Закон и беззаконие

Таможенники обнаружили 620 контрабандных ювелирных серебряных изделий

Автор: ИА “Русские Новости”

Должностные лица таможенного поста МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни обнаружили у гражданки Украины 1944 года рождения, направлявшейся в Российскую Федерацию, 620 ювелирных изделий, спрятанных в багаже.

В ходе осмотра сумок с использованием рентгенотелевизионной установки HI-Scan внимание таможенников привлекли нехарактерные затемнения и размер носков, находившихся среди прочих личных вещей. В ходе дальнейшего таможенного контроля из носков извлекли ювелирные изделия из драгоценных металлов (предположительно из серебра и серебра с золотом, с полудрагоценными камнями) в количестве 620 изделий общим весом 4 048 граммов, — сообщил нам представитель Таганрогской таможни.

В настоящее время изделия направлены в Экспертно-криминалистическую службу ЦЭКТУ г.Ростов-на-Дону для проведения идентификационной и товароведческой экспертизы. Если стоимость украшений превышает один миллион рублей действия гражданки Украины могут быть отнесены к категории уголовных преступлений. Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Матвеев Курган Сергей Трифонов, по результатам экспертизы будет рассмотрено наличие в действиях гражданки Украины состава преступления по статье 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) или 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) УК РФ. Проводится расследование.

 

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