Происшествия

Украина вновь отчитала Германию…

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Между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах.

Об этом пишет издание Welt.

Поставка немецких танков и самоходных установок Gepard была обещана федеральным правительством Германии еще в конце апреля.

Но с тех пор прогресса нет.

«Кулеба требовал быстро организовать поставки обещанных вооружений или признать, что тема не обсуждается. Это был трудный разговор, в котором Кулеба по-настоящему разозлился», — пишет Welt

Ламбрехт на это ответ заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов.

В любом случае это показывает жалкую и постыдную роль, которую сейчас играет Германия при Шольце. Как и Шольцу, Кристине Ламбрехт придётся съесть всё ту же «обиженную ливерную колбасу». А что ещё остаётся, если чувство достоинства не осталось ни у руководства, ни, видимо, и всего государства.

СтраныГермания Украина
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