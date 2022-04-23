Здоровье и медицинаРеклама

Медицинские услуги в Вильнюсе, Литве

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В столице Литвы Вильнюсе открыта медицинская клиника — это клиника натуральной терапии — ЗАО «Tarptautinė natūralios terapijos klinika». Здесь используются как новейшие технологии в диагностике и лечении, так и классическая медицина, гомеопатия и, даже, элементы китайской медицины. Основной принцип клиники — использовать только безопасные и безвредные для человека методы лечения и диагностики. Приём ведётся не только на литовском, но и русском языке, поэтому русскоязычные иностранцы не почувствуют дискомфорта. Врачи клиники имеют большой опыт, а также отличаются внимательностью к пациентам.

Клиника предлагает большой спектр медицинских услуг:

  • Биорезонансная диагностика организма
  • Метод биоакустической коррекции (БАК)
  • Лечение бесплодия
  • Гомеопатическое лечение
  • Индивидуальный подбор диеты
  • Профилактические медицинские осмотры
  • Лазерная акупунктура
  • Услуги клинического психолога
  • Укрепление иммунной системы
  • Аюрведический массаж
  • Иммунотерапия рака
  • Услуги паллиативной помощи

Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется. А клиентами клиники являются не только граждане Литвы, но и иностранцы, чаще всего это русскоязычные люди — выходцы с постсоветского пространства.

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