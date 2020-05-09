Произвести глубокий анализ событий происшедших в ареале РПЦ в контексте мировых событий ушедшего года, увидеть тенденции происходящих процессов, выработать позицию и дать адекватный ответ на современные вызовы — вот наши
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…А чем он, собственно, занимался? Собственно говоря, — это и есть самое главное в обсуждаемой сейчас даже бабушками у подъезда истории с Алексеем Улюкаевым. Как заявил вчера вечером пресс-секретарь российского
У американских спецслужб не клеится с доказательствами «российского вмешательства» в выборы. В качестве «линии защиты» они уже прибегли к помощи пока еще действующей администрации и Конгресса. Возможно, их активность связана
Целомудрие — это состояние души и тела человека, характеризующееся целостностью, единством воли и действия, это полная мудрость цельной и крепкой личности, что проявляется в глубоко гармоничной духовной и материальной жизни. Но какое отношение
19 января 2017 г. в праздник Крещения Господня, Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств Леонид Донатович Симонович-Никшич с братчиками и начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков побывали
«Копите любовь в сердцах ваших» (к 195-летию писателя) Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) создал целую художественную вселенную, в центре которой идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от века идеал, к которому
Для стран НАТО огромную роль играет не только наличие боеспособной авиации с высокоточным оружием, но и деятельность собственной кинопропаганды, которая воздействует на обывателей в интересах олигархии. И наши недруги давно
Вроде бы скоро наступит Рождество и Новый год, люди готовятся к праздникам, а между тем последняя «эсхатологическая» война продолжает развиваться катастрофически, поэтому надо писать, продолжать писать эту мою Хронику Последних
На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником. Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.
В Джанкойском районе Крыма оперативники задержали троих подозреваемых в нападении на пенсионера Со слов злоумышленников, им не хватало денег на закуску, поэтому они пошли на преступление. Фигуранты арестованы. Возбуждено уголовное
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Закон и беззаконие: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]
Произвол: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
Наука и технологии: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
Природа: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
Здоровье и медицина: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
История: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
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