В Харькове уничтожили памятник Святому благоверному князю Александру Невскому









В Харькове русофобские неруси уничтожили памятник Святому благоверному князю Александру Невскому (памятник стоит возле Храма, в его честь Храм во имя святого князя Александра Невского).

Скульптуру выдающегося полководца, спасавшего Русь от иноземных захватчиков, обвязали тросом и сдернули с постамента при помощи грузовика. Памятник Александру Невскому был установлен в Харькове в августе 2004 года в дни празднования 350-летия города.

Жёсткая украинизация и культурная зачистка всей Украины набирает новые обороты. Процесс сноса памятников продолжается и будет ускорен, а скоро начнут рушить и православные храмы. Если не остановить, всё русское и православное будет уничтожено полностью. Безбожные сатанисты. Мрази. Мрази. Мрази.

ПС. Уважаемые читатели, просите за эмоциональность. Не получилось написать мягче. Надеюсь этих преступников будут судить по всей строгости.