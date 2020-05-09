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    Духовная жизнь
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    Во Владивостоке открыли бюст святому царю-страстотерпцу Николаю II

    Во Владивостоке открыли бюст святому царю-страстотерпцу Николаю II

    Владивосток. 18 декабря 2016 года, в воскресенье, накануне празднования дня памяти святителя Николая Мир-Ликийских чудотворца в Покровском парке у стен Покровского кафедрального собора был торжественно открыт бюст последнего русского императора

    Экономика
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    Алексей Улюкаев. А чем вообще он занимался?

    Алексей Улюкаев. А чем вообще он занимался?

    …А чем он, собственно, занимался? Собственно говоря, — это и есть самое главное в обсуждаемой сейчас даже бабушками у подъезда истории с Алексеем Улюкаевым. Как заявил вчера вечером пресс-секретарь российского

    Политика
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    Дональд Трамп готовит атаку на американскую разведку

    Дональд Трамп готовит атаку на американскую разведку

    У американских спецслужб не клеится с доказательствами «российского вмешательства» в выборы. В качестве «линии защиты» они уже прибегли к помощи пока еще действующей администрации и Конгресса. Возможно, их активность связана

    Общество
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    Календарь целомудрия!

    Календарь целомудрия!

    Целомудрие — это состояние души и тела человека, характеризующееся целостностью, единством воли и действия, это полная мудрость цельной и крепкой личности, что проявляется в глубоко гармоничной духовной и материальной жизни. Но какое отношение

    Русский мир
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    Жизненный ресурс Русского мира в историческом пространстве глобального социума

    Жизненный ресурс Русского мира в историческом пространстве глобального социума

    «Система правительственного материализма, опиравшаяся исключительно на грубую силу оружия и не ставившая ни во что моральное могущество мысли и свободного слова, — эта материалистическая система привела уже нас однажды к

    Культура и искусство
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    К 195-летию Фёдора Михайловича Достоевского: «Копите любовь в сердцах ваших»

    К 195-летию Фёдора Михайловича Достоевского: «Копите любовь в сердцах ваших»

    «Копите любовь в сердцах ваших» (к 195-летию  писателя) Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) создал целую художественную вселенную, в центре которой идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от века идеал, к которому

    Армия и оборона
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    Наша авиация: западные измышления в действии

    Наша авиация: западные измышления в действии

    Для стран НАТО огромную роль играет не только наличие боеспособной авиации с высокоточным оружием, но и деятельность собственной кинопропаганды, которая воздействует на обывателей в интересах олигархии. И наши недруги давно

    Горячие точки
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    Слобода или Смрт!

    Слобода или Смрт!

    Перед нами интервью известного учёного-слависта Елены Юрьевны Гуськовой газете «Завтра». Вот её слова: «В ночь на 9 мая 2015 года отряд вооруженных албанцев вышел из Косова, вошёл на территорию Македонии

    Происшествия
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    Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

    Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

    На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником. Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.

    Закон и беззаконие
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    Константин Вилков: «Реформа судебной системы и прокуратуры назрела давно»

    Константин Вилков: «Реформа судебной системы и прокуратуры назрела давно»

    На минувшей неделе Президент Российской Федерации засомневался в компетентности нашей судебной системы, после того как представители суда обвинили гражданина в подаче заявления в прокуратуру. «Действительно, более абсурдного и вместе с

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