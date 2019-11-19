Ужасы — самый популярный жанр у молодёжи, а Фредди Крюгер самый узнаваемый персонаж этого жанра

Как это неудивительно, но фильмы ужасов оказались самым популярным киножанром среди аудитории 18-24 лет в России, а Фредди Крюгер — самым узнаваемым персонажем в этой нише. Таковы результаты исследований Фонда кино и телеканала НСТ («Настоящее Страшное Телевидение», входит в группу «Цифровое телевидение» ВГТРК и Ростелекома).

Согласно данным Фонда кино за III кв. 2019 года, самых активных зрителей кинотеатров в возрасте от 18 до 24 лет, составляющих ядро кинотеатральной аудитории (27%), преимущественно привлекали фильмы ужасов. Так, во II-м квартале 7 из 10 фильмов с самой высокой долей молодых зрителей, были сняты в жанрах «хоррор» и «триллер», а в III-м квартале — 8 из 12 фильмов.

«Многолетний анализ предпочтений аудитории нашего телеканала «Настоящее Страшное Телевидение» позволяет утверждать, что молодёжь идёт на ужастики не просто потому, что они — самый сильный аттракцион, — говорит заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев. — Ещё великий Стивен Кинг в своей книге «Пляска Смерти» отмечал терапевтический эффект хорроров. Они словно насос — выводят из артезианских источников наружу наши глубинные страхи. Извлечённое — осознанно, а значит преодолимо. И, конечно, кинозал — как мощнейший резонатор зрительских эмоций — этот терапевтический эффект усиливает».

Самым узнаваемым персонажем в жанре, несмотря на преобладание в его целевой аудитории молодёжи, остаётся Фредди Крюгер, впервые появившийся на экранах 35 лет назад. По результатам уличного опроса, проведённого телеканалом «Настоящее Страшное Телевидение», злодей из «Кошмара на улице Вязов» опередил по узнаваемости даже такого сильного конкурента, как клоун Пеннивайз из фильмов обновлённой франшизы «Оно» (совокупные сборы в российском прокате 2,2 млрд руб).

Иван Кудрявцев, пояснил, что поводом для опроса послужили не столько данные Фонда кино, сколько спор в редакции:

«Мы отмечали 35-летие «Кошмара на улице Вязов», которое случилось 9 ноября, и тут кто-то сказал: «Да кто его знает, этого Фредди». И мы реально поспорили внутри редакции и решили отправиться с камерой на улицу. Ради чистоты эксперимента мы опрашивали самую активную киноходящую аудиторию – зрителей от 18 до 24 лет.

Я, честно признаюсь, не верил в победу Фредди. Я думал, что победит Пеннивайз, герой суперхита «Оно». Однако, как оказалось, у молодых зрителей нет никого более популярного, чем Фредди, а Пеннивайза, к моему удивлению, многие путали с Джокером».

Фредди Крюгера узнали 95% респондентов телеканала НСТ. Пеннивайз из дилогии «Оно» оказался на втором месте с большим отставанием (56%), а замыкает тройку лидеров Ганнибал Лектер, персонаж «Молчания ягнят», «Ганнибала» и т.д. (50%). Наименее узнаваемыми оказались Майкл Майерс из «Хэллоуина» и Пинхэд из «Восставшего из ада» — их узнали 9% и 5% соответственно.

Телкеканал НСТ проводил опрос на улицах Москвы в ноябре. Прохожим показывали портреты с культовыми персонажами хорроров и просили назвать их имена или хотя бы фильмы, героями которых они являются. Всего было опрошено 100 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Отбор культовых персонажей для опроса проводился на основе анализа обзоров и подборок крупнейших киносайтов в Сети (screenrant.com, indiewire.com, rollingstone.com, kinonews.ru и т.д.)

Фонд кино еженедельно опрашивает от 1300 до 1500 зрителей на выходе из залов в крупнейших по кассовым сборам городах страны — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.