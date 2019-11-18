Таможенные органы будут выдавать «бумажные» ПТС до 1 ноября 2020 года

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется переход на использование электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств), оформление которых предусмотрено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники».

Электронные ПТС (ПШТС) полностью равноценны паспортам на бумажном носителе, выдачу которых планируется продолжать до 1 ноября 2020 г.

Оформление электронных паспортов производится организациями, включенными в Единый реестр уполномоченных органов (организаций) государств-членов Евразийского экономического союза, размещенный на сайте Минпромторга России. При этом основанием для оформления ЭПТС (ЭПШТС) на транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, являются сведения о выпуске транспортного средства таможенными органами и уплате в его отношении утилизационного сбора, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Выдача ПТС на бумажном носителе на транспортное средство, в отношении которого оформлен ЭПТС (ЭПШТС), не производится.

Более подробно с преимуществами использования электронных паспортов, а также порядком выдачи ЭПТС (ЭПШТС) можно ознакомиться на сайте АО «Электронный паспорт» (http://elpts.ru).