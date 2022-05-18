Закон и беззаконие

В России отправляются под суд первые участники украинских нацистских группировок

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В России отправляются под суд первые участники украинских националистических группировок: возбуждено уголовное дело против айдаровца Дениса Мурыги.

В начале 2015 года Мурыга по собственной инициативе вступил в нацбатальон «Айдар», впоследствии был назначен заместителем командира подразделения в Лисичанске Луганской области. В 2019 году принимал участие в подрыве моста, в результате чего погибли часовые Народной милиции ЛНР.

И вот, наконец, боевик нацбата в руках правосудия. Избрание меры пресечения состоится 19 мая в 14:00 в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

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