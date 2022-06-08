Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский о ситуации в Церкви

«Главное ведь не в том, в каком каноническом статусе будет существовать наша Церковь в дальнейшем. Главное – кого этот статус сегодня заботит больше всего, и под чьим давлением мы пытаемся строить наше будущее. На Церковь давит, прежде всего, общество. Общество светское, враждебно настроенное к самой Церкви, не имеющее никакого отношения к Ней и в вопросах Её внутренней жизни не разбирающееся.

Прошу не обольщаться тем, кто думает, что причина такого отношения общества к УПЦ в нашем каноническом статусе, в нашем внутреннем устройстве или в нашей деятельности. Нас сегодня притесняют, гонят и терроризируют, так как не могут простить инаковости, того, что Церковь невозможно встроить в политический контекст, заключить в рамки идеологии, поставить на службу государству или обществу. «Ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас» (Ин. 8:37). Так Спаситель объяснил причину ненависти иудеев к Себе, и эти же слова объясняют причину неприятия Церкви обществом.

Мы неприемлемы оттого, что не от мира сего. И это непонятно обществу. Однако мы только тогда сможем стать понятными, когда перестанем быть Церковью Христовой. Путь уступок обществу ради того, чтобы оно не отторгало нас, – это путь в никуда. В его глазах это будет выглядеть проявлением слабости, а слабых бьют, все желающие.

На смену одним требованиям придут другие. Пойдя путём уступок обществу, мы, несомненно, сохраним внешнюю церковную организацию, но что тогда в ней, в этой организации, останется от Церкви Христовой? Да, она будет существовать и функционировать. Только сможем ли мы в ней найти Христа?»

Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский