Происшествия

Конституционный суд Латвии подтвердил запрет на русский даже частным школам

Автор:

Конституционный суд (КС) Латвии опубликовал свой вердикт, в котором пришел к выводу о законности принятого Сеймом запрета частным школам преподавать на русском языке. Обсуждение исков, поданных родителями и оппозиционной партией «Согласие», проводилось без протокола и за закрытыми дверями, пишет портал Delfi.lv.

Всего КС рассмотрел несколько исков, объединенных в одно дело — в том числе поданные отцом двоих учеников школы Latreia докторантом права Тенгизом Джибути и группой родителей, представляющих детей из нескольких других частных школ. Джибути заявил, что такое решение Конституционного суда его не устраивает — он собирается искать справедливости на более высоком уровне и подавать жалобу против Латвии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Я твердо намерен идти до конца и верю в обоснованность своих аргументов, а права моих детей нарушаются, — сообщил Тенгиз Джибути. — Но хочу напомнить, что один в поле не воин. ЕСПЧ гораздо более внимательно относится к массовым жалобам — это означает важность ситуации для родителей. Поэтому призываю и других родителей, которые видят нарушения прав своих детей, не пожалеть времени и заполнить формуляр жалобы в ЕСПЧ. „Общество родителей детей частных школ“ готово помочь грамотно это сделать всем желающим принять участие родителям».

Сейм Латвии в марте 2018 года в окончательном чтении принял поправки к «Закону об образовании» и «Закону о всеобщем образовании», предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный перевод школ нацменьшинств на латышский язык. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года. Поправки касаются и частных учебных заведений. Ранее КС подтвердил «законность» перевода на латышский язык государственных школ нацменьшинств.

Латвийский публицист Вадим Авва так откомментировал решение суда: «Не знаю, как вы, но я думаю очень просто. Если высший суд страны в своих решениях, признавая ограничения определённой категории населения, оставляет их в силе, руководствуясь термином „историческая справедливость“, то на понятие права и правосудия в этой стране поставлен крест. Его, этого права, понятия „справедливость“ и прочая, прочая,. больше нет. Есть революционная необходимость и целесообразность. Поздравляю. ЯМЫ сделали это вместе своим молчанием. Продолжаем. Аминь».

«Вадим абсолютно прав — это крест. Коричневый, жирный и мерзкий. Как свастика. И поставили его на всех наших надеждах и иллюзиях судьи высшего суда Латвии. И это никакая не историческая справедливость, а подлая, банальная и рабская месть… Противно!», — добавляет журналистка Алла Березовская.

Источникeadaily
СтраныЛатвия
Предыдущая статьяВ Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей древнюю Ассирийскую империю
Следующая статьяРоссийские врачи удалили невриному, сохранив зрение пациентке

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

В РФ появится единая государственная система учета пользователей интернета

Происшествия
В России появится единая государственная система учета пользователей интернета. Соответствующие поправки в законы о СМИ и об информации подготовил Роскомнадзор совместно с медиакомпаниями, сообщают «Ведомости» и...
Узнать больше

Россия выплатила компенсацию «Pussy Riot»

Без категории
Россия по решению ЕСПЧ выплатила компенсацию участникам группы Pussy Riot в размере €37 тыс.Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издателя «Медиазоны» и участника...
Узнать больше

Мария Захарова: Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей…

Происшествия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу назвала «зверьем» тех, кто осквернил мемориал маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе (в Одессе возле...
Узнать больше

Бандеровцам не дают покоя даже цветы Жукову в Одессе

Происшествия
Сразу после варварского демонтажа барельефа Жукова, устроенного фашистами в Одессе. Там же, в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87 состоялась мирная акция людей...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.