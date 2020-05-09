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Несмотря на то, что смертность в Германии неизменно превышает рождаемость, тем не менее, население страны в 2016 году выросло, — сообщается в материалах федерального статистического агентства Destatis. Сообщается, что на конец 2016
«Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они соединены одним и тем же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей деятельности» (Лев Толстой).
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Для стран НАТО огромную роль играет не только наличие боеспособной авиации с высокоточным оружием, но и деятельность собственной кинопропаганды, которая воздействует на обывателей в интересах олигархии. И наши недруги давно
Вроде бы скоро наступит Рождество и Новый год, люди готовятся к праздникам, а между тем последняя «эсхатологическая» война продолжает развиваться катастрофически, поэтому надо писать, продолжать писать эту мою Хронику Последних
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