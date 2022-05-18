Политика

Илон Маск на выборах в США проголосует за республиканцев

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Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что на грядущих выборах в США проголосует за республиканцев.

Он напомнил, что ранее поддерживал демократическую партию США, но передумал, потому что: «…Они стали партией разобщения и ненависти, так что я более не могу поддерживать их и проголосую за республиканцев», — написал Маск.

Несколькими днями ранее Илон Маск поставил крест на главе государства и его соратниках, он обратил внимание на провальную экономическую политику демократов. Маск раскритиковал выпуск денег в США, отметив, что если правительство продолжит печатать банкноты, то Соединенные Штаты может ожидать судьба Венесуэлы.

Гендиректор Tesla также охарактеризовал американскую экономику как «тонущий корабль». При этом Байден представляет собой «что-то вроде пустого костюма», он ничего не решает, а тексты для президента составляют кукловоды из «глубинного государства»

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