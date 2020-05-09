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    Духовная жизнь
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    Православный анализ главных религиозных событий ушедшего года и тенденции на 2017 год

    Православный анализ главных религиозных событий ушедшего года и тенденции на 2017 год

    Произвести глубокий анализ событий происшедших в ареале РПЦ в контексте мировых событий ушедшего года, увидеть тенденции происходящих процессов, выработать позицию и дать адекватный ответ на современные вызовы — вот наши

    Экономика
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    Алексей Улюкаев. А чем вообще он занимался?

    Алексей Улюкаев. А чем вообще он занимался?

    …А чем он, собственно, занимался? Собственно говоря, — это и есть самое главное в обсуждаемой сейчас даже бабушками у подъезда истории с Алексеем Улюкаевым. Как заявил вчера вечером пресс-секретарь российского

    Политика
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    Дональд Трамп готовит атаку на американскую разведку

    Дональд Трамп готовит атаку на американскую разведку

    У американских спецслужб не клеится с доказательствами «российского вмешательства» в выборы. В качестве «линии защиты» они уже прибегли к помощи пока еще действующей администрации и Конгресса. Возможно, их активность связана

    Общество
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    Календарь целомудрия!

    Календарь целомудрия!

    Целомудрие — это состояние души и тела человека, характеризующееся целостностью, единством воли и действия, это полная мудрость цельной и крепкой личности, что проявляется в глубоко гармоничной духовной и материальной жизни. Но какое отношение

    Русский мир
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    Боже! Храни своих!

    Боже! Храни своих!

    19 января 2017 г. в праздник Крещения Господня,   Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств Леонид Донатович Симонович-Никшич с братчиками и начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков побывали

    Культура и искусство
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    К 195-летию Фёдора Михайловича Достоевского: «Копите любовь в сердцах ваших»

    К 195-летию Фёдора Михайловича Достоевского: «Копите любовь в сердцах ваших»

    «Копите любовь в сердцах ваших» (к 195-летию  писателя) Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) создал целую художественную вселенную, в центре которой идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от века идеал, к которому

    Армия и оборона
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    Наша авиация: западные измышления в действии

    Наша авиация: западные измышления в действии

    Для стран НАТО огромную роль играет не только наличие боеспособной авиации с высокоточным оружием, но и деятельность собственной кинопропаганды, которая воздействует на обывателей в интересах олигархии. И наши недруги давно

    Горячие точки
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    Последняя «эхатологическая» война

    Последняя «эхатологическая» война

    Вроде бы скоро наступит Рождество и Новый год, люди готовятся к праздникам, а между тем последняя «эсхатологическая» война продолжает развиваться катастрофически, поэтому надо писать, продолжать писать эту мою Хронику Последних

    Происшествия
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    Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

    Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

    На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником. Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.

    Закон и беззаконие
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    В Крыму задержаны трое преступников, ограбивших пенсионера

    В Крыму задержаны трое преступников, ограбивших пенсионера

    В Джанкойском районе Крыма оперативники задержали троих подозреваемых в нападении на пенсионера Со слов злоумышленников, им не хватало денег на закуску, поэтому они пошли на преступление. Фигуранты арестованы. Возбуждено уголовное

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