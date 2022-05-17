В Совете Федерации состоялся «круглый стол», посвященный традиционному духовно-нравственному воспитанию в современном образовании

В рамках X Парламентских встреч в Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном образовательном пространстве».

Как отметила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вопросы воспитания — в центре постоянного внимания верхней палаты парламента, Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Они являются ключевыми для настоящего и будущего страны.

«Президент Российской Федерации подчеркнул, что мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», — напомнила сенатор.

По мнению парламентария, в условиях усиления внешнего давления на страну, разжигания русофобии духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве является важной составляющей национальной безопасности России.

Лилия Гумерова предложила в учебниках истории делать акцент на патриотическом, духовно-нравственном воспитании, а также обеспечить формирование Интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные в качестве альтернативы Википедии.

«Вместе мы должны сформировать жизнеспособную, эффективную воспитательную систему, основанную на общих для страны ценностях, наполненную современным содержанием, использующую передовые формы и методы», — считает сенатор.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви Евгений в своем выступлении отметил, что образование и воспитание — это всегда преображение, изменение в лучшую сторону человеческой личности, формирование новых качеств. «И важно, чтобы это происходило на прочном фундаменте российских духовно-нравственных ценностей». Митрополит также подчеркнул, что образование является одной из основных сфер соработничества государства и церкви.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев рассказал, что за последние годы многое сделано для создания в стране единого образовательного пространства, а также построения системы воспитания. «Прежде всего, это работа в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Кроме того, добавил он, внесены серьезные изменения в закон об образовании. «Воспитание наконец занимает достойное место в рамках образовательного процесса».

По словам первого заместителя Министра, начиная с первого сентября, во всех школах на постоянной основе будут проводиться уроки, посвященные вопросам общественно-политической жизни в рамках воспитательной повестки. Также в начале каждой недели в школах будет исполняться государственный гимн, подниматься флаг.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров проинформировал, что в настоящее время в каждом вузе определен проректор, занимающийся воспитательной деятельностью. «Сейчас есть четкое понимание, что это должен быть выделенный сотрудник, имеющий статус проректора». По его словам, ведется также работа по подготовке и переподготовке преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, методическому обеспечению.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, председатель Комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, первый заместитель председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, президент РУДН Владимир Филиппов, сотрудники Российской академии образования, священнослужители, представители регионов, научно-педагогической, родительской общественности, эксперты.

По итогам «круглого стола» принят проект рекомендаций, который будет доработан с учетом состоявшегося обсуждения.