ МП этот униат проявил во время всеукраинского крестного хода, который проходил в июле 2016 года. 13 июля 2016 года Андрей Левус заявил: «Замаскированных ГРУшников надо отлавливать на подходе к Киеву», 21 июля Левус обратился к мэру Киева Виталию Кличко с требованием через суд запретить проведение крестного хода в городе Киев.

В антиправославных акциях и их финансировании были замешаны деньги из фонда Каритас, выделенные под проект международного волонтерского и ветеранского форума. Именно оттуда черпался человеческий ресурс митингующих боевиков-террористов «ветеранов» АТОшников.

В организации этого форума принимала участие и постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Там-то и работает создатель организации «Вільні люди», которая выступала как организатор пикетов против УПЦ МП в Запорожье и Чернигове и т.д., депутат ВРУ униат Андрей Левус!

Об этом более подробно и пофамильно о каждом католике-русофобе активисте «Томаса», СЦУнов и Каритаса здесь https://bit.ly/2Rv4nTu

Таким образом, наглядно видно, что все пикеты епархиальных управлений УПЦ, которые были проведены в период с 17 по 22 ноября 2018г., проводили католики и униаты -русофобы за счет финансирования «благотворительной организации» Каритас.

Украина: «Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец и отец лжи. (Иоан. 8:44 – Ин 8:44)

С кем и как еще сотрудничает «благотворительная» организация Каритас УГКЦ?

Как уже было сказано выше, с отделами УГКЦ, и, в первую очередь, это взаимосвязь Каритас с Департаментом Патриаршей курии УГКЦ по делам пастырства силовых структур Украины, т.е это полная взаимосвязь с нацистками батальонами «Азов», «Торнадо», «Правый сектор» с «воинами света» из АТО, которые щедро финансируются УГКЦ и опекаются волонтерами.

Таким очаровательным примером совместной деятельности демонстрирует журнал «Капеллан» — официальный печатный журнал Департаментом Патриаршей курии УГКЦ. Журнал официально распространяется среди воинов АТО и волонтеров Каритас!

Итак, представляю самые яркие выдержки и скриншоты из него.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук открыто проповедует фашизм и расизм на IX Всеукраинском съезде капелланов УГКЦ

«Сегодня служение наших священников на передовой есть выражение образа нашей Церкви… мы народ героев, народ великих людей. Не существует двух реальностей – существует один народ…» (ж. Капеллан 2016 ст.18). В Украине, стране, которая не является мононародной и монорелигиозной, провозглашение такой идеологии, есть фашизм и расизм УГКЦ.

Призыв солдат ВСУ к убийству местных православных священников в зоне АТО выплывает из рассказа «Отец научите молиться». «Оказывается», местные псевдосвященники (московские попы) похищают солдат ВСУ и отвозят в плен к сепаратистам!!! (2016г. ст.14)

Прославление фашистских мразей гитлеровских ублюдков батальона Вермахта «Нахтигаль», «Рональд», СС Галичина и их капелланов (ж. Капеллан 2015г. ст.7)

В журнале Капеллан за 2015 год в статье «Крестом Твоим сохрани народ твой…» униаты прямо и открыто ратуют за благородных немецких фашистов, например, называя освобождение города Счастье Луганской обл. от фашистов советскими войсками в ВОВ (в составе которых были и украинцы) – «освобождением», написав это слово в кавычках имея в виду «оккупация» русскими (ст.8)

Грекокатолический священник о. Виталий благодарит солдат ВСУ за убийство людей на Донбассе, которое это они делают вместо священников УГКЦ: «Я благодарю им, что они исполняют эту работу ВМЕСТО НАС»!

Священник-капеллан УГКЦ Иван Гопко плотно сотрудничал с Каритас. 2 августа 2016г. он был задержан в Донецкой области на блокпосте в с. Мангуш при попытке вывезти оружие из зоны АТО. Факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В автомобиле «святого отца» нашли два ручных гранатомета и шесть осколочных гранат. С какой гуманитарной помощью он вёз такое оружие на гражданку, объяснить не смог.

Как сообщает официальный сайт, таких «святых отцов» капелланов УГКЦ в зоне АТО от 25 до 57 человек. Более подробно о продвижении идеологии фашизма униатской «церковью» и деятельности капелланов УГКЦ в моих статьях: «Для чего собираются капелланы УГКЦ?» https://bit.ly/34dmG5r, «Какая церковь, такие и святые», «Патриотический фашизм УГКЦ» https://bit.ly/2Nr6BlI, «Откуда растут ноги украинской автокефалии» https://bit.ly/2pZhd3i.

Зачем же для униатов УГКЦ и РКЦ нужно продолжение кровавой войны и убийств на Юго-Востоке Украины мирных граждан? С чем это связано и для чего?

Проповедник фашизма и расизма – глава УГКЦ Святослав Шевчук, заявил, что такого расцвета и ренессанса как теперь, после Майдана, УГКЦ никогда не переживала, ведь теперь они могут открывать свои приходы в зоне АТО и по Юго-Востоку Украины. Конфликты и войны – это повод появиться там «миротворческой церкви» со своими миссионерскими проектами, в которой «благотворительная» организация Каритас УГКЦ занимает доминирующее положение в прозелитизме.

Об этом говорит статистика приходов УГКЦ и РКЦ на Юго-Востоке Украины.

УГКЦ: Крым – 5, Кировоградская – 5, Николаевская – 12, Одесская – 13, Херсонская – 15, + 1 монастырь, Днепропетровская – 10, Донецкая – 30 (!), + 3 монастыря, Запорожская – 15, Луганская – 2 (было 4), Харьковская – 6.

В общей сумме 113 приходов, 3 епископа. Кроме того, существует около 6-ти часовен в зоне дислокаций военных частей в прифронтовой зоне, где пребывает от 25 до 57 священников УГКЦ.

Римокатолических общин (РКЦ) в этих областях – 80, епископов – 6!

И это не просто общины – статистические приходы, а это активные ячейки, обладающие отделами: миссионерства, молодежи, семьи. Это различные мирянские движения, общественные и государственные движения, различные фонды, некоммерческие организации, хорошо организованы, которые выходят далеко за пределы стен храмов. Приведу пример скриншота страницы Фб общины РКЦ и УГКЦ в Одессе.

Майдан в Киеве – все это проект Ватикана, созданный им с целью войны, а потом религиозной экспансии и прозелитизма на Руси. Ведь после майдана значительная часть руководящих постов в Украине заняли греко-католики русофобы. Антиправославные законопроекты в (№№ 4128, 4511, 5309, 6642 и др. более подробно в моей статье https://bit.ly/2ExhblR) в Верховной Раде лоббировали депутаты греко-католики. Учреждение празднования католического Рождества на законодательном уровне продвинуло греко-католическое лобби, хотя оно празднует по восточному обряду. К Вселенскому патриарху в Стамбул ездили депутаты греко-католики добиваться «автокефалии» для «православных» СЦУнов раскольников.

В связи тем, что в Украине начинаются, хоть и тугие, но сдвиги по достижению мира, глава бандеро-униатов, проповедник фашизма и расизма Святослав Шевчук в Киеве на воскресной проповеди 29 сентября заявил: «От войны устали те, кто думает лишь, как спасти свою шкуру»!!! Фашист очень серчает о том, что это еще внушают политики. (https://youtu.be/SABTnoQMBdI?t=692 смотреть с 11.18 мин.)

Сразу после этого, по мановению волшебной палочки (по указке Святослава Шевчука) в начале октября 2019г. начались протесты «Ні капітуляції!» (Нет капитуляции!) против политики президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Протесты были организованы не просто радикальными нацистскими силами, а непосредственно сбор и своз людей осуществлялся с приходов УГКЦ и РКЦ. А это очевидно, что без прямой указки («благословения Божьего») высшего духовенства такое не будет происходить!

Чтобы такая глобальная корпорация как РКЦ и УГКЦ с разветвлённой сетью общин на Юго-Востоке Украины с разными отделами с активной миссионерской и социальной деятельностью существовала, необходимо колоссальное финансирование, и оно успешно осуществляется через грантовую деятельность Каритас УГКЦ!!!

Такими спонсорами деятельности УГКЦ и РКЦ являются католическая организация Renovabis, так же CRS и ряд правительственных структур ФРГ, которые выделили 7 млн. евро!!! Деньги направлены «на развитие общин, их устойчивости и способности решать социальные проблемы на собственной территории. Гранты распространяются на территорию всей страны с особым фокусом на Востоке» — говорит вице-президент Каритас УГКЦ священник Андрей Нагирняк.

«Мы планируем за это время укрепить местные общины (УГКЦ и РКЦ – авт.) в направлении понимания своих собственных потребностей, отстаивания интересов и обеспечения необходимых социальных услуг и благ для общин силами самих общин.

Начиная с 2014 года, когда началась война, правительство Германии активно поддерживает наше государство, в частности, через Каритас Украины. Мы и сейчас реализуем гуманитарные проекты на востоке Украины с миллионными бюджетами», — отметила Ксения Буханка.

Хочу вам, дорогие коллеги-отцы РПЦ, задать почти что риторический вопрос, а хотели бы вы, чтобы вам выделили 7 млн евро на вашу епархиально-приходскую и социально-миссионерскую деятельность?

Можно и не отвечать…

Сейчас вопрос стоит о целесообразности результатов экуменической договорённости пра с РПЦ. И каков итог от нашей толерантности и упреждённости от прозелитизма? Гаванская встреча иерархов РПЦ и РКЦ хоть была на бумаге результативной и осудила «метод униатизма», но на практике (посмотрите вышеприведенную статистику) мы видим другое – ложь, лицемерие и обман. Если даже Папа Римский и жалуется, что он не может повлиять на грекокатоликов (а это лож, ведь только он утверждает главу и епископов УГКЦ, миссия УГКЦ финансируется чисто католическими фондами РКЦ), то зачем тогда на Юго-Восточной Украине открыты новые общины РКЦ и на 80 общин поставлено 6 епископов?

А это говорит о том, что от существующей формы экуменизма (речь идет о диалоге с Католической Церковью) Православная Церковь только теряет свое лицо, как в лице паствы (гонимые католиками, мы православные христиане на Украине, не понимают как можно целоваться с теми кто нас убивает и отбирает у нас храмы (?), а так же появление «не поминающих»), так и на внешней арене во взаимосвязи с инославными, нашу порядочность воспринимают как слабость, так как с нами они не считаются на нашей канонической территории.

Отказ от экуменизма и гаванской договоренности укрепит наши позиции во внешней миссии в диалоге со старостильниками и старообрядцами.

Каков должен быть наш ответ?

Это укрепление зарубежных позиций, присутствовать там, где нуждаются в Слове Божьем. Применять без смущений метод униатизма, как, например, ряд приходов англикан и старокатоликов, сохраняя западный обряд, но исповедуя православную догматику, присоединились к Антиохийской, Константинопольской, РПЦЗ, таков опыт успешно существует.

Прекрасным примером является то, что в США, в ряды РПЦЗ в 2016г. вошли «Католическая Церковь Востока», примерно с 60-ю общинами.

Традиционным католикам, среди которых есть здоровые силы, мы можем предложить: независимость Церкви (Поместная автокефальная церковь) и женатое духовенство. Ведь даже среди униатских Католических Церквей есть проблемы с навязыванием целибата. Так, например, из Чехии и Словакии приезжали женатые ставленники на Украину к епископам УГКЦ, чтобы они их рукополагали.

Если мы посмотрим на количество отколовшихся от РКЦ и самоорганизованных Западных «церквей», то увидим, что нас ждет широкое поле работы. Некоторые из них исповедывают православную догматику. Для неискушенного читателя в этих вопросах хотя бы некоторые «церкви» перечислю:

Православные Церкви западного обряда (не состоящие в евхаристическом общении ни с одной ПЦ) – около 8 «церквей».

Старокатолические и национальные Церкви – более 85 «церквей». Такое большое количество связанно с тем, что почти что в каждой католической стране есть раскол.

Церкви западного обряда с неопределенным статусом с плавающей догматикой или близкой к Православной церкви – около 36 «церквей».

Малые и независимые Церкви с апостольским преемством – более 40 «церквей».

Малые католические Церкви — около 19.

Либеральные и крайне либеральные католические Церкви – около 23.

Апостольские (Ирвингитские) Церкви – около 33.

Англиканские Церкви – около 90.

Более подробно об этих ответвлениях вы можете узнать на сайте: Иерархия литургических церквей https://bit.ly/31S3JDO.

Все эти «церкви» вместе взятые представляют собой многомиллионную паству превышающую отпавших в ересь греков. Для реализации проекта необходимо создать «Православный институт Западных вероисповедований» с филиалами по всему миру, где подготовленные специалисты будут работать по каждой конфессии. Это так же укрепит Россию на международной арене.

Отказ Католической Церкви от договорённостей и падение в ересь Константинопольской, Елладской, Александрийской Церквей развязывают нам руки, Московский патриархат в силе осуществлять всемирную миссию Спасения, противостоя ересям и католической экспансии. Миссия выполнима!

Автор: Доктор богословия, писатель-публицист протоиерей Олег Трофимов.

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