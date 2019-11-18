Без категорииПроисшествия

Россия выплатила компенсацию «Pussy Riot»

Автор:
Богохульницы и русофобки
Богохульницы и русофобки "Pussy Riot"

Россия по решению ЕСПЧ выплатила компенсацию участникам группы Pussy Riot в размере €37 тыс.Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издателя «Медиазоны» и участника группы Петра Верзилова.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел оснований для рассмотрения жалобы РФ на ранее вынесенное Страсбургом решение по делу группы Pussy Riot о танцах в храме Христа Спасителя и обязал РФ выплатить им компенсацию в размере €37 тыс. В декабре прошлого года Минюст пообещал выплатить данную компенсацию.

«Да, Россия выполнила решение ЕСПЧ и выплатила €37 тыс. участницам Pussy Riot»,— заявил Верзилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5 тыс. Екатерине Самуцевич и по €16 тыс. Маргарите Алехиной и Надежде Толоконниковой. Судебные расходы ЕСПЧ оценил в €11, 76 тыс. По словам Верзилова, большая часть средств пошла на развитие «Медиазоны».

Предыдущая статьяБанк России лишил лицензии Банк «Кредитинвест»

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Мария Захарова: Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей…

Происшествия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу назвала «зверьем» тех, кто осквернил мемориал маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе (в Одессе возле...
Узнать больше

Бандеровцам не дают покоя даже цветы Жукову в Одессе

Происшествия
Сразу после варварского демонтажа барельефа Жукова, устроенного фашистами в Одессе. Там же, в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87 состоялась мирная акция людей...
Узнать больше

Почему русская Одесса сдалась украинским националистам

Происшествия
Один из самых пророссийских городов Украины вновь оказался в центре внимания СМИ. Причиной этому стал снесенный в Одессе барельеф маршала Георгия Жукова. При этом...
Узнать больше

Никому не нужное г. Аркадий Бабченко свалило с Украины…

Происшествия
Долгого плавания... Аркаша... по определению, не утонешь Скандально известный аферист, русофоб, дезинформатор, а также зомби воскресший на следующий день ради 50 тыс. долларов журналист Аркадий...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.