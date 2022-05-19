Взаимодействие России и Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу в формате видеоконференции с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Валентина Матвиенко отметила, что Россию и Кубу объединяют искренняя дружба, проверенная временем, взаимная поддержка и помощь. «Эти традиции закладывались десятилетиями. Наши отношения изначально были отмечены особым, стратегическим характером. Россия этим очень дорожит». По словам Председателя СФ, в период пандемии странам удалось сохранить плотный график контактов на высшем уровне.

«Привилегированный характер межгосударственного взаимодействия, которое ориентировано на перспективу и не подвержено внешней конъюнктуре, а также взаимная поддержка будут способствовать не только укреплению национальных суверенитетов, но и международной безопасности и стабильности в целом», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в текущем году Россия и Куба отметят 120-летие установления дипломатических отношений. Председатель СФ предложила парламентским группам дружбы синхронизировать работу по активизации межрегионального сотрудничества, подготовив соответствующую «дорожную карту».

«Российские и кубинские законодатели плотно взаимодействуют на различных площадках по широкому спектру тем региональной и международной проблематики. Констатируем общность подходов к ключевым вопросам мировой политики. Важно, что достигнута договоренность о формировании Межпарламентской комиссии высокого уровня. В планах – возможность налаживания практики регулярных многосторонних встреч законодателей России и стран Латинской Америки, которые можно организовать в рамках различных межпарламентских форумов. Рады, что укрепляется наше взаимодействие в многостороннем формате», — сказала спикер СФ.

В беседе Валентина Матвиенко затронула вопросы российско-кубинского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и гуманитарных связей.

Председатель СФ напомнила, что граждане Кубы обучаются в России по программе госстипендий на эксклюзивных условиях: им оплачиваются транспортные расходы, приобретение полиса медицинского страхования, проживание в общежитии, а также предусмотрена дополнительная стипендия по линии Минобрнауки России. «Приятно видеть успехи Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване, который эффективно развивается и расширяет свои возможности при содействии МЧС России в партнерстве с Международной организацией гражданской обороны. Он доказал свою востребованность».

«Внимательно следим за успехами Кубы. Все принимаемые рестриктивные меры давления на Гавану являются абсолютно незаконными и грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН, что на протяжении многих лет встречает категорическое осуждение мирового сообщества, выражающееся в практически единогласном голосовании по проекту антиблокадной резолюции в Генассамблее ООН», — сказала Валентина Матвиенко.

«Совет Федерации ежегодно принимает Заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, осуществляемой США. Будем и дальше продолжать эту практику, продвигать данную линию на постоянной основе, публично в контактах с нашими партнерами», — заключила Валентина Матвиенко.

Эстебан Ласо Эрнандес отметил, что связи между Советом Федерации и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба придают дополнительный импульс российско-кубинским отношениям. Он высоко оценил возможности сотрудничества регионов двух стран и выразил благодарность за помощь, которую оказала Россия в борьбе с пандемией коронавируса.

«Важно, чтобы продвигались совместные проекты. Мы должны работать на перспективу», — сказал Эстебан Ласо Эрнандес.

В беседе приняли участие — заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Андрей Шевченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, Сергей Кисляк, первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Юрий Федоров, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Наталия Косихина, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

В рамках встречи состоялась торжественная церемония награждения Эстебана Ласо Эрнандеса государственной наградой Российской Федерации – Орденом Дружбы. В Гаване награду ему вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Куба Андрей Гуськов.

По словам Валентины Матвиенко, общая задача – передать дух дружбы будущим поколениям, а Эстебан Ласо Эрнандес наглядно демонстрирует пример того, как можно с полной самоотдачей добиваться этой высокой цели.