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Месяц назад в Америке состоялась бескровная революция. По сути, произошло восстание масс, народный бунт против зажравшейся элиты, против олигархической бюрократии и несменяемой номенклатуры. Победа Дональда Трампа поставила жирную точку на
Целомудрие — это состояние души и тела человека, характеризующееся целостностью, единством воли и действия, это полная мудрость цельной и крепкой личности, что проявляется в глубоко гармоничной духовной и материальной жизни. Но какое отношение
Начальник ВПМ Игорь Смыков награждён медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией»
Вечером 19 декабря 2016 года в рабочей резиденции Главы Приморской митрополии состоялся торжественный прием по случаю открытия памятника Николаю II в г. Владивостоке. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин вручил начальнику Войсковой
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На фоне агрессивной политики НАТО отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что именно Польша выступает едва ли не главным застрельщиком антироссийских провокаций. В то же время поляки не собираются отказываться
Перед нами интервью известного учёного-слависта Елены Юрьевны Гуськовой газете «Завтра». Вот её слова: «В ночь на 9 мая 2015 года отряд вооруженных албанцев вышел из Косова, вошёл на территорию Македонии
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На минувшей неделе Президент Российской Федерации засомневался в компетентности нашей судебной системы, после того как представители суда обвинили гражданина в подаче заявления в прокуратуру. «Действительно, более абсурдного и вместе с
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