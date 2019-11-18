Здоровье и медицина

Российские врачи удалили невриному, сохранив зрение пациентке

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Невринома – это доброкачественное новообразование, возникающее из миелиновой оболочки нервного ствола.Опухоль растёт медленно и редко перерастает в злокачественную. Однако новообразование со временем может нанести серьёзный вред здоровью пациента. Такой диагноз был поставлен пациентке, обратившейся за консультацией к офтальмологам Александро-Мариинской областной клинической больницы. Опухоль привела к значительному ухудшению зрения, давила на глаз, вследствие чего произошло смещение глазного яблока вперёд. Данная патология могла привести к полной потере зрения.Пациентка была направлена на консультацию к нейрохирургам АМОКБ, где после дополнительного обследования было принято решение о плановом оперативном лечении.

«Чтобы добраться до опухоли, потребовалось сделать разрез над бровью5 см. Пациентке выполнена резекцией кости (крыши орбиты) 1,5 см, в то время как размер опухоли превышал 3 см», — рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург Всеволод Ноздрин.

Подобные операции носят в хирургии название Keyhole (буквально – замочная скважина) –когда через отверстие маленького размера удаляется опухоль размером больше.

Как поясняет нейрохирург, несмотря на то, что невринома — эластичная опухоль,ее капсула напряжена и легко рвется при извлечении из орбиты. Кроме того, она хорошо васкуляризована (покрыта сосудистым сплетением), что может приводить к значительному кровотечению во время операции и возможности развития ретробульбарной гематомы.

«Всех этих последствий нам удалось избежать, а крышу орбиты восстановили, проведя одномоментную пластику. Плюс ко всему, маленький шрам на брови не будет заметен, что тоже немаловажно для каждой женщины. Сегодня пациентка выписана домой», — говорит Всеволод Ноздрин.

Добавим, что данные операции доступны далеко не во всех клиниках.Однако техническое оснащение операционной, в том числе эндоскопической техникой, специальным микрохирургическим инструментарием, а также грамотные действия специалистов нейрохирургического отделения Александро-Мариинской больницы день ото дня расширяют возможности нейрохирургической помощи в регионе. Врачи уверены, что современная микронейрохирургия – это один из основных двигателей развития нейрохирургической службы. Однако, как поясняют врачи, далеко не все оперативные вмешательства можнопровести подобным доступом – всё зависит от размера опухоли и её локализации.

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