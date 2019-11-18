Крымские таможенники пресекли ввоз незадекларированных денежных средств

В пункте пропуска МАПП Джанкой сотрудники Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку ввоза почти 20 тысяч долларов США (в эквиваленте) без письменного декларирования.

При проведении таможенного контроля в отношении транспортного средства, прибывшего с территории сопредельного государства, в салоне автомобиля среди личных вещей водителя таможенники выявили 2,8 тысяч долларов США. В дальнейшем, при осмотре верхней одежды с использованием металлоискателя у мужчины обнаружили более 1 миллиона рублей и 25 тысяч украинских гривен. При пересечении таможенной границы ЕАЭС уроженец Харьковской области указал в пассажирской таможенной декларации только транспортное средство. Денежные средства гражданином задекларированы не были.

В своих объяснениях мужчина пояснил, что выявленная у него валюта – личные сбережениями, а также сбережения родственников. Причиной недекларирования денежных средств гражданин назвал свою невнимательность.

Разрешенные к перемещению без таможенного декларирования денежные средства в сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов США, возвращены владельцу. Превышающие установленные ограничения 2 800 долларов США и 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей изъяты и размещены на ответственное хранение.

По факту недекларирования физическим лицом наличных денежных средств Крымской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискацию предмета административного правонарушения, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

Справка. В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

При расчете общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации.