В РФ появится единая государственная система учета пользователей интернета

В России появится единая государственная система учета пользователей интернета. Соответствующие поправки в законы о СМИ и об информации подготовил Роскомнадзор совместно с медиакомпаниями, сообщают «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Согласно документу, «интернет-ресурсы» будут обязаны установить программное обеспечение, передающее данные об аудитории в целом, а также об охвате размещенной рекламы.

В законе говорится об «интернет-ресурсах» без конкретизации, с одним лишь уточнением, что методику измерений предстоит определить Роскомнадзору.

Измерять интернет под государственным флагом сможет только российская компания, иностранцы не могут контролировать в ней более 20% акций или долей. Наконец, уполномоченная организация сможет полностью контролировать рынок измерения аудитории рунета — другие игроки будут обязаны раз в год проходить ее аудит. В случае отказа сотрудничать с государством предусмотрен запрет на размещение рекламы.

Законопроект пока написан очень общими словами, эффект зависит от того, как документ будет доработан, какую методику измерений впоследствии утвердит Роскомнадзор, как именно служба будет добиваться запрета на размещение рекламы теми площадками, которые не представят данные, говорят источники «Ведомостей».

«Как фактически чиновники смогут запретить Google или Facebook размещать рекламу для российских пользователей? — недоумевает один из них. Да никак!» — говорит один из собеседников «Ведомостей».

Один из источников утверждает: сначала данные запросят у площадок, которые размещают российский видеоконтент, потом постепенно и у других сайтов. Ответственность будет предусмотрена не только для площадок, которые не представят данные, но и для компаний, которые продолжат размещать на них рекламу, знает он: «Эти механизмы сейчас прорабатываются».

Большинство участников Медиакоммуникационного союза (МКС) инициативу не поддерживают, говорит директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

В случае принятия регулирования индустрия измерений «уйдет в серую зону», а реклама будет продаваться через иностранные сети, уверена она.