В Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей древнюю Ассирийскую империю

Археологи из США изучили окаменелую воду, образцы которой были отобраны из сталагмитов в пещере Куна-Ба на севере Ирака, и установили, что причиной краха Ассирийской империи стала затянувшаяся в VII веке засуха.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а краткий отчет авторов представлен на сайте Института исследований в области окружающей среды при Университете Колорадо в Боулдере.

Ассирийская империя была одной из самых мощных в древности. Исследователи считают, что на своем завершающем этапе развития она стала первой сверхдержавой в истории человечества.

Речь идет о периоде так называемой Новой ассирийской империи, продолжавшемся с 912 по 609 гг. до н.э. В ту эпоху это была самая большая в мире империя, которая контролировала огромную территорию от Персидского залива до Кипра.

Ассирийцы не только захватывали новые территории, но и владели передовыми технологиями. Современные ученые называют мастерство ассирийских гидротехников невероятным. Они изменили природный бассейн реки Тигр, используя акведуки и другую гидравлическую инфраструктуру. Некоторые из этих устройств работают и по сей день.

Тайну краха могущественной империи ученым помог разгадать анализ воды, которая застыла в сталагмитах. Археологи сопоставили стабильные соотношения изотопов углерода и кислорода в «окаменелой» воде с современными климатическими данными из этого же региона.

Это помогло определить последовательность изменения климата за последние 3800 лет. Изотопный анализ показал, что в VII веке до нашей эры территорию Ассирийской империи поразила мощнейшая засуха, которая растянулась на многие десятилетия. Именно с этим ученые связывают начало угасания сверхдержавы.

Известно, что ассирийский царь Сеннахериб, правивший с 705 по 681 годы до нашей эры, строил массивные гидротехнические сооружения, включая каналы. Раньше эти проекты ученые объясняли недальновидностью Сеннахериба.

Считалось, что он возводил огромные сооружения в угоду своим краткосрочным политическим целям и амбициям, желая показать собственное могущество и величие. Огромные материальные и человеческие затраты привели к внутренним конфликтам, политической нестабильности и краху империи.

Однако теперь становится понятно, что Сеннахериб, возможно, своими проектами пытался хоть что-то противопоставить экологическому бедствию. Авторы работы даже в шутку извинились перед этим древним правителем за то, что неверно оценивали его действия.

Напомним, ранее ученые из Университета Хоккайдо (Япония) представили исследование, доказывающее, что причиной краха древней Аккадской империи стали мощные песчаные бури.