Характер дискуссии на Потсдамских встречах меняется

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев принял участие во встрече российских и немецких парламентариев в рамках традиционных «Потсдамских встреч» на тему «Европа между глобальными вызовами и национальными интересами».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин, член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев и член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Несмотря на то, что здесь порой «проскакивают искры», потому что позиции, конечно, остаются достаточно далекими друг от друга по целому ряду вопросов, вызывает искреннее уважение, что наши германские коллеги, парламентарии, которые собираются в этом формате на регулярной основе, не пытаются навязать свою точку зрения, предложить для обсуждения вопросы, уже предрешенные с точки зрения позиций Евросоюза и НАТО. Они каждый раз открыты к взаимозаинтересованному диалогу, доводят содержание этого диалога и до своих коллег в различных фракциях германского Бундестага, и до германского федерального правительства», — сказал сенатор.

«Поэтому формат встреч представляется мне очень важным, очень перспективным и очень востребованным, особенно в нынешних весьма непростых геополитических условиях», — подчеркнул Константин Косачев.

Он отметил, что Потсдамские встречи первоначально задумывались для поиска точек соприкосновения, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Сенатор указал, что за последние годы атмосфера форума изменилась «Во-первых, он сейчас проводится при поддержке Совета Федерации, и в прошлом году мы его проводили в здании СФ. В этом году не проводим только потому, что здесь не нашлось достаточно большого помещения – количество участников расширяется, и это признак того, что Потсдамские встречи набирают обороты».

По словам Константина Косачева, меняется и характер дискуссии. «Я думаю, что пять лет назад у многих германских собеседников было ощущение, что разрыв наших отношений необратим. Совершенно точно эти пять лет расставили по своим местам многие сюжеты современной геополитики. Скажем, по тому же Крыму – подтверждалось несогласие наших германских партнеров с тем, как это происходило в 2014 году. Но параллельно практически во всех выступлениях звучала констатация, что этот сюжет носит необратимый характер и говорить о том, что статус Крыма может быть каким-то образом изменен, уже не приходится».