Политика

Михаил Владимирович Мишустин. Биография и факты

Автор:

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Он родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт («СТАНКИН»; ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.

В 2003 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

С 1992 года Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью «привлечение западных передовых информационных технологий» в Россию). До 1995 года — директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах — заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996-1998 годах — председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года — заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. Ведомством в это время руководил Борис Федоров, а с сентября 1998 года — Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.

С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. Министерством в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

В 2008-2010 годах — президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета «Высшая школа экономики».

С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова. После прихода на пост главы ФНС Михаил Мишустин заявил, что механизм взаимодействия граждан с налоговой службой «должен быть максимально комфортным». При нем в ФНС началось активное развитие инноваций и современных технологий, различных электронных сервисов. В 2012 году на сайте ФНС заработала система «личных кабинетов» для физических лиц, позволяющих платить налоги и задолженности через интернет без посещения отделений ведомства. В 2014 году «личные кабинеты» появились у организаций, в 2015 году — у индивидуальных предпринимателей. В настоящее время действует свыше 50 электронных сервисов ФНС. 1 октября 2018 года ведомством был введен в эксплуатацию Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. К концу 2020 года планируется оцифровать все записи ЗАГСов с 1926 года. В июле 2019 года был завершен последний этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу информации о расчетах в адрес налоговых органов в режиме онлайн. По итогам работы ФНС в 2010 году в консолидированный бюджет страны поступило 7,7 трлн руб. К 2018 году (более поздние данные не публиковались) эта цифра возросла в 2,76 раза и составила 21,3 трлн руб.

Одновременно с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.

Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, правление Федерации хоккея России. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 млн 993 тыс. рублей, супруги — 47 млн 709 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Автор монографии «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России» (2005).

Женат, трое сыновей.

Увлекается хоккеем. Также играет на рояле.

ИсточникТАСС
СтраныРоссия
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