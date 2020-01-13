Работа над новым Кодексом РФ об административных правонарушениях и тема информационной безопасности станут основными направлениями деятельности Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в весеннюю сессию 2020 года. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Клишас.

Парламентарий напомнил, что летом 2019 года Кабинет министров опубликовал концепцию нового кодекса, подготовленного по поручению Председателя Правительства Министерством юстиции и Министерством экономического развития. В настоящее время идет работа над этим документом, как ожидается, он может быть принят в 2020 году.

Сенаторы уделяют серьезное внимание вопросам информационной безопасности, указал Андрей Клишас. В частности, в марте текущего года пройдет семинар-совещание «Информационная прозрачность как основа эффективности функционирования органов государственной власти».

Парламентарий рассказал о других предстоящих мероприятиях. В январе 2020 года совместно с Комитетом СФ по социальной политике будет организован «круглый стол» на тему «Конституционные аспекты защиты прав участников трудовых отношений в условиях глобальной информатизации».

В январе-феврале пройдет семинар-совещание «Обеспечение функционирования электронной очереди на свидания с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российский Федерации».

Запланированы совещание «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации», «круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции», «круглый стол» на тему «Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации: новые подходы к исчислению размера компенсации морального вреда», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Комитет СФ продолжит уделять внимание вопросам миграционной политики. В апреле пройдет семинар-совещание «Мониторинг состояния законодательного обеспечения государственной миграционной политики в 2017–2019 годах», отметил Андрей Клишас.

«Мы также будем заниматься вопросами реализации законодательных предложений по совершенствованию государственной политики в области противодействия коррупции, противодействия экстремистской деятельности, и совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ — совершенствованием уголовной политики и повышения гарантий прав потерпевших», — сказал парламентарий.