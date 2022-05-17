К. Косачев: Вопросы расследования деятельности американских биолабораторий выходят на международный уровень

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели в Совете Федерации очередное заседание парламентской Комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

В качестве основного эксперта в ходе мероприятия выступил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Константин Косачев напомнил, что после подписания в 1972 году Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО) состоялось восемь обзорных конференций по рассмотрению действия этого соглашения. «В результате удалось наметить путь по его усовершенствованию. Учреждена специальная группа по разработке верификационных механизмов, которые бы позволяли проверять степень соблюдения КБТО государствами-участниками».

По словам Константина Косачева, все эти годы Россия активно продвигала идеи по совершенствованию и реализации Конвенции, однако США саботируют эту работу.

Вице-спикер СФ отметил, что вопросы расследования деятельности американских биолабораторий выходят на международный уровень. На площадке ООН и на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями будут инициированы свои расследования.

Константин Косачев выразил уверенность, что работа российских парламентариев внесет вклад в международные усилия по выявлению точной и правдивой информации о деятельности американских специалистов в области биологического оружия.

Вместе с тем работа Комиссии, по словам Константина Косачева, не остается незамеченной и со стороны американского истеблишмента. Впервые Госдепартамент США 12 мая выступил с официальным комментарием в связи с проводимым российским расследованием деятельности США на Украине, возложив всю ответственность на Россию.

Как отметил Сергей Рябков, в Министерстве иностранных дел России придают большое значение совместной работе с парламентариями.

«Убеждены, что парламентская работа станет крупным вкладом в укрепление безопасности нашей страны», — подчеркнул Сергей Рябков.

По завершении заседания Константин Косачев заявил журналистам, что парламентарии получили важную дополнительную информацию, подтверждающую очевидное несоблюдение обязательств по КБТО как США, так и Украиной.

«Анализ отчетов США и Украины свидетельствует о том, что существенная часть содержащейся в них информации искажается, а еще более важная часть не указывается, что вводит в заблуждение мировую общественность и соответствующие международно-правовые структуры».

«Российская Федерация, как участник КБТО, действует в полном соответствии со своими обязательствами по выполнению Конвенции, которые изложены в действующей версии российского Федерального закона от 2020 года «О биологической безопасности», — подчеркнул Константин Косачев.

«В нашем сегодняшнем диалоге с Министерством иностранных дел России мы убедились в том, что работа продолжается на компетентных международных площадках, прежде всего, на площадке ООН. Уже готовятся документы для того, чтобы инициировать соответствующее расследование в СБ ООН. В рамках парламентской комиссии мы оказываем все необходимое содействие в этой работе», — заключил Константин Косачев.