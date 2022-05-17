Взаимодействие государственных и религиозных институтов в реализации программ институтов гражданского общества обсудили в Совете Федерации.

Мероприятие прошло в ходе X Парламентских встреч, проводимых в рамках ХХХ Международных образовательных чтений

Состоялся «круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Опыт взаимодействия государственных и религиозных институтов в реализации программ развития институтов гражданского общества» Мероприятие прошло в рамках X Парламентских встреч.

Модераторами выступили первый заместитель председателя Комитета СФ Любовь Глебова и заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

«Богатство страны включает в себя всю палитру территорий, культур, этносов, традиций России. Религиозные общины Российской Федерации – не просто люди, которые выбрали определенную мировоззренческую парадигму в качестве определяющей. Представители традиционных религий являются сообществами активных граждан, для которых важен реальный опыт соприкосновения с духовно-нравственными ценностями и нормами, моральными ориентирами, которые сформировались веками», — подчеркнула Любовь Глебова.

«Россия во многом уникальная страна, одна из важных особенностей – в нашей многонациональности и многоконфесмсиональности. В этом союзе разных религиозных традиций по-особому раскрывается самобытность нации», — сказала сенатор.

Любовь Глебова отметила, что религиозный фактор, содержащий духовно-нравственные принципы, соединяет людей на протяжении многих веков. «Мало что на земле может быть таким же основательным, как традиционные религии. Вот почему выстраивание органами государственной власти разных уровней взаимодействия с религиозными институтами – это норма для гражданского общества. Паству нельзя исключить из общества, она его естественная часть. Для того, чтобы желание людей разных религий служить Отечеству было реализовано в самых различных областях жизни, государством создаются условия для вовлечения общественных институтов в государственную политику. И особое место в этом процессе занимают религиозные институты».

Она пояснила, что создаются социальные, медицинские, благотворительные проекты, ведется воспитательная и патриотическая работа среди детей и молодежи. Особого внимания заслуживает деятельность религиозных общин по развитию и возрождению деревень, сел, малых городов, а также формированию культурно-просветительских пространств и созданию кластеров креативной индустрии, благодаря которым улучшается социально-экономическая ситуация в регионах и меняются подходы к организации внутреннего туризма.

По словам парламентария, еще одной темой для плодотворного сотрудничества государства, общества и религиозных институтов, особенно в последние годы, становится экологическая проблематика. В контексте духовно-нравственных ценностей она связана с вопросами бережливого отношения к экологии. «В учении каждой традиционной религии России можно найти призывы к рачительному ведению хозяйства, мудрому домоуправлению».

В «круглом столе» участвовали представители федеральных органов государственной власти, религиозных организаций России, общественных объединений.