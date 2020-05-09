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…А чем он, собственно, занимался? Собственно говоря, — это и есть самое главное в обсуждаемой сейчас даже бабушками у подъезда истории с Алексеем Улюкаевым. Как заявил вчера вечером пресс-секретарь российского
У американских спецслужб не клеится с доказательствами «российского вмешательства» в выборы. В качестве «линии защиты» они уже прибегли к помощи пока еще действующей администрации и Конгресса. Возможно, их активность связана
Целомудрие — это состояние души и тела человека, характеризующееся целостностью, единством воли и действия, это полная мудрость цельной и крепкой личности, что проявляется в глубоко гармоничной духовной и материальной жизни. Но какое отношение
Так получилось, что я не смог опубликовать материалы о поездке Хоругвеносцев на службу у поминального Креста Григория Ефимовича Распутина, сразу после её, поездки, завершения. Но сейчас вижу, что это было
«Копите любовь в сердцах ваших» (к 195-летию писателя) Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) создал целую художественную вселенную, в центре которой идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от века идеал, к которому
Для стран НАТО огромную роль играет не только наличие боеспособной авиации с высокоточным оружием, но и деятельность собственной кинопропаганды, которая воздействует на обывателей в интересах олигархии. И наши недруги давно
Вроде бы скоро наступит Рождество и Новый год, люди готовятся к праздникам, а между тем последняя «эсхатологическая» война продолжает развиваться катастрофически, поэтому надо писать, продолжать писать эту мою Хронику Последних
На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником. Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.
На минувшей неделе Президент Российской Федерации засомневался в компетентности нашей судебной системы, после того как представители суда обвинили гражданина в подаче заявления в прокуратуру. «Действительно, более абсурдного и вместе с
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