Военно-воздушные силы Аргентины: в тисках кризиса

На фоне прихода к власти левых сил в Аргентине всё острее встаёт вопрос об обеспечении безопасности страны. Сможет ли новое правительство выработать новую военно-политическую стратегию? Попробуем разобраться.

Необходимость разрыва с прошлым

Успех левоцентристского «Фронта для всех» на президентских выборах в октябре прошлого года поставил официальный Буэнос-Айрес в трудное положение: Запад усилил давление на страну в связи с тем, что Альберто Фернандес решил проводить более независимый внешнеполитический курс. Поэтому новому правительству необходимо обратить пристальное внимание не только на техническое состояние авиапарка Аргентины, но и на настроения командного состава армии.

В данной статье ставится цель показать всю сложность ситуации, которая заключается в том, что левый фронт хотя и пришёл к власти, однако в ближайшее время будет проводить недостаточно решительную военно-политическую линию в связи с финансово-экономическими трудностями и западными санкциями.

В сложившейся обстановке новой правящей коалиции «Фронт для всех» необходимо решить комплекс следующих задач по обеспечению безопасности страны:

Начать незамедлительную процедуру выхода Аргентины из военно-политических проектов под эгидой Организации Американских Государств (ОАГ), провести широкомасштабную чистку генералитета, прошедшего подготовку по программам Североатлантического альянса; вместе с тем нужно укрепить статус той части командного состава, которая сохраняет верность народно-демократическим ценностям;

Сосредоточить основные усилия на военно-политическом сотрудничестве с Россией, Китаем, Венесуэлой и Мексикой, начать кардинальное обновление авиационного парка страны;

Военно-воздушные силы Аргентины, по примерным данным на декабрь 2019 года, насчитывают 27 штурмовиков FMA IA-58A «Пукара» собственного производства, шесть штурмовиков А-4АР «Skyhawk» (на сегодняшний день они вряд ли способны подняться в воздух), шесть лёгких транспортных машин DHC-6-200 «Twin Otter», поставленных из Канады, три тактических транспортных самолёта С-130Н «Геркулес», один «транспортник» L-100-30 (усовершенствованная модификация С-130), два топливозаправщика КC-130H, четыре ближнемагистральные машины F28-1000 «Фоккер» голландского производства, четыре шведских пассажирских самолёта «Saab»-340, 18 лёгких машин общего назначения Cessna 182 «Skylane», девять учебно-тренировочных самолётов Grob G.120 немецкого производства, 24 лёгких штурмовика ЕМВ-312 «Тукано», поставленных из Бразилии, 19 учебно-боевых самолётов FMA IA-63 «Pampa» собственной разработки, семь учебно-тренировочных машин Су-29, поставленных из России. В президентской авиагруппе (Agrupación Aérea Presidencial) числится пять самолётов и три вертолёта. Вертолётные части имеют на вооружении 30 винтокрылых машин различных типов и модификаций (в том числе пять российских Ми-171).

Армейская авиация по численности и качеству находится в ещё более плачевном состоянии. Она представлена лёгкими многоцелевыми и транспортными машинами: примерно 25-30 самолётов и 50-60 вертолётов разных типов и модификаций.

Морская авиация Аргентины, как и части ВВС, также слабо вооружена, однако к ней можно добавить машины береговой гвардии. Из боевых самолётов в строю числятся один сверхзвуковой палубный штурмовик «Супер Этандар» французского производства (ещё восемь машин находится на хранении), три противолодочных самолёта Р-3В «Орион» и 10 учебно-тренировочных Т-34С «Tormentor». Вертолётные части представлены семью противолодочными машинами SH-3H/S-61 «Sea King», четырьмя многоцелевыми вертолётами AS 555 «Fennec» и двумя SA.316В «Алуэтт» III. Авиасоединения береговой гвардии насчитывают 11 самолётов и 14 вертолётов различных типов.

Анализируя состояние боевой авиации Аргентины, необходимо отметить, что на сегодня она намного слабее самой себя, чем в 1990-х годах: на протяжении последних десятилетий боевая техника, находящаяся на вооружении аргентинских ВВС, практически не обновляется. Большой проблемой является плохое обслуживание боевой техники, а также острый недостаток необходимых запасных частей. Исходя из этого, уровень боевой подготовки аргентинских пилотов находится на низком уровне.

Кроме того, сложность ситуации состоит в том, что в авиасоединениях нет истребителей не только 4-го, но и даже 3-го поколения. Попытки официального Буэнос-Айреса приобрести хотя бы истребители 3-го поколения (испанские «Мираж» F.1E, израильские «Кфир» С.10) были ранее блокированы Великобританией.

Битва за Мальвинские острова — 1982: краткая справка

Как известно, к началу 1980-х годов Аргентиной управляла военная хунта, и в 1981 году её новым лидером стал генерал Леопольдо Гальтиери. Диктатор получил поддержку США, однако в самой стране власть военных стремительно теряла авторитет. Тогда генерал решил сыграть на патриотических чувствах, попытавшись вернуть Аргентине исконные территории.

Если бросить ретроспективный взгляд на причины напряжённой ситуации в Южной Атлантике, то станет ясно, что ещё в 1520 году Мальвинские острова открыл участник испанской экспедиции Эстебан Гомес под руководством Фернандо Магеллана. Позже нынешнее название островам дали в XVIII веке французские колонисты из порта Сен-Мало.

В 1816 году Мальвинский архипелаг стал частью независимой Аргентины. Однако в 1833 году англичане направили в Южную Атлантику военную экспедицию и силой захватили островные территории. Несмотря на протесты аргентинского правительства, Великобритания в 1892 году объявила Мальвины своей колонией.

В войне против Великобритании Аргентина сделала главную ставку на свою авиацию, справедливо рассудив, что не сможет бороться с британским флотом Оперативной Группы (ОГ) на равных при помощи своих Военно-морских сил. Аргентинские военные рассчитывали нанести английскому флоту большие потери атаками с авиационных баз, расположенных на материке. Однако в ходе налётов применялись устаревшие авиабомбы и противокорабельные ракеты, которые не отличались надёжностью, так как взрыватели в большинстве случаев не срабатывали. Во время боевых действий Аргентина потеряла 76 самолётов (в том числе 22 штурмовика A-4 «Skyhawk») и 26 вертолётов. Кроме того, после прекращения боёв британскими войсками были захвачены 14 самолётов и 15 винтокрылых машин. В свою очередь, Великобритания потеряла 10 самолётов, 24 вертолёта, два фрегата, два эсминца (в том числе новейший эскадренный миноносец «Шеффилд»), десантный корабль, десантный катер, а также контейнеровоз «Атлантик Конвейер», который затонул вместе с перевозимыми вертолётами и оборудованием для создания аэродрома на захваченном британцами плацдарме. Помимо этого, серьёзные повреждения получили три эсминца, два фрегата и один десантный корабль. Однако если у аргентинцев было бы более современное вооружение, то англичане понесли бы куда бо́льшие потери.

Таким образом, несмотря на существенное сокращение численности вооружённых сил Великобритании за последние годы, у Аргентины на данный момент почти нет шансов вернуть островные территории силой. Кроме того, череда финансово-экономических потрясений, начавшихся ещё в начале 1980-х годов, и не закончившихся до сих пор, нанесли по ВВС Аргентины чрезвычайно сильный удар.

Авиация и геополитика: что дальше?

Как было уже сказано, проведение независимого внешнеполитического курса правительством Альберто Фернандеса неизбежно вызовет резкое недовольство у Запада. Несмотря на мирные инициативы Аргентины, Великобритания продолжает оккупацию Мальвинских островов.

Ещё в феврале 2010 года на мальвинском шельфе появилась первая английская буровая платформа – там были обнаружены огромные запасы нефти и газа, которые по объёму вполне могут соперничать с нефтяными кладовыми Северного моря. Британские эксперты определяют их в 60 млрд. баррелей, явно занижая цифру.

Однако было бы ошибочным думать, что активность Запада проявляется только из-за одной нефти. Даже если бы на Мальвинах не было никаких ресурсов, архипелаг всё равно является крайне важным как для Аргентины, так и для стран Запада.

Первое. Острова занимают стратегически выгодное положение в Южной Атлантике, то есть, дают контроль над морскими путями, связывающими Атлантический и Тихий океаны.

Второе. Архипелаг имеет огромное военное значение как база Великобритании под боком у Южной Америки. В настоящее время на Мальвинских островах размещены английские военные базы – военно-воздушная база «Маунт Плезант» (там дислоцировано четыре многоцелевых истребителя Еврофайтер «Typhoon», два поисково-спасательных вертолёта S-61 «Sea King» и около 700 военнослужащих, включая инженерное подразделение и пехотный батальон), а также военно-морская база «Мэр Харбор», которые могут быть усилены при «чрезвычайных обстоятельствах». Ясно, что по-хорошему англичане уходить не хотят.

Третье. Острова имеют немалое значение и сами по себе: это ближайший путь к разработке богатств Антарктиды, на которые претендуют и Аргентина, и Великобритания. Впоследствии территориальные притязания были «заморожены» соглашениями 1 декабря 1959 года, но от них никто не отказался.

Также необходимо иметь в виду, что Аргентина имеет значительную протяжённость морских границ. Ясно, что в случае нового военного конфликта аргентинский контингент будет полностью уничтожен английскими войсками. Однако в случае приобретения у России новой авиатехники, комплексов ПВО и противокорабельных ракет у аргентинцев появится возможность действовать на более дальних рубежах перехвата против авианосных ударных групп и десантных подразделений стран НАТО у Мальвинского архипелага.

Ещё один существенный момент: Великобритания является одним из самых заклятых врагов России, при этом наша страна имеет прекрасный шанс изменить баланс сил в свою пользу. Кроме того, необходимо помнить, что Аргентина, пусть и негласно, но поддержала Россию в крымском вопросе. Ещё в марте 2014 года тогдашний президент Кристина Фернандес де Киршнер подвергла резкой критике США и Великобританию за политику «двойных стандартов» по отношению к Крыму и Мальвинским островам: «Если референдум проводит Крым, то это неправильно, но если это делают фолклендцы, то всё хорошо. Такая позиция не выдерживает никакой критики. Либо будут соблюдаться одинаковые принципы для всех, либо мы будем жить в мире без законов, где своего добивается сильнейший».

Итак, Аргентина должна противостоять давлению Запада; без глубокой модернизации собственной боевой авиации страна обречена на полное поражение. В свою очередь, России необходимо проводить наступательную внешнюю политику, чтобы занять перспективный оружейный рынок. В этом случае должен действовать принцип: «Враг моего врага – мой друг».

P.S. Как сообщают СМИ, Аргентина планирует в будущем купить у России 15-20 истребителей МиГ-29. Соответствующий запрос уже был направлен российским представителям. Москва, в свою очередь, ответила коммерческим предложением. Другой вопрос, хватит ли денег у новой левоцентристской власти Альберто Фернандеса.