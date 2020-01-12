Закон и беззаконие

В Крыму проводится проверка наличия гражданства РФ на территории республики

Автор:
МВД Крым

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Крым проводится системная комплексная работа по направлениям, связанным с определением гражданства РФ на территории республики. Она находится на контроле руководства МВД по Республике Крым. На постоянной основе гражданам разъясняется информация по механизму изменения гражданства РФ. Алгоритм решения процедурных вопросов предоставляется и на личных приёмах граждан, и посредством СМИ и сети Интернет. В частности, 9 января этого года в г. Симферополе в личном приёме граждан депутатом ГД ФС РФ Н.В. Поклонской приняли участие представители УВМ МВД по Республике Крым. В ходе совместного приёма было принято 56 человек из разных районов Крыма и проживающих за его пределами. Всем обратившимся были даны развёрнутые консультации и разъяснён оптимальный механизм решения каждой конкретной проблемы.

Максимальное внимание уделяется оперативности и комфортности предоставляемых услуг для граждан, исключению малейшей волокиты. Так, за  12 месяцев прошлого года принято 11247 заявлений о приеме в  гражданство РФ. По ним вынесено 8872 положительных решений. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. За 2019 год принято решение лишь в отношении одного лица об отклонении его заявления о приёме в российское гражданство.

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