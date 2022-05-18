Спорт

Российский гимнаст дисквалифицирован на год за букву Z на награждении

Автор:
Иван Куляк
Иван Куляк

Очередное русофобское решение было принято в международном спорте. Фонд гимнастической этики старейшей спортивной федерации вынес вердикт по делу 20-летнего спортсмена из России.

Дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал русского спортсмена Ивана Куляка на год за демонстрацию буквы Z на форме во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе, где он выиграл бронзу на параллельных брусьях.

В пресс-релизе FIG говорится, что спортсмен нарушил устав, технический регламент организации, а также дисциплинарный, этический и поведенческий кодексы. Он обязан вернуть призовые в размере 500 швейцарских франков, возместить часть судебных издержек на сумму 2 тыс. швейцарских франков и вернуть завоёванную им на соревнованиях медаль.

«Господину Куляку не разрешается участвовать ни в каких санкционированных FIG мероприятиях или состязаниях, организованных аффилированной федерацией, состоящей в FIG, в течение года с даты данного решения. Если защитные меры, не допускающие российских спортсменов к состязаниям, всё ещё будут действовать 17 мая 2023 года, запрет будет продлён и истечёт через шесть месяцев после отмены вышеуказанных мер», — говорится в заявлении FIG.

Таким образом, в отличие от пловца Евгения Рылова или шахматиста Сергея Карякина, спортсмену запретили выступать не только на международном уровне, но и на турнирах, проводимых Федерацией спортивной гимнастики России, поскольку она пока остаётся членом FIG.

Остаётся задать только один вопрос… NAFIG России этот FIG?

 

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