Медицинские услуги в Вильнюсе, Литве

В столице Литвы Вильнюсе открыта медицинская клиника — это клиника натуральной терапии — ЗАО «Tarptautinė natūralios terapijos klinika». Здесь используются как новейшие технологии в диагностике и лечении, так и классическая медицина, гомеопатия и, даже, элементы китайской медицины. Основной принцип клиники — использовать только безопасные и безвредные для человека методы лечения и диагностики. Приём ведётся не только на литовском, но и русском языке, поэтому русскоязычные иностранцы не почувствуют дискомфорта. Врачи клиники имеют большой опыт, а также отличаются внимательностью к пациентам.
Клиника предлагает большой спектр медицинских услуг:
- Биорезонансная диагностика организма
- Метод биоакустической коррекции (БАК)
- Лечение бесплодия
- Гомеопатическое лечение
- Индивидуальный подбор диеты
- Профилактические медицинские осмотры
- Лазерная акупунктура
- Услуги клинического психолога
- Укрепление иммунной системы
- Аюрведический массаж
- Иммунотерапия рака
- Услуги паллиативной помощи
Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется. А клиентами клиники являются не только граждане Литвы, но и иностранцы, чаще всего это русскоязычные люди — выходцы с постсоветского пространства.