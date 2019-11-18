Россия выплатила компенсацию «Pussy Riot»

Россия по решению ЕСПЧ выплатила компенсацию участникам группы Pussy Riot в размере €37 тыс.Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издателя «Медиазоны» и участника группы Петра Верзилова.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел оснований для рассмотрения жалобы РФ на ранее вынесенное Страсбургом решение по делу группы Pussy Riot о танцах в храме Христа Спасителя и обязал РФ выплатить им компенсацию в размере €37 тыс. В декабре прошлого года Минюст пообещал выплатить данную компенсацию.

«Да, Россия выполнила решение ЕСПЧ и выплатила €37 тыс. участницам Pussy Riot»,— заявил Верзилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5 тыс. Екатерине Самуцевич и по €16 тыс. Маргарите Алехиной и Надежде Толоконниковой. Судебные расходы ЕСПЧ оценил в €11, 76 тыс. По словам Верзилова, большая часть средств пошла на развитие «Медиазоны».