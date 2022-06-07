Спорт

Южноафриканский боксер Симисо Бутелези проиграл бой с призраком

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Южноафриканский боксер Симисо Бутелези был побеждён призраком… Необычный проигрыш произошел во время схватки за пояс чемпиона Африки. Симисо отправил соперника в нокдаун, после чего повернулся в противоположную от оппонента сторону и начал атаковать невидимку. Судья остановил встречу и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере. Что случилось со спортсменом — неизвестно.

СтраныАфрика
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