Подготовлен законопроект о неисполнении судебного решения о передаче ребенка одному из родителей

Изменения в КоАП подготовлены на основе предложений Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов подготовил законопроект «О внесении изменений в часть 3 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект касается неисполнения судебного решения о передаче ребенка одному из родителей.

Сенатор пояснил, что законопроект подготовлен на основе предложений Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, а также на основе материалов экспертного совета с участием Следственного Комитета, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургского городского суда.

В действующем КоАП РФ установлена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения — нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних их прав и интересов. Это выражается в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов.

Согласно информации, полученной от Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, число обращений граждан по конфликтным ситуациям при расторжении брака в семьях с несовершеннолетними детьми продолжает расти — с 62 обращений в 2010 году до 583 обращений в 2018 году. При этом, по информации от Уполномоченного, наиболее актуальными являются обращения граждан о неисполнении судебного решения о передаче ребенка одному из родителей, отметил Андрей Кутепов.

По данным Федеральной службы судебных приставов доля найденных детей, «похищенных» родителем, не желающим исполнять решение суда об определении места жительства ребенка, составляет около 50 процентов. Однако, несмотря на ежегодно возрастающее количество случаев неисполнения судебных актов по вопросам, связанным с воспитанием детей, в России фактически не сложилась практика применения части 3 статьи 5.35. Кодекса, предусматривающей ответственность за повторное совершение правонарушения, перечисленного в части 2 этой же статьи.

Правоприменители, пытаясь привлечь лиц, злостно не исполняющих судебные акты по спорам, связанным с определением места жительства либо порядка общения с детьми, к административной ответственности на основании указанной нормы, столкнулись с проблемой, заложенной в формулировке, а именно, правонарушение связанное с неисполнением указанных судебных актов носит длящийся характер, тогда как диспозиция части 3 статьи 5.35 Кодекса говорит о повторном совершении правонарушения, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Законопроект устанавливает более строгую ответственность за длительное неисполнение указанного решения суда.

Предлагаемые поправки снимут описанную правовую неопределенность, позволив эффективно привлекать к ответственности лиц, не исполняющих судебные решения по спорам, связанным с детьми, и уже привлекавшихся за это к административной ответственности в соответствии с частью 2 стати 5.35. КоАП РФ.