Соборность Церкви или диктат Фанара: Состоится ли Собор Предстоятелей

Есть ли в Церкви каноны, где прописано исключительное право патриарха Константинополя сзывать Соборы? Откликнутся ли Предстоятели на призыв Патриарха Феофила?

21 ноября 2019 года предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Феофил III объявил, что созывает предстоятелей Поместных Православных Церквей в Иорданию. Вопрос на повестке дня один: как сохранить пошатнувшееся единство Православной Церкви?

Предстоятель Элладской Церкви уже заявил, что проигнорирует мероприятие, так как подобные встречи, по его мнению, может созывать только Константинопольский патриарх.

Кто на самом деле имеет право созывать Вселенские (Всеправославные) Соборы? Каковы были исторические прецеденты? Что говорил о первенстве и отношениях между апостолами Христос? И каковы шансы на успех начинания Патриарха Феофила III?

Зачем нужна встреча предстоятелей

Когда Фанар создал Православную церковь Украины (ПЦУ), многим сторонним наблюдателям могло показаться, что дело просто в конфликте Константинопольского и Московского патриархатов за Украину. И проблему можно решить дипломатическими средствами, уладив этот конфликт.

Однако после признания ПЦУ Элладской и Александрийской Церквами стало совершенно очевидно, что дело не в Украине. Украинский вопрос обнажил гораздо более глубокую проблему, а именно проблему первенства в Церкви. С тем, что глава Церкви – Христос, спорить трудно. Но что это означает в земном, административном значении? Должен ли быть у нашей земной Церкви некий первоиерарх, наделенный исключительными полномочиями? Константинополь и его сторонники говорят, что да: «Хотя вообще Главой нашей Церкви мы считаем Христа. Но на земле это Вселенский патриарх» (митрополит Монемвасийский и Спартанский Элладской Православной Церкви Евстафий (Спилиотис)).

Но дело в том, что 2 000 лет люди, называющие себя православными, так не считали. Они полагали, что не только «Христос глава Церкви» (Еф. 5, 23), но и «се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20).

После признания ПЦУ Элладской и Александрийской Церквами стало совершенно очевидно, что дело не в Украине. Украинский вопрос обнажил гораздо более глубокую проблему, а именно проблему первенства в Церкви.

Ни один канон Церкви не содержит даже намека, что у Нее на земле должен быть какой-то видимый глава. Т.е. налицо попытка Фанара и его сторонников изменить само двухтысячелетнее учение о Церкви. И это уже не конфликт Константинополя с Москвой, а дело, касающееся всей Церкви. Поскольку сомнительно, чтобы, отстранив Господа нашего Иисуса Христа от земного, действенного управления, Церковь смогла бы остаться Церковью.

На наших глазах возник вопрос такого уровня, который в истории Церкви решали не иначе как соборно. И вот Иерусалимский Патриарх Феофил III сделал попытку созвать такой… даже не Собор, а всего лишь встречу Предстоятелей. Кстати, выбор для встречи Иордании, а не Иерусалима, где родилась Церковь, наводит на мысль, что ее задумывают как подготовительную к настоящему Вселенскому (Всеправославному) Собору, который состоится в будущем в Иерусалиме.

Глава Элладской Церкви тут же ответил на призыв Патриарха Феофила, что подобные встречи может созывать только Константинопольский патриарх.

Предстоятель Албанской Церкви архиепископ Анастасий заявил, что Собор по украинскому вопросу нужно созывать немедленно, правда не уточнил, имеет ли он ввиду предложение Патриарха Феофила.

Кто имеет право созывать Вселенский Собор

Если речь именно о Соборе всей Церкви (в наших понятиях всех Поместных Церквей), то свод канонических правил на этот вопрос не дает не только прямого ответа, но даже намека на его решение. Нет даже прямого указания, кто имеет право созывать Собор какой-либо Поместной Церкви.

Но есть 34-е Апостольское правило: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо тако будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын, и Святый Дух».

Из этого правила вытекает, что этот первый епископ (Предстоятель Поместной Церкви) имеет право созывать Собор. Однако здесь речь только о Соборе Поместной Церкви. Да и это право первого епископа отнюдь не исключительное. Примеров в истории – множество.

Кстати, отсутствие в корпусе канонического права определения того, кто созывает Вселенские Соборы, указывает на то, что у Церкви в целом не было этого первого епископа, коим сейчас себя хочет выставить патриарх Варфоломей.

Кто исторически созывал Вселенские Соборы

Первым историческим Вселенским Собором являлся Собор Апостольский в Иерусалиме в 49 или 51 году. Священное Писание не содержит прямых указаний, кто именно его созывал. Сказано просто: «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела» (Деян. 15, 6).

Святые отцы, оставившие толкования 15-й главы книги Деяний, также обошли этот вопрос стороной, что указывает на то, как мало он вообще значил.

Председательствовал на Апостольском Соборе первый Иерусалимский епископ Иаков, брат Господень, и это косвенно может указывать, что именно он Собор и созывал. По праву председательствующего он говорил на Соборе последнее слово. «Иаков был епископом Иерусалимской Церкви, – потому он и говорит последний» (Свт. Иоанн Златоуст).

Святой апостол Петр не имел первенства ни на Апостольском Соборе, так как его речь звучит в середине обсуждения, ни в Церкви вообще. Тексты Священного Писания не дают нам оснований говорить даже о нравственном первенстве святого апостола Петра.

Святой апостол Павел, не входивший даже в число 12, не смущаясь, обвинял апостола Петра вместе с апостолом Варнавой в лицемерии: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием» (Гал 2:11-13).

Тем более апостол Петр не имел тех полномочий, которые сегодня присваивает патриарх Варфоломей: право верховного суда над всеми, право созывать Вселенские Соборы, даровать автокефалию, вмешиваться в дела других Поместных Церквей.

Отсутствие в корпусе канонического права определения того, кто созывает Вселенские Соборы, указывает на то, что у Церкви в целом не было этого первого епископа, коим сейчас себя хочет выставить патриарх Варфоломей.

Все семь Вселенских Соборов с 325 по 787 гг. созвали, организовали и профинансировали византийские императоры. То, что каноны не говорят об отсутствии у императоров такого права, никого не смущало.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: Священное Писание, история Церкви и корпус канонического права дают лишь косвенное указание, что Вселенский Собор может созывать… Иерусалимский епископ, коим сейчас и является Патриарх Феофил III. Думается, на должность Византийского императора сейчас никто не претендует. Но это отнюдь не означает, что только Иерусалимский Патриарх может созывать Вселенские Соборы.

Дерзнем утверждать: Вселенский Собор может созывать тот, по зову которого Вселенский Собор соберется, а затем будет признан Вселенским всей церковной полнотой.

Поэтому слова предстоятеля Элладской Церкви Иеронима II (Лиаписа), что только Константинопольский патриарх имеет право созывать Соборы всей Церкви, не имеют под собой ни малейшего основания.

Как не имеют и претензии патриарха Варфоломея на первенство в Православной Церкви. Вообще, вопрос о первенстве Господь наш Иисус Христос решил раз и навсегда: «И, сев, призвал Двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9, 35). Даже первенство чести не очень-то согласуется с этими словами, не говоря уже о первенстве власти. И эти слова Господь сказал именно тогда, когда апостолы спорили, кто из них больше: «Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше» (Мк. 9, 33-34).

Кто первый в Православной Церкви

Что касается попыток Фанара обосновать свои притязания на первенство священными канонами, то и здесь он попадает впросак. Основной канон, на который ссылаются фанариоты, – это 3-е правило II Вселенского Собора: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что град оный есть новый Рим».

И что бы там ни выдумывали фанариоты, смысл этого правила вовсе не тот, что Константинопольский епископ якобы владычествует над всеми. Все гораздо прозаичней. До 381 г., когда состоялся этот Собор, Константинопольской патриархии не существовало вовсе. Организационно Церковь в Константинополе входила в Ираклийскую митрополию, что, конечно, не соответствовало положению Константинополя как столицы Византийской империи.

Об этом пишет в толковании правила византийский канонист XII века Феодор Вальсамон: «Город Византия не имел архиепископской чести, но епископ его в прежнее время рукополагался митрополитом Ираклийским». Вот и постановил II Вселенский Собор, чтобы епископ Константинополя имел второе место по чести после епископа Рима.

А 2-е правило Собора, которое установило так называемую Пентархию, пять патриархатов, во-первых, не упоминает, а только подразумевает Константинопольскую Церковь, а во-вторых прямо запрещает епископам одних Поместных Церквей вмешиваться в дела других: «Областные епископы да не простирают своея власти на церкви за пределами своея области, и да не смешивают церквей: но, по правилам, александрийский епископ да управляет церквами токмо египетскими; епископы восточные да начальствуют токмо на востоке, с сохранением преимуществ антиохийской церкви, правилами никейскими признанных; также епископы области асийския да начальствуют токмо в Асии; епископы понтийские да имеют в своем ведении дела токмо понтийския области, фракийские токмо Фракии».

Чего ждать от встречи Предстоятелей

Соберется ли по зову Патриарха Иерусалимского Феофила III Всеправославное совещание предстоятелей Поместных Церквей, покажет время. Вероятно, Элладская и Александрийская Церкви, признавшие ПЦУ, на такое совещание не приедут. Собственно говоря, так как они признали первенство Константинопольского патриарха в Церкви, им этот совещание и не нужно, как не нужен и какой-либо Собор. Зачем Собор, если все решает патриарх Варфоломей в последней инстанции?

А вот те, кто понимает, что Церковью управляет все же Христос, вполне могут на такое совещание приехать. Но вот вопрос: что будут обсуждать на таком совещании? Решение «украинского вопроса» или настоящую причину нынешней кризисной ситуации – притязания патриарха Варфоломея на первенство?

Вероятно, Элладская и Александрийская Церкви, признавшие ПЦУ, не приедут на встречу. Зачем им какой-то Собор, если все решает патриарх Варфоломей в последней инстанции?

И здесь нужно обратиться к заявлению Предстоятеля Албанской Церкви Архиепископа Анастасия. В нем он ничего не говорит о новой экклезиологии Фанара. Наоборот, он порой подчеркивает, что именно Константинополь должен играть первую скрипку: «инициатива врачующего рецепта нынешней ситуации должна принадлежать без сомнения Вселенской патриархии». То, что эта нынешняя ситуация, которая может привести к пагубным последствиям для всего Православия, и произошла по инициативе «без сомнения Вселенской Патриархии», Архиепископ Анастасий дипломатично умалчивает. Есть в его письме и обнадеживающие слова: «Основной принцип соборности, на котором утверждался с течением времени путь Православной Церкви, в конце концов, единственный, который может открыть выход из существующего кризиса».

Есть большой риск, что на созванном совещании (если оно состоится) речь будет идти не о врачевании болезни, а о борьбе с симптомами. Пока из высказываний представителей Поместных Церквей нельзя заключить, что большинство из них вполне осознают пагубность нынешней фанарской экклезиологии. Вероятно, еще должно пройти время. Вероятно, Фанар еще должен всем показать своими дальнейшими действиями настоящее лицо Константинопольского папизма.

Что ж, во времена перед I Вселенским Собором тоже далеко не все осознавали пагубность арианской ереси. Но Бог все управил так, как Ему было угодно. Нет сомнений, что так будет и на этот раз. Просто из нашего 2019 года еще не видно, что будет в итоге.