Илон Маск на выборах в США проголосует за республиканцев

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что на грядущих выборах в США проголосует за республиканцев.

Он напомнил, что ранее поддерживал демократическую партию США, но передумал, потому что: «…Они стали партией разобщения и ненависти, так что я более не могу поддерживать их и проголосую за республиканцев», — написал Маск.

Несколькими днями ранее Илон Маск поставил крест на главе государства и его соратниках, он обратил внимание на провальную экономическую политику демократов. Маск раскритиковал выпуск денег в США, отметив, что если правительство продолжит печатать банкноты, то Соединенные Штаты может ожидать судьба Венесуэлы.