Конституционный суд Латвии подтвердил запрет на русский даже частным школам

Конституционный суд (КС) Латвии опубликовал свой вердикт, в котором пришел к выводу о законности принятого Сеймом запрета частным школам преподавать на русском языке. Обсуждение исков, поданных родителями и оппозиционной партией «Согласие», проводилось без протокола и за закрытыми дверями, пишет портал Delfi.lv.

Всего КС рассмотрел несколько исков, объединенных в одно дело — в том числе поданные отцом двоих учеников школы Latreia докторантом права Тенгизом Джибути и группой родителей, представляющих детей из нескольких других частных школ. Джибути заявил, что такое решение Конституционного суда его не устраивает — он собирается искать справедливости на более высоком уровне и подавать жалобу против Латвии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Я твердо намерен идти до конца и верю в обоснованность своих аргументов, а права моих детей нарушаются, — сообщил Тенгиз Джибути. — Но хочу напомнить, что один в поле не воин. ЕСПЧ гораздо более внимательно относится к массовым жалобам — это означает важность ситуации для родителей. Поэтому призываю и других родителей, которые видят нарушения прав своих детей, не пожалеть времени и заполнить формуляр жалобы в ЕСПЧ. „Общество родителей детей частных школ“ готово помочь грамотно это сделать всем желающим принять участие родителям».

Сейм Латвии в марте 2018 года в окончательном чтении принял поправки к «Закону об образовании» и «Закону о всеобщем образовании», предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный перевод школ нацменьшинств на латышский язык. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года. Поправки касаются и частных учебных заведений. Ранее КС подтвердил «законность» перевода на латышский язык государственных школ нацменьшинств.

Латвийский публицист Вадим Авва так откомментировал решение суда: «Не знаю, как вы, но я думаю очень просто. Если высший суд страны в своих решениях, признавая ограничения определённой категории населения, оставляет их в силе, руководствуясь термином „историческая справедливость“, то на понятие права и правосудия в этой стране поставлен крест. Его, этого права, понятия „справедливость“ и прочая, прочая,. больше нет. Есть революционная необходимость и целесообразность. Поздравляю. ЯМЫ сделали это вместе своим молчанием. Продолжаем. Аминь».

«Вадим абсолютно прав — это крест. Коричневый, жирный и мерзкий. Как свастика. И поставили его на всех наших надеждах и иллюзиях судьи высшего суда Латвии. И это никакая не историческая справедливость, а подлая, банальная и рабская месть… Противно!», — добавляет журналистка Алла Березовская.