Рост цен на хлеб в России в 2 раза выше уровня инфляции

Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки, в этом году достигнет 6,5-7%, — сообщает ТАСС. Показатель в 2 раза выше прогнозируемого уровня инфляции — 3-3,3% по оценке Минэкономразвития.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) считают, что дефицит хлеба россиянам не грозит:

«РОСПиК не видит предпосылок для дефицита ржаной муки для хлебопечения и прогнозирует повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год».

По данным РОСПиК, в 2018 году ржаной хлеб в России подорожал на 5% при росте закупочных цен на рожь на 46%. С начала 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6%, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3%.

«Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышением цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку», — считают в РОСПиК.

Участники рынка напомнили, что, согласно данным Росстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки снизилось с 1,76 млн тонн в 2017 году до 1,71 млн тонн в 2018 году при экспорте в 260 тыс. тонн.

Для производства такого объема хлеба производителям необходимо не более 1,18 млн тонн смеси ржаной и пшеничной муки, отметили в РОСПиК. Сбор ржи в 2019 году прогнозируется на уровне 1,6-1,8 млн тонн. При этом снижение урожая компенсируется импортом ржаной муки.