Южноафриканский боксер Симисо Бутелези проиграл бой с призраком

Южноафриканский боксер Симисо Бутелези был побеждён призраком… Необычный проигрыш произошел во время схватки за пояс чемпиона Африки. Симисо отправил соперника в нокдаун, после чего повернулся в противоположную от оппонента сторону и начал атаковать невидимку. Судья остановил встречу и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере. Что случилось со спортсменом — неизвестно.
СтраныАфрика
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